Kurz z vás profesionálního maséra neudělá, radí odborníci

Server Podnikatel.cz se dnes při pokračování seriálu o podnikatelských začátcích zaměřil na byznys v oboru poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb. Jaké by měl mít masér oprávnění pro poskytování masáží? O jaké služby je zájem a jak na zařízení masérského salonu? Oslovení maséři vám také sdělí, jestli je klienti vnímají jako poskytovatele sexuálních služeb. Přinášíme vám rady profesionálů ve svém oboru. Čtěte více: Podnikatelé z oboru radí: Jak založit e-shop

Zákonná úprava masérských služeb

Poskytování masáží spadá podle Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. do Přílohy č. 2, tedy živností vázaných. Konkrétně si případě zájmu o toto podnikání zažádáte o živnost Masérské rekondiční a regenerační služby.

Masérské, rekondiční a regenerační služby Poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží (které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces), s vyloučením techniky reflexní masáže, a poskytování regeneračních služeb (například parafinové zábaly).

Často se ještě tato živnost vázaná váže s některými živnostmi řemeslnými, např. oborem Kosmetické služby či Pedikúra, manikúra.

Pokud se rozhodnete pro tuto živnost vázanou, je nutné splňovat některou z těchto požadovaných odborných způsobilostí, uvedených v Příloze č. 2 Živnostenského zákona:

odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu, nebo

odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního předpisu, nebo

vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a ve studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo

osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

dílčí kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu, nebo

doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu

Nejčastěji se masérská praxe získává prostřednictvím akreditovaných masérských kurzů. Kurzy nabízí na internetu hned několik firem, cena za certifikát činí zhruba 5 – 9 000 Kč. Pakliže certifikát vlastníte, můžete se směle pustit do hledání vhodných prostor a do zařizování masérského salonu. Pomůžou nám v tom Petr Lacina ze Studia Zdraví a Karel Beran ze Spa & fitness Hotelu Imperial.

3 tipy přímo od profesionálů Karel Beran, Spa & fitness Hotel Imperial Na co pamatovat při zakládání masérny?

Dobré je investovat do svého vzdělávání v oboru. V případě že masérna stojí ve větším městě, jsou také nezbytné určité jazykové dovednosti pro lepší komunikaci s klienty. Čeho se vyvarovat?

Důležité je si uvědomit, že pouze kurz z vás profíka neudělá, jak se mnoho začínajících masérů domnívá. Člověk by se neměl rozpliznout mezi desítkami druhů masáží, dělat jich třeba jen pár, ale pořádně. Masér si také musí uvědomit, že jde o fyzickou práci, kterou lze jen výjimečně vykonávat až do důchodového věku. Co byste rád změnil, kdybyste mohl začít znova?

Já konkrétně bych začal masírovat dříve. Váhal jsem a zvažoval, zda mě masáže uživí. Začátky jsou nicméně vždy těžké, důležité je ale vytrvat a nebát se konkurence. Petr Lacina, masážní studio Zdraví Na co pamatovat při zakládání masérny?

Pokud se do masérny chystáte s již vybudovanou klientelou, je dobré zvážit případné partnerství s někým dalším. Vše nemusíte vždy stihnout, takže je vhodné myslet i na masérskou místnost pro svého budoucího kolegu. Čeho se vyvarovat?

Důležité je začít v tom nejobyčejnějším a nehrnout se do žádných oslňujících studií. Základ je vybudovat si klientelu založenou na vlastních dovednostech, nikoli na luxusně vypadajícím salonu. Pak lze teprve zvelebovat masérskou provozovnu. Co byste rád změnil, kdybyste mohl začít znova?

Určitě bych už znovu nešel do inzerce na slevových serverech. Zakládám si na práci s energií a pokud klienti nejsou podobně naladění, je spolupráce s nimi těžká. To byl právě příklad zákazníků, které jsem získal na slevovém portálu.

Založím si salon, nebo budu za klienty dojíždět?

Převážná většina masérů začíná poskytovat své služby nejprve ve vlastních prostorách, což má mimo jiné za následek úspory při placení pronajaté provozovny. Výjimkou nebyl ani Petr. Po zhruba ročním podnikání jsem však zjistil, že mít živnost ve svém vlastním bytě je neúnosné. Začal jsem tedy hledat vhodné nové místo pro provozování masáží, řekl Petr. Zaměřil se především na dostupnost poblíž metra a klidné, tiché okolí provozovny. Významnou roli u něj hrála útulnost bytu/potenciální provozovny a domácí prostředí.

