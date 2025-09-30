Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Letošním hitem bude Halloween

Zatímco začátek září je spojen s kampaněmi zaměřenými na návrat do školy, na jeho konci už se objevují spíše reklamy zaměřené na svátek Halloween nebo domácí pohodu. Později nechybí například Black Friday a další slevové akce.
Co se dozvíte v článku
Důležité a intenzivní období
Z pohledu marketingové komunikace je podzim nejintenzivnějším období předvánoční komunikace, kdy se, jak jsme psali, na poměrně malém časovém prostoru snaží intenzivně komunikovat prakticky všichni B2C hráči na trhu. Cena za mediální prostor v tomto období dramaticky roste a podnikatelé i firmy proto musí o to víc zvážit, které marketingové investice mají či nemají smysl, doplňuje Tobiáš Vybíral, zodpovědný za Brand & UX Design v agentuře Brain One.
Jak podotýkal Vítězslav Klement, stratég nových médií z H1.cz/GroupM, tak během tohoto období probíhá nejvíce „nákupních akcí“, ať už jde o Halloween nebo Black Friday, což jsou věci již etablované také v českém prostředí, nebo advent a samotné vánoční svátky. Blíží se tak největší český „utrácecí“ svátek a spousta lidí zvažuje koupi vánočních dárků nebo plánuje vánoční aktivity.
Je dobré využít podzimní období naplno a s předstihem motivovat zákazníky ke koupi či objednání produktů a služeb, dokud cena za inzerci není tolik vysoká, doporučuje Nikol Stolle, CEO z agentury SocialSharks.
Podzim představuje zásadní přechod – od nákupů před začátkem školního roku k Halloweenu, Dni díkůvzdání a začátku vánočního shonu. Je to období, kdy spotřebitelské výdaje prudce rostou a chytré firmy toho využívají k propojení svého marketingu se sezónním myšlením, přidává v článku Nikolett Lorincz, Growth Marketing Lead v OptiMonk s tím, že účast na podzimních akcích nebo jejich pořádání může zvýšit viditelnost značky a zapojení komunity, což z ní činí vynikající strategii pro publika.
Jaká témata využít?
Podle Martina Jiráska, spoluzakladatele digitální agentury #mdworks, moc dobře fungují podzimní barvy a přírodní motivy jako listí nebo dýně, které dodají kampani příjemnou atmosféru.
A pokud se značka odváží k halloweenskému tématu, hravost je vždy namístě – temná grafika, strašidelné efekty, nebo třeba soutěž o nejlepší kostým či tipy na halloweenské dekorace vždycky zaujmou, doporučoval pro server Podnikatel.cz dříve.
Gabriela Kunstová, tehdy působící v agentuře Taste, uvedla, že kromě strašidelné a tajemné atmosféry se nabízí například důraz na sezónní produkty, jako jsou dýně, koření, hřejivé nápoje nebo přírodní produkty (například sběr plodů a listí). Dále lze podle ní pracovat s tématy pohodlí, útulnosti a příprav na zimu (tzv. „hygge“ koncept). Vhodná jsou podle ní i témata spojená s udržitelností, jako je upcycling dekorací, nebo zdravé recepty na podzimní pochoutky.
Marketingový odborník Marek Wiener si myslí, že podzim se dá využít v marketingu i obecně. Jde podle něj o krásné dny, kdy padá listí, na zemích nacházíme krásně lesklé kaštany, příroda se mění. Vše se zklidňuje a připravuje na dlouhou zimu.
Můžete proto měnit i svoje reklamní vizuály – z letní žluté a tyrkysové na hnědou, oranžovou, zelenou a další přírodní teplé odstíny. Klasickým reklamním motivem podzimu bývá často kanadský javorový list. Naše státní svátky bývají také často slučovány s marketingovými aktivitami, popisuje na svém blogu.
Připomeňte si podzimní kampaně ze světa
Halloween může fungovat i u nás
Jak už dříve uvedl Jakub Křenek, Creative Strategist z agentury Adison, Halloween se postupně stává víc a víc populárním i u nás v Česku.
Podle všeho v popularitě sice stále vedou Dušičky, ale co si budeme povídat, jejich komunikační a marketingový potenciál není moc velký, pokud neprodáváte hřbitovní svíčky či věnce, podotýká s tím, že Halloween může být zajímavý pro značky, které cílí na mladší a progresivněji smýšlející, otevřenější publikum. Dokáže si představit, že takový brand na tématu dokáže postavit nejen jeden facebookový nebo instagramový příspěvek, ale klidně zajímavou menší kampaň.
