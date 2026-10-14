Jak se mají změnit zahraniční cestovní náhrady v roce 2027?

Příslušný návrh vyhlášky poslalo před několika dny do připomínkového řízení ministerstvo financí.
Jak se mají sazby od roku 2027 změnit
Návrh vyhlášky, který poslalo do připomínkového řízení ministerstvo financí, počítá se zvýšením sazeb zahraničního stravného u více než deseti položek. Cílem vyhlášky je zajistit vysílaným zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci stanovením základních sazeb stravného pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích.
V případě Sýrie zastupitelský úřad navrhl změnu z EUR na USD. Důvodem změny je zjednodušení administrativy a plateb v zemi, doplňuje se v důvodové zprávě k vyhlášce.
Vyhláška dále sjednocuje jednotlivé země a jejich závislá území v tom smyslu, že sazba pro závislé území obvykle kopíruje sazbu pro mateřskou zemi. V této souvislosti byly odstraněny dříve samostatné sazby pro závislá území Hongkong, Macao, Gibraltar, Bermudy a Francouzská zámořská území. Současně došlo k přesunu některých závislých území ze skupin Austrálie a Oceánie a Karibik k jejich mateřským zemím. V souvislosti s těmito změnami došlo v některých případech také ke změně měny závislého území, která nyní ponesou měnu mateřské země," vysvětluje se v důvodové zprávě.
Nárok na zahraniční stravné při pracovních cestách je zakotven v zákoníku práce. Konkrétní sazby se však každoročně mění. Není sice vyloučeno stanovení sazeb pro delší období, avšak každoroční vydávání vyhlášek umožňuje s kratší odezvou reagovat na případné silné výkyvy devizových kurzů nebo při radikální změně meziročních indexů spotřebitelských cen v zahraničí.
Návrh změn sazeb zahraničního stravného pro rok 2027
|Stát/země
|Rok poslední změny
|Měnový kód
|Aktuální základní sazba
|Návrh
|Změna měny sazby
|Argentina
|2025
|USD
|55
|60
|Dánsko
|2025
|EUR
|65
|70
|Island
|2024
|EUR
|65
|70
|Izrael
|2026
|USD
|65
|70
|Kuvajt
|2026
|EUR
|45
|50
|Malajsie
|2020
|USD
|45
|50
|Slovensko
|2026
|EUR
|40
|45
|Slovinsko
|2021
|EUR
|40
|45
|Srbsko
|2025
|EUR
|40
|45
|Sýrie
|2025
|EUR
|60
|55
|USD
|Velká Británie
|2018
|GBP
|45
|50
|Ostatní území neuvedená v příloze
|2010
|EUR
|35
|40