Karel poskytuje zejména rehabilitační praxi doplněnou masérskými službami, je tedy především fyzioterapeut. Své podnikání začal v pronajatých prostorách administrativní budovy. Část nákladů na nájem jsme směnili za poskytování masáží zdarma pro zaměstnance firmy vlastnící komplex, tím se nám výdaje výrazně snížily, sdělil serveru Podnikatel.cz Karel. V současné době má své studio v luxusním hotelu v centru Prahy.

Jestliže se pustíte do zařizování provozovny, je nutné pochopitelně také sestavit provozní řád a ten zaslat na hygienickou stanici a hasičský sbor kraje, pod který územně spadáte. Podrobně jsme jej popisovali v článku zaměřeném na rozjezd kadeřnického salonu. Čtěte více: Podnikatelé z oboru radí: Jak si založit kadeřnický salon

Pokud však svou provozovnu zařizovat nechcete, existuje také možnost dojíždění přímo za klienty. Pak uvedete na živnostenském úřadě pouze místo podnikání (nejčastěji trvalé bydliště podnikatele), nikoliv adresu provozovny. Jaké jsou výhody a nevýhody služeb poskytovaných u klientů doma? Výhodné je to zejména pro klienty, kteří chtějí maximální relaxaci po masáži a kteří nechtějí nikam dojíždět. Já sám si účtuji 20% navíc oproti masáži v salonu, uvedl Karel. V takovém případě je však nutné vlastnit lehátko přenosné a vyzbrojit se dávkou odvahy, nikdy nevíte, kdo vás za dveřmi čeká, pokud nejde o stálého klienta.

Co mi přiláká klientelu?

Petr tvrdí, že klíčový úspěch pro podnikání v masérských službách spočívá v odlišení se od ostatních masérů. Prvotní zájem by měl být v pomoci lidem, to zaručí masérovi přísun lidí. Masáže nelze provozovat s tím, že za den zvládnu šest masáží po pěti stovkách za kus. Klient vycítí, jaký k němu máte přístup, řekl. Zároveň dodal, že v současné době jde hlavně o kvantitu než o kvalitu poskytovaných služeb.

Podle Karlových slov je nejlepší klient takový, který chodí na masáže pravidelně. Ten pak masérovi zajistí trvalý přísun financí, pochopitelně pokud mu jsou poskytovány kvalitní služby. Klient nebude chodit pravidelně k masérovi jen proto, aby ho někdo podrbal na zádech. Masáž musí mít vedle relaxace také regenerační efekt a léčebnou funkci, řekl Karel. Nemá podle něj cenu nabízet 20 druhů masáží, když se masér nevěnuje žádné z nich důkladně.

Dobré je také dopředu si určit, jaké klientele se chcete ve svém oboru primárně věnovat. Je zřejmé, že pokud se zaměříte především na relaxační techniky a např. populární lymfodrenáže, o masáže budou mít zájem zejména ženy. Sportovní a klasickou masáž pak uvítá především mužská klientela.





Jak se zviditelnit?

Oba oslovení maséři shodně tvrdí, že úspěšný podnikatel v masérských službách se neobejde bez webových stránek a dostatečné internetové reklamy. Druhým hlavním zdrojem pro příliv klientů jsou pak reference. Spokojený klient generuje další zákazníky, to je z mé zkušenosti největší potenciál. Letáková reklama měla na mé podnikání téměř nulový efekt, domnívá se Karel. Novým alternativním nástrojem marketingu jsou pak slevové servery. Ty Karel považuje za prospěšné v rozjezdu podnikání, v jeho průběhu však mohou být jistou překážkou.

Petr má se slevovými servery zkušenosti vysloveně negativní. Vyzkoušel jsem tuto formu propagace dvakrát a už bych do toho nešel. Prvotní u těchto zákazníků není totiž zájem o masáž, ale o to, že je nabízena za poloviční cenu. Nejsou to tedy do budoucna potenciální klienti, doplnil Petr.

Masáže jako sexuální služby? Záleží na masérovi

Masérské služby jsou o sdílení intimity. Intuitivně tak mnoha lidem vyvstane na paměti otázka, jestli je masér nějak omezen ve svém počínání co se dotyků týče. Je to na přístupu každého maséra. Naše studio má mimo jiné v nabídce také tantrické masáže a často dá mnoho práce klientům vysvětlit, že takovéto masáže nejsou v žádném případě o sexu, uvedl Petr. Pokud však masér chce sexuální služby poskytovat, zákon mu v tom prakticky nijak nebrání.

Ve velké míře záleží na tom, jak se člověk profiluje a jak vystupuje. Pokud budete klientům nějakým způsobem nahrávat, lze nějakou pobídku očekávat. Jestliže se ale chováte profesionálně, sklouznutí k nežádoucím intimnostem nehrozí, dodal Karel.

Foto: Ondřej Hošt, Iinfo