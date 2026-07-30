Jak začít tvořit obsah na sociální sítě: praktický návod pro začínající tvůrce

Uspět se dnes dá prakticky v jakémkoli tématu, ať už jde o sport, zdraví, cestování, vaření, finance, chov zvířat nebo domácí kutilství. Co ale řešit dřív, než natočíte první video?
Co se dozvíte v článku
- Nika: pro jedny bible, pro druhé přežitek
- Jenom krátká videa? Kombinace formátů funguje líp
- Jak často publikovat, aby vás to nepřestalo bavit
- Zapomeňte na lajky. Kvalita se dnes pozná jinak
- Autenticita není lenost
- Co je to vlastně ten hook
- Titulky jsou „must have“
- AI je dobrý pomocník, autorem by ale být neměla
- Praktický manuál ke stažení
Nika: pro jedny bible, pro druhé přežitek
Sociálním sítím dnes vládnou algoritmy, které doporučují obsah na základě zájmu. Sledující jsou až na vedlejší koleji. Pro nové účty je to dobrá zpráva, protože na začátku není nutné mít zavedené publikum. Pro algoritmy je ale klíčové, aby měl účet jasně daný obsah.
A právě tady dělá spousta začátečníků svou první chybu. Přeskakují z tématu na téma, nejdřív točí o sportu, pak o vaření, pak o cestování a algoritmus se ztrácí v tom, komu má vlastně obsah doručovat. Pokud se ale nový účet věnuje pouze jednomu tématu nejméně tři měsíce, algoritmus už přesně ví, komu má nově publikované příspěvky zobrazovat.
Centrální téma, někdy označované jako nika nebo niche, někdo označuje za bibli při tvorbě obsahu. Objevují se už hlasy, že nika je dnes přežitek. Zlaté pravidlo ale platí dál. Algoritmus musí pochopit, pro koho je obsah určený, aby ho doručoval těm správným příjemcům. Když se obsah i forma účtu neustále mění, je algoritmus stejně zmatený jako majitel účtu, který si pořád ujasňuje, o čem má být jeho obsah.
I když problematiku niky odložíme stranou, pár základních otázek je dobré si před tvorbou digitálního obsahu položit.
- Vydržíte vytvářet obsah dlouhodobě a bude vás to stále bavit?
- Máte námět alespoň na padesát příspěvků už teď?
- Existuje dostatečný počet lidí, které by téma mohlo zajímat?
- Přinášíte něco originálního, nebo jen kopírujete osvědčené virální posty?
- Dokážete téma zúžit natolik, aby bylo originální a mělo stále dostatečné publikum?
Jenom krátká videa? Kombinace formátů funguje líp
Když je téma nastavené, přichází na řadu úvaha, v jakém formátu publikovat. Nebudeme chodit kolem horké kaše: krátká videa dnes hrají hlavní roli, přinejmenším pokud hovoříme o Instagramu a TikToku.
Krátká vertikální videa jsou dnes hlavním formátem napříč platformami. Kromě Instagramu a TikToku se s nimi setkáte i na YouTube pod názvem Shorts.
Platformy je tlačí nejsilněji, protože pozornost uživatelů udrží nejlépe. I krátké video přitom může mít delší stopáž, platformy to dnes už umožňují. Často toho využívají vzdělávací nebo podcastové účty. Ty dokážou pozornost udržet velmi slušně dlouho, i když se pořád bavíme spíš o sekundách než o minutách stráveného času.
O pozornost si ale říkají i karusely, tedy příspěvky, kterými uživatel musí listovat. Zůstává u nich déle a často si je i ukládá, což sítě pozitivně oceňují, hlavně v případě Instagramu.
Do karuselu se nejlépe hodí téma, které se dá rozdělit do několika kroků, srovnává více věcí nebo přináší víc údajů, na které si uživatel musí najít čas a poznamenat si je. Výhodou karuselu je, že tempo prohlížení si uživatel stanovuje sám a není omezený časem.
Jednotlivé statické posty, které byly dřív hlavní doménou Instagramu, jsou dnes upozaděny, pokud nepřinášejí informační hodnotu nebo nejsou designově či esteticky zajímavé. Stávají se tak spíš doplňkem pro ukotvení účtu.
A pokud statické posty, tak nejlépe ve formě karuselu, tedy více snímků v jednom příspěvku, a ještě doplněné o hudební motiv. Díky tomu se takové posty dostanou i do feedu krátkých videí.
Vyplatí se proto jednotlivé příspěvky a formáty kombinovat, protože každý přináší jiné výhody.
Jak často publikovat, aby vás to nepřestalo bavit
Rada, jak často publikovat, může být zavádějící. U každého účtu a u každého tématu totiž funguje naprosto něco jiného. Obecně se radí publikovat na začátku častěji, v různých dnech a v různých časech, a pak si vyhodnotit výsledky.
Jenže algoritmus je dnes zcela nevyzpytatelný a může se měnit každým dnem. Analytika toho také moc nenapoví a zaručené rady youtuberů a agentur rozhodně nepomůžou. Zlaté pravidlo v tomto ohledu spíš platí, že publikovat máte tak často, jak vám to čas dovolí a kolik jste mu ochotni věnovat.
