Jak vyplnit nové souhrnné hlášení: Výkaz dohod o provedení práce

Formulář Výkaz DPP

Nový výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce může zaměstnavatel rovněž využít pro oznámení o nástupu/skončení zaměstnání na dohodu o provedení práce (DPP). V takovém případě již u tohoto zaměstnance nemusí stávající formulář „Oznámení o nástupu/skončení“ odesílat. Důležité však je, že od 1. července 2024 se oznamuje nástup/skončení zaměstnání na DPP bez ohledu na výši zúčtované odměny.

Shrnutí:

Výkaz se bude odesílat nejdříve od 1. dne měsíce následujícího za měsícem, za který se odesílá. Nejpozději do 20. dne měsíce následujícího. Poprvé za měsíc červenec v rozmezí od 1. do 20. srpna 2024.

Výkaz bude sloužit pro oznámení výše příjmů za uplynulý měsíc u každého zaměstnance s aktivní dohodou o provedení práce a lze jej využít také pro oznámení o nástupu/skončení DPP.

Na výkazu se budou uvádět veškeré DPP (bez ohledu na výši zúčtované odměny, včetně DPP, kdy za daný měsíc nebyla zúčtována žádná odměna, tzv. nulové dohody).

Výkaz se bude podávat za všechny kalendářní měsíce od nástupu do zaměstnání na DPP až do jeho skončení (počínaje měsícem červencem).

Možnosti odeslání jsou stejné jako u ostatních elektronických podání pro ČSSZ. Zaměstnavatel odešle (souhrnný) formulář prostřednictvím svého mzdového programu (ve formátu XML) nebo vyplní údaje za jednotlivé zaměstnance na DPP prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Podoba výkazu

Již koncem měsíce dubna 2024 zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení informace pro vývojáře mzdových programů (definici Výkazu DPP) a také jeho předběžnou podobu. Přestože většina zaměstnavatelů bude odesílat výkaz za jednotlivé zaměstnance, eventuálně souhrnný ve formátu XML (dle pokynů konkrétního poskytovatele mzdového software), měli by vědět, o jaké oznamované údaje jde. To je důležité také pro zaměstnavatele, kteří budou hlásit informace o jednotlivých zaměstnancích a jednotlivých DPP prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Náhled na Výkaz DPP (jeho konečná podoba)

Postup vyplnění Výkazu

Výkaz obsahuje označení konkrétního měsíce, za který se odesílá, a samozřejmě identifikační údaje o zaměstnavateli a jednotlivých zaměstnancích. Aktuálně zde byl doplněn také údaj o zdravotní pojišťovně zaměstnance z číselníku zdravotních pojišťoven, což bude důležité především od roku 2025, kdy bude zaveden režim oznámených dohod (souvislost s odvodem zdravotního pojištění – rozhodná částka). Dalšími údaji budou: kód akce (vysvětleno níže), nástup a případně i skončení zaměstnání, dále kód DPP (o kolikátou současně sjednanou dohodu zaměstnance téhož zaměstnavatele se jedná – dle číselníku činností, např. první DPP označena písmenem „T“, druhá DPP písmenem „U“ atd.) a dále je zde zkratka ZMZ (zaměstnání malého rozsahu – toto políčko bude využito až v roce 2025, kdy se bude moci i v případě DPP jednat o zaměstnání malého rozsahu).

Prostřednictvím výkazu se budou uvádět především příjmy zúčtované za konkrétní měsíc na konkrétní DPP. A pokud půjde o příjem zúčtovaný po skončení DPP, také měsíc, ve kterém dohoda skončila.

Kódy akcí

Odesílání informací o jednotlivých zaměstnancích (případně o dohodách, má-li zaměstnanec u stejného zaměstnavatele souběžně více DPP) bude v datové větě rozlišeno tzv. kódem akce.

Zaměstnavatel bude odesílat vždy jednu z těchto akcí (souhrnný formulář – akce za jednoho zaměstnance, případně jednu DPP, je-li jich sjednáno současně s jedním zaměstnancem více):

Výkaz příjmů (kód akce 1): Touto akcí se budou standardně hlásit pouze příjmy za jednotlivá období konkrétního zaměstnance, zaměstnanec už musí být u ČSSZ evidován (oznámen nástup).

(kód akce 1): Touto akcí se budou standardně hlásit pouze příjmy za jednotlivá období konkrétního zaměstnance, zaměstnanec už musí být u ČSSZ evidován (oznámen nástup). Nástup na DPP s výkazem příjmů (kód akce 2): Použije se u zaměstnance, který ještě nebyl přihlášen – tedy současně se tímto krokem přihlašuje a sděluje se u něj příjem za daný měsíc. Alternativou je přihlásit zaměstnance pomocí formuláře Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání a příjem sdělit výkazem příjmů s akcí 1.

