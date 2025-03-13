Jak správně na LinkedIn? Je třeba experimentovat, každému funguje něco jiného

V druhém díle o LinkedIn s Terezou Palátovou, Chief Operational Officer z agentury Storymatters.online, se více podíváme na to, jak tvořit obsah, proč používat LinkedIn Premium nebo také na to, proč máme občas pocit, že jsou lidé na LinkedIn až příliš pozitivní. Přečtěte si také první díl rozhovoru: LinkedIn se mění. Vyžaduje vyšší aktivitu a autentický obsah i profily
Co se dozvíte v článku
Máme radám o LinkedInu věnovat pozornost?
Na YouTube, ale i na samotném LinkedInu jsem si všiml, že existuje mnoho návodů, jak si z nuly vybudovat na LinkedInu opravdu širokou síť. Přidávají se k tomu rady typu: “Nedávejte odkaz na stránku do příspěvku, vkládejte ho do komentáře” nebo “Dávejte ke každému příspěvku ilustračku ve formě fotky.” Opravdu tyto rady platí? Je to něco, čím bychom se měli řídit?
Takové rady nejsou vůbec špatné. A určitě je potřeba rady poslouchat, ale také to zkusit na vlastním obsahu. Například odkaz, který jste zmiňoval. Minulý rok to tak bylo, tedy “nedávejte ho do příspěvku, ale vkládat do komentáře ho můžete”. Dnes je to už zase jinak: “Nedávejte ho ani do komentáře, protože odvádíte uživatele z LinkedInu, který to nemá rád.”
Osobně odkazy nedoporučuji a říkám, opravdu je nepoužívejte, pokud to není nutné.
Takže odkazy v příspěvcích nepoužívat vůbec?
To bych úplně neřekla. Sama vidím, že i příspěvek s odkazem může mít extrémní viditelnost, ale není to časté. Za mě rozhodně poslouchat rady, například vkládat k příspěvku fotografii. Na druhou stranu se stane, že i příspěvek bez fotky může mít dosah.
Je to vždy o prvních dvou řádcích, které zaujmou uživatele natolik, že klikne na tlačítko “více” a s příspěvkem tak tráví více času. Samozřejmě, že algoritmus nevidí, jestli si příspěvek skutečně čtu nebo ne. Jde však o to, že příspěvek mi zůstává na obrazovce ve feedu a tím, že si ho rozkliknu, na obrazovce stále zůstává a tím se sbírá strávený čas a čas je to rozhodující.
Podřizují se uživatelé algoritmu? A proč je LinkedIn falešný?
V prvním díle našeho rozhovoru jsme nakousli problematiku autentického obsahu. Poslední dobou mám však stále více pocit, že se uživatelé snaží více podřídit algoritmu, než aby produkovali právě autentický obsah. Nepodřizujeme se algoritmům až zbytečně moc?
Nemyslím si, že je tolik fanatiků LinkedInu, kteří se snaží podrobit algoritmu. Vzhledem k tomu, kolik je lidí nyní aktivních na LinkedInu v Česku, což jsou pouhá 2 % uživatelů z nějakých 700 tisíc, kteří se tam přihlásí v daném měsíci, nemyslím si, že se algoritmu extrémně podřizují.
Co mně osobně se na LinkedInu nikdy moc nelíbilo a dodnes nelíbí, je to, jak jsou tam lidé až příliš pozitivní. Uvedu to na příkladu: manažer se pochlubí s projektem, na kterém pracoval dva roky. Z postu je srdceryvný příběh, který vypráví strasti, kterými si ve firmě prošli, aby všechno dotáhli do zdárného konce. Pod příspěvkem se pak hromadí ovace, gratulace, samé chvály. Jakoby nikdo nechtěl nebo se bál říci svůj skutečný názor. Proč je LinkedIn tak falešný?
To je zajímavá otázka. “Bublinu”, kterou na LinkedIn vidíte a pravidelně čtete, si do jisté míry tvoříme každý sám tím, koho máme v síti. Pak tam pochopitelně vidíme i to, co někdo komentuje nebo dá lajk. Pak je otázkou, koho tam vůbec máte?
Nevidím na LinkedInu jen samou pozitivitu, vidím tam i hejty. Ty jsou dnes všude. Rozumím, že pro někoho to může působit falešně, když se tam plácáme po rameni. Ale vidím i u vysoce postavených manažerů, že se dokážou odhalit. Na druhou stranu je to stále profesní síť, takže mě nezajímají některá osobní témata, která mohu vkládat například na Instagram.
Budujete si tam profesní kontakty. Pokud byste mě požádal o přátelství na Facebooku, budu si hodně rozmýšlet, zda pozvání přijmu či nikoli. Na LinkedInu s tím problém nemám.
Jaké typy příspěvků publikovat?
A jak tedy na LinkedInu tvořit příspěvky? Co byste uživatelům doporučovala? Měly by to být spíše osobní postřehy z pohledu své profese, nebo prezentovat výsledky své práce? Nebo by to měl být mix všeho?
Rozhodně mix všech témat jako takových. Pokud chci vybudovat partnerství s novými zákazníky, nebudu ukazovat, co dělám ráno, ale dám spíše video přímo z výroby. Natočím výrobní stroj i s rachotem a k tomu napíšu příspěvek.