Pokud nemáte problém publikovat každý den a vydrží vám to dlouhodobě, u téhle frekvence klidně zůstaňte. Pokud však cítíte, že vás časté publikování spíš stresuje, raději ji snižte. To je klíčové hlavně pro ty, kdo točí v terénu nebo vytvářejí složitější návody, které se musejí efektivně sestříhat.
Zapomeňte na lajky. Kvalita se dnes pozná jinak
Dnes už totiž nehraje takovou roli kvantita jako kvalita. Obsahově prázdných příspěvků promíchaných bizarním humorem je na sítích přehršle a získat pozornost uživatele je tak stále těžší.
Pokud ale hovoříme o kvalitě, nemluvíme o tom, že krátké video musí být naprosto profesionálně sestříhané a doladěné grafikou s líbivými titulky.
Kvalita v tomto případě znamená, co vlastně tomu uživateli přinášíme. Proč by ho náš obsah měl zajímat? To je základní otázka, kterou bychom si měli pravidelně pokládat.
A jak vlastně kvalitu vyhodnotíte? Zapomeňte na lajky. Ty jsou dnes prázdné a nemají absolutně žádnou vypovídací hodnotu. Většina uživatelů totiž obsah jen pasivně konzumuje, a i když se jim příspěvek líbí, těch, kdo ho lajknou, stále ubývá.
Důležitější metrikou je uložení příspěvku či jeho přeposlání dál. Je to reakce, kterou platformy samy vyhodnocují jako úspěch, stejně jako dokoukání krátkého videa až do konce, pokud ovšem nemá pouhé tři sekundy.
Autenticita není lenost
Uživatelé už dnes neocení dokonale designově vyladěný obsah. Většinou ho i přeskakují, protože ho mohou vnímat jako reklamu. Pokud naopak vidí obsah, který je často i velmi neupravený a točí ho reálný člověk při běžné situaci, udrží to pozornost mnohem lépe.
Autenticita se však netýká kvality nahrávání, tedy té technické. Špatný zvuk, roztřesený obraz a chaotický střih mohou udělat více škody než užitku.
Nejlepší kombinací je tak technicky slušné krátké video, které je podtržené autentickým obsahem. A zde je nutné si položit další základní otázku.
Točit videa vážně, nebo vtipně? Tam, kde jsou témata vážná, byste je na lehkou váhu brát neměli. Týká se to například zdraví, práva nebo peněz. Humor v takovém případě snižuje kvalitu sdělení.
Naopak volný čas, zábava či životní styl humornou stránku snášejí dobře. A pokud cílíte výhradně na český trh, je to bonus navíc. Češi jsou od přírody vtipálci a humor dokážou ocenit.
Co je to vlastně ten hook
Když mluvíme o hooku, jsou to vesměs první dvě až tři sekundy, který uživatele zaháčkuje k tomu, aby krátké video dokoukal.
Dříve se na začátek stříhaly nejlepší pasáže z videa, někdo na uživatele bafnul, jiný ho nabádal, ať nepřeskakuje na další video.
Jak se stále mění algoritmy, vyvíjejí se i samotní uživatelé. Co je dneska vlastně tím hookem, nikdo přesně nedokáže odpovědět. Zaručených rad zase existuje spousta, ale u každého účtu a každého tématu funguje zcela něco jiného.
I když dnes existují aplikace, které dokážou video rozebrat do každé vteřiny a doporučit, jak hook v už hotovém videu vylepšit, sázka na jistotu to není. Platí však opět obecná rada: když se na své video podíváte, zaujme vás hned na první dobrou? Pokud se video příliš pomalu rozjíždí, nepoloží uživateli hned na začátku otázku, na kterou má nutkání získat odpověď, nebo nepřináší téma, o které má zájem, jde uživatel o dům dál.
Titulky jsou „must have“
Pokud video obsahuje zvuk, lépe řečeno monolog či dialog, titulky do něj patří vždy. Sledovat videa bez zvuku je stále větším trendem a souvisí to se situací, ve které se uživatel nachází. Může zrovna cestovat MHD, může u toho koukat na televizi, může si třeba krátit zbývající pracovní dobu.
Titulky navíc drží pozornost i u lidí, kteří zvuk zapnutý mají, protože oko sleduje text.
AI je dobrý pomocník, autorem by ale být neměla
I když se platformy plní obsahem generovaným umělou inteligencí, není to nic, na čem by měl samotný obsah stát. AI umí pomoct s vylepšením zvuku, odstraněním ruchů, výběrem nejsilnějších pasáží, střihem nebo automatickými titulky. Pokud však videa či fotky přímo vytváříte pomocí AI, sítě to dnes už poznají, a když takový obsah neoznačíte sami, mohou ho označit zpětně samy.
Mluví se sice o tom, že například generaci Z avataři od AI nevadí, ani tak to ale není nic, na čem by měl obsah primárně stát. Tvorba takového obsahu totiž časem velmi omrzí a stejně nepřinese výsledky, které jste na začátku očekávali, tedy budoucí a stabilní monetizaci.
Praktické pravidlo zní: nápad, zkušenost a názor musí být vaše. Zpracování může být asistované.
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