František Brož, tiskový mluvčí Košík.cz, si myslí, že jediným symbolem Halloweenu, který se v Česku uchytil, jsou vydlabávané dýně a strašidelná výzdoba, spojená s lampionovými procházkami. Ostatní zvyky, jako je například koledování nebo obdarovávání dětí sladkostmi, u nás zatím oblíbené nejsou. Jak zmínil dříve, je to podle něj dáno především tím, že dýně jako taková je velice atraktivní symbol, děti ho znají z dětské kultury a v posledních letech jsme ho přijali za svůj. Z českého Halloweenu se stala jakási dětská protiváha Dušiček.
A v marketingu se pochopitelně lépe pracuje s motivem dýně, společné výzdoby domova, vyrábění a večerních procházek než vzpomínáním na zesnulé. To naopak, myslím, všichni respektují jako velice silné a intimní osobní téma, shrnul.
Jak Halloween konkrétně využít?
Atmosféra kampaně musí být podle Jakuba Křenka buď odlehčené a humorné strašeníčko, nebo čistý, pravověrný horor.
Pokud do jedné z těchto kolonek svou značku/produkt/službu dokážete smysluplně umístit a zároveň splňujete kritérium mladší a progresivnější cílovky, určitě to vyzkoušejte. Třeba to budete právě vy, kdo tradici neotřelé a originální halloweenské komunikace v Česku odstartuje, radí.
Podle Veroniky Lutonské, CEO, Social Media Strategist a Founder Marshmallow, značky mohou během Halloweenu pracovat s tématy, jako je zábava, strach, transformace nebo tajemno. Jak jsme psali, je to podle ní skvělá příležitost pro vizuálně působivé kampaně a Halloween nebo podzim může být skvělým způsobem, jak mohou značky oživit svou komunikaci nebo se odlišit či zviditelnit.
Konkrétně vyjmenovává tato témata a příklady:
- Strach a zábava – Využití strašidelných a hravých motivů může značky zviditelnit, například formou soutěží a výzev. Příklad: halloweenská soutěž „Ukažte nám svou halloweenskou masku!“.
- Transformace – Podzim a Halloween symbolizují změnu. Značky mohou komunikovat nové začátky či přeměnu, třeba v módě či kosmetice. Příklad: „Proměňte svůj podzimní styl.
- Podzimní hygge a pohodlí – Pohoda a útulnost jsou klíčové. Značky mohou propagovat produkty spojené s teplem domova, jako jsou deky, svíčky či recepty. Příklad: „Udělejte si podzimní pohodu s našimi produkty.“
- Sklizeň a hojnost – Sezónní potraviny a podzimní menu mohou podpořit kampaně zaměřené na čerstvé suroviny. Příklad: „Podzimní menu z lokálních dýní.
- Záhadné příběhy – Vyprávění strašidelných příběhů může vtáhnout zákazníky. Příklad: „Odhalte tajemný příběh každý den.
- Udržitelnost a příroda – Podzim je ideální na komunikaci udržitelnosti, od DIY projektů po recyklovatelné dekorace. Příklad: „Vytvořte si ekologickou halloweenskou výzdobu.
- Kreativita a DIY – Značky mohou podpořit kreativitu zákazníků skrze návody na vlastní tvorbu dekorací či recepty. Příklad: „Vyrobte si vlastní halloweenské dekorace.“
Black Friday jako vrchol sezóny
Černý pátek známý pod anglickým výrazem Black Friday je slevová akce pocházející z Ameriky. Už od roku 2005 tam jde o nejrušnější nákupní den, který připadá na den po svátku Díkuvzdání, tedy na čtvrtý pátek v listopadu. V České republice s touto marketingovou akcí začaly velké e-shopy a rozšířil se také do kamenných obchodů. Akce však velmi často neprobíhá jen v pátek, ale často hned několik dnů nebo týdnů.
Podle Daniela Kvíčaly, Marketing Communication Manager z online marketingové a komunikační agentury Dva mluvčí a vyučujícího na Slezské univerzitě v Opavě je to tím, že Češi jsou milovníci slev a sleva je pro nás kouzelné slovíčko.
Pokud ji někde vidíme, tak cítíme, že máme šanci udělat extrémně výhodný nákup, doplnil v našem podcastu s tím, že druhým aspektem je, zda ta sleva opravdu je, nebo je to jenom slovíčko.
Pavlína Tauchmanová z marketingového oddělení e-shopu ONLINESHOP.CZ serveru Podnikatel.cz dříve potvrdila, že u nich akce Black Friday představuje jednoznačně vrchol nákupní sezóny, kdy každý rok zaznamenávají rekordní tržby. Akce navíc probíhá v ideálním předvánočním období, kdy má zákazník možnost nakoupit vánoční dárky s výraznou slevou. Souhlasili s ní také další zástupci e-shopů jako například Lukáš Valouch, Marketing Manager z T.S.BOHEMIA.
Poslední roky je listopadový Black Friday prvním ze dvou vrcholů vánoční sezóny. Druhým je klasické předvánoční období druhého a třetího prosincového týdne, kdy na zákazníky dolehne tlak z nutnosti nákupu dárků, uvedl v závěru.