Hlavní roli zde hraje autenticita, nikoliv krásné marketingové video natočené dronem z různých úhlů. Další, co hodně rezonuje, jsou příběhy. Je to hodně o tom, kdo jste a co děláte.
Pokud nabízíte službu, nemůžete sice ukázat žádný výrobek, ale je fajn ukázat data. Tím reálně ukazujeme, jak nám to funguje.
Překvapilo mě, jak na LinkedInu fungují úplně jiné formáty příspěvků, než je tomu běžné u jiných sítí. Například karusel, tedy listovací obsah, se tam nevkládá pomocí fotek, ale pomocí PDF. Více fotek v jednom příspěvku je zase zobrazeno jako klasická fotogalerie tak, jak to známe například ze zpravodajských webů. Jsou třeba PDF karusely něco, co bude vždy na LinkedInu fungovat?
Nemám žádnou indicii, co v budoucnu bude platné. Znám konkrétního uživatele, který nyní v obsahu PDF karusely využívá poměrně často, protože má zajímavé téma. Lidé na to reagují, a proto má dosahy vysoké.
Když mu to funguje, proč to dále nepodporovat? Větší síla je dle mého v tématu, jak to uchopíte, než v jaké formě ho prezentujete. A za mě je karusel skvělá věc. Osobně jsem u vlastních příspěvků neměla u karuselu žádné extra zobrazení, ale u jiných profilů vidím, že díky karuselům mají naopak velké zobrazení. Je to ale opravdu tím tématem.
Terezu Palátovou si můžete poslechnout i na našich konferencích. Na BRANDstormingu bude mít workshop o tom, jak si na LinkedInu vytvořit osobní či firemní brand, a na MARKETING MEETING se zaměří na LinkedIn Sales Navigator.
Je nutné publikovat pravidelně?
Je důležité na LinkedInu publikovat pravidelně? Je nutné si stanovovat nějaký plán, kdy budu vkládat nové příspěvky?
Pokud byste LinkedIn vždy jen zapnul a hned vypnul, tak vám dosah fungovat nebude. Za mě je pravidelnost určitě důležitá. Četnost závisí obor od oboru. Pokud byste publikoval 2× denně, nevím, zda zrovna pro vás by to mělo smysl. Záleží na strategii, kterou na LinkedInu mám.
Pokud mám za cíl být ten nejviditelnější uživatel na LinkedInu, je pochopitelné, že s četností pracovat budu. A znám opravdu lidi, kteří publikují i několikrát denně. Neříkám, že je to špatně, prostě mají takovou strategii.
Je to také o disciplíně, kdy si stanovíte, že prostě musíte na LinkedInu publikovat. Ale zároveň musíte pamatovat na to, že ne každý příspěvek bude virální. Je to také o tom mapovat si vlastní publikum, na co reaguje a na co naopak nereaguje.
K čemu je dobré LinkedIn Premium?
A co takové LinkedIn Premium. Když jsem se o něj začal zajímat, překvapila mě cena, která je opravdu velmi vysoká. Pro koho je tato služba vhodná?
Odpovím otázkou: “Chcete tam být pouze vidět, nebo chcete získávat i reálné a nové zákazníky?” Od toho se odvíjí odpověď, zda platit či neplatit za LinkedIn Premium.
Pokud si chcete cíleně hledat a budovat síť relevantních lidí, tak se vám brzy může stát, že vás LinkedIn začne omezovat. Pokud jste někdy zkoušel hledat lidi přes různé filtry a nemáte LinkedIn Premium, tak se vám časem mohlo stát, že se vám ve výsledku vyhledávání zobrazí pouze první tři uživatelé. Ostatní již nevidíte. A v tomto okamžiku už je nutné platit.
To platí i při odesílání zpráv s žádostí o spojení. Pokud nemáte Premium, je zde opět další omezení. Díky Premium si také můžete zobrazit, kdo si prohlédl váš profil. To může být zajímavé, protože vidíte, že díky nějakému příspěvku se určití uživatelé dostali na váš profil.
Proč je Premium tak příšerně drahé?
Dobrá otázka. Na to pochopitelně neznám odpověď. Ale pořád máte možnost ho zkusit zadarmo nebo si ho zaplatit na dva měsíce. Pak zjistíte, zda jeho funkce využijete naplno, a můžete se rozhodnout, zda to platit dál.
Proč být v dnešní době na LinkedInu? Pro koho tato síť je a pro koho určitě není?
Za mě se spíše nabízí otázka, pro koho LinkedIn je. V rámci brandu a vlivu je to skvělá příležitost. A v rámci budování kontaktů také. Pokud je mým cílem růst a získávat nové zákazníky, LinkedIn je strašně jednoduchá a přirozená cesta, jak toho nového zákazníka získat.
A stále tím také získáváme nové zaměstnance. Pokud potenciální kandidát vidí, jak to v té firmě chodí, co se tam děje, tedy nejen to pozlátko, ale i zázemí samotné firmy, může si říci, že s takovými lidmi chce určitě pracovat.