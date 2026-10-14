Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci

Jak se mají změnit zahraniční cestovní náhrady v roce 2027?

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Mapa Evropy, na které jsou zapíchlé vlajky jednotlivých zemí
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační snímek
Základní sazby zahraničních cestovních náhrad mají od roku 2027 vzrůst u více než deseti položek. Počítá s tím návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2027.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Příslušný návrh vyhlášky poslalo před několika dny do připomínkového řízení ministerstvo financí.

Jak se mají sazby od roku 2027 změnit

Návrh vyhlášky, který poslalo do připomínkového řízení ministerstvo financí, počítá se zvýšením sazeb zahraničního stravného u více než deseti položek. Cílem vyhlášky je zajistit vysílaným zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci stanovením základních sazeb stravného pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích. V případě Sýrie zastupitelský úřad navrhl změnu z EUR na USD. Důvodem změny je zjednodušení administrativy a plateb v zemi, doplňuje se v důvodové zprávě k vyhlášce.

školení pro účetní listopad

Vyhláška dále sjednocuje jednotlivé země a jejich závislá území v tom smyslu, že sazba pro závislé území obvykle kopíruje sazbu pro mateřskou zemi. V této souvislosti byly odstraněny dříve samostatné sazby pro závislá území Hongkong, Macao, Gibraltar, Bermudy a Francouzská zámořská území. Současně došlo k přesunu některých závislých území ze skupin Austrálie a Oceánie a Karibik k jejich mateřským zemím. V souvislosti s těmito změnami došlo v některých případech také ke změně měny závislého území, která nyní ponesou měnu mateřské země," vysvětluje se v důvodové zprávě.

Nárok na zahraniční stravné při pracovních cestách je zakotven v zákoníku práce. Konkrétní sazby se však každoročně mění. Není sice vyloučeno stanovení sazeb pro delší období, avšak každoroční vydávání vyhlášek umožňuje s kratší odezvou reagovat na případné silné výkyvy devizových kurzů nebo při radikální změně meziročních indexů spotřebitelských cen v zahraničí.

Návrh změn sazeb zahraničního stravného pro rok 2027

Stát/země Rok poslední změny Měnový kód Aktuální základní sazba Návrh Změna měny sazby
Argentina 2025 USD 55 60  
Dánsko 2025 EUR 65 70  
Island 2024 EUR 65 70  
Izrael 2026 USD 65 70  
Kuvajt 2026 EUR 45 50  
Malajsie 2020 USD 45 50  
Slovensko 2026 EUR 40 45  
Slovinsko 2021 EUR 40 45  
Srbsko 2025 EUR 40 45  
Sýrie 2025 EUR 60 55 USD
Velká Británie 2018 GBP 45 50  
Ostatní území neuvedená v příloze 2010 EUR 35 40  
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Školení pro účetní
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více
Daňové a účetní novinky roku 2027
6. 1. 2027
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2027
11. 1. 2027
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2027
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).