Jak řešit dluhy u OSVČ? Zkuste jako běžní spotřebitelé konsolidaci úvěrů

Hypotéka, leasing, kontokorent na běžném účtu a k tomu třeba ještě závazky na kreditních kartách. Nahromadit několik úvěrů není až takový problém. Ten nastává až ve chvíli, kdy je závazků až příliš a úroky a pravidelné poplatky už jsou tak vysoké, že se počítají v řádech tisíců korun. V takovém případě je nejefektivnějším řešením takzvaná konsolidace, tedy sloučení úvěrů v jeden. Konsolidaci nabízí většina bankovních domů, stačí si jen vybrat. Je ale potřeba spočítat si, zda se konsolidace vůbec vyplatí. Zájemce o konsolidaci by měl brát v úvahu několik základních parametrů, a to výši půjčky, maximální dobu splatnosti, poplatky s půjčkou spojené a roční procentní sazbu nákladů.

Na úvod ještě dodejme, že konsolidace a refinancování úvěru jsou dvě různé věci, rozdíly mezi nimi jsou ale minimální. V prvním případě jde de facto o refinancování více úvěrů jedním úvěrem, v druhém pak o převedení úvěru na produkt s lepšími podmínkami. Zatímco konsolidace se využívá u spotřebitelských úvěrů, ať už bankovních, nebankovních, kontokorentních či z kreditních karet, refinancování se obvykle používá k dosažení výhodnějších podmínek u hypoték. Cílem konsolidace (slučování) úvěrů i refinancování (převedení) ale je, aby člověk získal levnější půjčku, respektive náklady na ni, což se posuzuje podle RPSN, tedy roční procentní sazby nákladů. Pokud má člověk například úvěry s RPSN 15 a 18 % p.a. a nově dostane jen 10 %, tak už to samo o sobě je velká finanční úspora.

Kdy a komu se vyplatí konsolidovat?

Často ale slýcháme, že až tak výhodné konsolidování závazků být nemusí. Celková doba splácení se konsolidací může protáhnout a konečná suma, kterou musí dlužník zaplatit, vzroste. Do nákladů na konsolidaci navíc bývá nutné započítat i poplatky za předčasné splacení původních úvěrů. Je tedy slučování půjček opravdu vhodným řešením zadlužených OSVČ? Mluvčí Komerční banky Michal Teubner tyto obavy vyvrací: Slučování úvěrů nemusí vždy znamenat prodloužení splatnosti. Klient může sloučením dosáhnout nižšího úrokového zatížení, nižších poplatků, lepších podmínek financování, například zajištění, a může si zjednodušit administrativu. Ne všechny úvěry navíc musí být spojeny s poplatkem za předčasné splacení. Slučování půjček je pro OSVČ výhodné v situaci, kdy dosáhnou některé z citovaných výhod.

Základním principem slučování úvěrů je, aby si dlužník snížil měsíční splátky a výdaje za vedení jednotlivých úvěrových účtů. Obecně se ale lidé dělí na dvě skupiny. První hledá především úsporu na splátkách a nižší sazba je při zachování původní doby splatnosti pro tyto lidi podmínkou. Druhý typ zájemců o konsolidaci se nedívá do budoucna a řeší aktuální potřebu snížení splátek. Tito lidé chtějí ulehčit svému rozpočtu a hlavním cílem je získat nižší měsíční splátku, a to i za cenu prodloužení doby splatnosti, říká Zuzana Bienvenu, mluvčí společnosti Home Credit. Je pravda, že velkou část lidí, kteří si berou půjčku, zajímá především to, aby splátka půjčky byla co nejnižší. Toho je samozřejmě možné dosáhnout buď co nejnižší sazbou, nebo rozložením splátek na více měsíců či let. V případě protažení délky splácení pak člověk ale opravdu může přeplatit víc. Proto je potřeba, aby si klient vždy rozmyslel, co preferuje. Jestli si chce půjčit peníze co nejlevněji, nebo hledá co nejnižší splátku, případně jiné parametry půjčky, dodává mluvčí mBank Pavel Vlček.

Obecně ale bankéři považují sloučení více úvěrů do jednoho za krok správným směrem. Klientovi díky tomu klesá měsíční finanční zatížení i administrativa spojená se sledováním více úvěrů. Při výběru vhodného poskytovatele samozřejmě dochází i ke snížení úrokové sazby, za kterou je úvěr poskytnut, shrnuje Jan Kiška, manažer úvěrových produktů ČSOB. Díky novele zákona o spotřebitelském úvěru už se dlužníci nemusí bát ani vysokých poplatků za předčasné splacení konsolidovaných závazků, protože ty zákon zastropuje. Banky se v rámci konkurenčního boje snaží také minimalizovat náklady a starosti s otevíráním nových účtů, a proto třeba Raiffeisenbank a další nabízí možnost rovnou navýšit limit stávajícího úvěru přímo z internetového bankovnictví. A tím výčet výhod nekončí. Některé banky spojují konsolidaci pro podnikatele i s navýšením úvěrů. Zde je vysvětlení toho, proč snížení měsíční splátky nemusí vždy být tou hlavní výhodou. Dalším bonusem podnikatelské konsolidace je, že pokud měl klient úvěry na rodné číslo, může uplatnit snížení daňového základu pro daň z příjmu a odvody o úroky a poplatky, uvádí Lucie Leixnerová, mluvčí MONETA Money Bank.





Co se týče splácení vícero úvěrů, ještě než si člověk úvěr vezme, je potřeba vždy přemýšlet. A to především o tom, jestli úvěr opravdu potřebuje, zda má nabídku s dobrou sazbou, tedy aby ho půjčka nestála zbytečně moc, a musí realisticky zhodnotit, zda je schopen splácet. Schopnost splácet ale samozřejmě do značné míry hlídá poskytovatel úvěru, který je povinen prověřovat, zda člověk vůbec bude schopen úvěr splácet. Tedy jestli už nemá napůjčováno moc a jestli své dosavadní závazky splácel. Tím je zajištěna ochrana žadatele o úvěr i toho, kdo ho nabízí. Každý by měl zvážit, jaký skutečný dopad bude úvěr nebo konsolidace úvěrů mít na finanční páku a daňový štít daného podnikatele. Nicméně praxe ukazuje, že podnikatelé řeší v takové situaci spíše cash flow, v podstatě nedostatek zdrojů. Samotná konsolidace pak v těchto případech samozřejmě pomůže, protože se tím sníží aktuální výdaje, komentuje Josef Laurenčík, specialista rozvoje obchodu České spořitelny.

Podmínky konsolidací se výrazně liší

Banky se liší v tom, jaké služby při konsolidaci poskytují a co všechno umožňují do konsolidovaného úvěru sloučit. Zde je proto přehled aktuálních úrokových sazeb a dalších důležitých podmínek.