(kód akce 2): Použije se u zaměstnance, který ještě nebyl přihlášen – tedy současně se tímto krokem přihlašuje a sděluje se u něj příjem za daný měsíc. Alternativou je přihlásit zaměstnance pomocí formuláře Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání a příjem sdělit výkazem příjmů s akcí 1. Skončení DPP s výkazem příjmů (kód akce 3): Bude se hlásit příjem a současně skončení. Alternativou je příjem sdělit výkazem příjmů s akcí 1 a odhlásit zaměstnance pomocí formuláře Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání.

(kód akce 3): Bude se hlásit příjem a současně skončení. Alternativou je příjem sdělit výkazem příjmů s akcí 1 a odhlásit zaměstnance pomocí formuláře Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání. Oprava (kód akce 4): Využije se pro opravu původně nahlášených údajů – oprava data nástupu, skončení, příjmení a jména zaměstnance, kódu DPP, výše příjmů atd.

(kód akce 4): Využije se pro opravu původně nahlášených údajů – oprava data nástupu, skončení, příjmení a jména zaměstnance, kódu DPP, výše příjmů atd. Storno (kód akce 5): Slouží pro storno celého již odeslaného oznámení. Pomocí této akce zaměstnavatel stornuje pojistný vztah konkrétního zaměstnance se všemi evidovanými příjmy za jednotlivé období (za předpokladu, že již byl v minulosti evidován).

Oznámení o nástupu před, avšak nejpozději spolu s výkazem

Za Českou správu sociálního zabezpečení připomněla Jitka Drmolová, že nejpozději v okamžiku odeslání Výkazu s příjmy zúčtovanými jednotlivým zaměstnancům na DPP do měsíce července 2024 musí být současně za všechny zaměstnance odesláno oznámení jejich nástupu do zaměstnání, aby je ČSSZ měla jako zaměstnance zaregistrované. Oznámení tak může být provedeno samostatně formulářem Oznámením o nástupu nebo spolu s výkazem příjmů. Logicky nebude možné odeslat oznámení – typ akce výkaz příjmů, aniž by byl oznámen nástup jedním z popisovaných způsobů.

Přihlášení dohod z předchozích měsíců

Otázkou je, jak a s jakým datem registrovat dohody s předchozích měsíců, jejichž nástup zaměstnavatel dosud nehlásil. Zde platí obdobné pravidlo, zaměstnavatel tyto dohody trvající i v měsíci červenci registruje se skutečným datem nástupu. Může tak učinit Oznámením o nástupu/skončení zaměstnání nebo spolu s Výkazem DPP za měsíc červenec. U stávajících dosud nepřihlášených DPP uvede zaměstnavatel na Výkazu DPP za červenec (Nástup na DPP s výkazem příjmů – akce 2) jako den nástupu do zaměstnání den, v němž skutečně nastoupil do zaměstnání, např. už v roce 2023, vysvětlila Jitka Drmolová.

Toto bude ostatně součástí výkazu i do budoucna. A to i pro případ pouhého hlášení příjmů (kód akce 1). Vždy bude vyplněna povinná položka „Datum nástupu do zaměstnání“ a současně i položka „kód DPP“. ČSSZ totiž musí ve svých systémech přiřadit zaslaný „Výkaz DPP“ s kódem akce 1 s uvedenými příjmy zúčtovanými zaměstnavatelem zaměstnanci za určité období ke správnému evidovanému pojistnému vztahu. Upozorňujeme na skutečnost, že daný zaměstnanec může mít u jednoho zaměstnavatele evidováno více pojistných vztahů s druhem činnosti dohoda o provedení práce (s druhem činnosti T – Z), takže je nezbytné uvádět tyto dvě položky pro správnou identifikaci daného pojistného vztahu, doplnila Jitka Drmolová.

Nástup i skončení DPP ve stejném měsíci

Jaký typ akce zvolí zaměstnavatel v případech, kdy zaměstnanec nastoupí i ukončí DPP ve stejném měsíci? Dohody o provedení práce se často sjednávají na několik dnů, např. i na jediný den. Podle Jitky Drmolové to bude stejné jako v současné době na tiskopisu Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání. Nástup do zaměstnání lze nahlásit v odůvodněných případech současně se skončením jedním tiskopisem. Tento princip bude umožněn i na tiskopisu Výkaz DPP. Zde se uvede Nástup na DPP s výkazem – akce 2), kdy v rámci této akce 2 bude možné opět v odůvodněných případech nahlásit nejen datum nástupu do zaměstnání, ale současně i datum skončení doby zaměstnání jedním tiskopisem, a to společně s příjmy.

Zaměstnavatel tedy současně neuvádí akci 2 a akci 3 (to ani nebude možné), ale uvede pouze akci 2 a současně zde bude datum skončení DPP. Eventuálně odešle pouze výkaz příjmů (akce 1) a současně oznámí nástup i skončení stávajícím formulářem Oznámení o nástupu/skončení do zaměstnání (obojí lze rovněž oznámit prostřednictvím jednoho oznámení).