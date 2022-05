Jak zdražuje benzin a nafta? Máme velký přehled i predikci na další měsíce

Co stojí za zdražováním?

Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády (NERV) a hlavní ekonom Trinity Bank serveru Podnikatel.cz potvrdil, že na ceny pohonných hmot má vliv zejména zdražující ropa. Na rozdíl od loňska, kdy došlo ke snížení spotřební daně z motorové nafty, letos k žádným daňovým změnám v oblasti pohonných hmot nedochází. Důležitý bude podle něj také vývoj kursu koruny k dolaru. Koruna je nyní nejsilnější vůči dolaru za poslední více než půlrok a z důvodu zpřísňování měnové politiky americké centrální banky, které bude nejspíše rychlejší a vydatnější, než se čekalo, jsou možnosti dalšího zpevňování koruny vůči dolaru omezené. Naopak nelze rozhodně vyloučit opětovné oslabení koruny, které by přispělo ke zdražení pohonných hmot v ČR, doplňuje.

Boris Tomčiak z analytické a poradenské společnosti Finlord za zdražováním vidí opětovný tlak na růst cen ropy na světových trzích. Poptávka po ropě je vysoká a už ve druhé polovině roku by měla celosvětová spotřeba vyskočit na nový rekord. Tahounem růstu spotřeby je zejména Asie, nicméně i v USA je poptávka po pohonných hmotách relativně vysoká. Důležitý podle něj bude i vývoj pandemie. Pokud by začala čísla o nově nakažených rychle klesat, tak by jednotlivé země mohly uvolnit omezení v mezinárodní přepravě osob. To by pomohlo především aerolinkám a také by se zvedla spotřeba leteckého benzinu, vysvětluje. Dále uvádí, že uskupení OPEC+ postupně zvedá svoji produkci ropy dle domluveného plánu a rozsáhlé volné kapacity ještě mají Saúdská Arábie, Irák, Kuvajt či Spojené Arabské Emiráty. Aktuální vyšší cena motivuje producenty, aby více těžili a exportovali. V letošním roce se očekává také růst produkce ropy v USA a Kanadě, dodává.

Ceny benzinu a nafty v Praze

Průměrná cena za benzín na pražských čerpacích stanicích byla 36,55 Kč a ceny se pohybovaly od 33,50 do 37,90 korun. Největší rozdíly oproti říjnu 2021 byly na Tank ONO, kde cena klesla o 1,40 korun, a naopak na OMV o korunu stoupla. U nafty jsou ceny od 31,90 do 36,90 Kč a kromě dvou případů zde stoupaly.

Ceny benzínu na pražských čerpacích stanicích Čerpací stanice Cena v říjnu 2021 Cena v lednu 2022 Rozdíl Tank ONO 34,90 Kč 33,50 Kč –1,40 Kč ČSAD Praha Florenc 35,90 Kč 35,80 Kč –0,10 Kč Medos – 35,90 Kč – EuroOil 36,40 Kč 36,20 Kč –0,20 Kč Pap Oil 36,50 Kč 36,50 Kč 0 Kč Stopka Libeň 36,50 Kč 36,80 Kč 0,30 Kč Shell 36,90 Kč 37,50 Kč 0,60 Kč MOL 37,50 Kč 37,50 Kč 0 Kč OMV 36,90 Kč 37,90 Kč 1,00 Kč Benzina 37,50 Kč 37,90 Kč 0,40 Kč

Ceny nafty na pražských čerpacích stanicích Čerpací stanice Cena v říjnu 2021 Cena v lednu 2022 Rozdíl Tank ONO 32,90 Kč 31,90 Kč –1,00 Kč Medos – 34,90 Kč – ČSAD Praha Florenc 34,70 Kč 34,90 Kč 0,20 Kč EuroOil 35,40 Kč 35,20 Kč –0,20 Kč Stopka Libeň 35,40 Kč 35,60 Kč 0,20 Kč Pap Oil 35,20 Kč 35,90 Kč 0,70 Kč Shell 35,90 Kč 36,50 Kč 0,60 Kč MOL 36,50 Kč 36,50 Kč 0 Kč Benzina 35,50 Kč 36,90 Kč 1,40 Kč OMV 35,90 Kč 36,90 Kč 1,00 Kč

Kolik dáte za pohonné hmoty v Brně?

V Brně je průměrná cena za benzín 35,62 Kč, což je o osm haléřů méně než v říjnu 2021. Ceny jsou od 33,50 do 36,90 Kč s tím, že u Globusu došlo ke zdražení o 1 korunu a na Tank ONO o zlevnění ve stejné výši. U nafty je průměrná cena 34,47 korun a nejlevněji natankujete za 31,90 Kč u Tank ONO a nejdráže na MOL za 35,70 korun.

Ceny benzínu na brněnských čerpacích stanicích Čerpací stanice Cena v říjnu 2021 Cena v lednu 2022 Rozdíl Tank ONO 34,50 Kč 33,50 Kč –1,00 Kč Prim 34,50 Kč 33,90 Kč –0,60 Kč Unistav 34,80 Kč 34,80 Kč 0 Kč Globus 33,90 Kč 34,90 Kč 1,00 Kč Benzina Albert 36,20 Kč 35,90 Kč –0,30 Kč EuroOil 35,90 Kč 36,20 Kč 0,30 Kč Shell 36,70 Kč 36,70 Kč 0 Kč Benzina 36,70 Kč 36,70 Kč 0 Kč MOL 36,90 Kč 36,70 Kč –0,20 Kč OMV 36,90 Kč 36,90 Kč 0 Kč

Ceny nafty na brněnských čerpacích stanicích Čerpací stanice Cena v říjnu 2021 Cena v lednu 2022 Rozdíl Tank ONO 32,90 Kč 31,90 Kč –1,00 Kč Unistav 33,10 Kč 32,80 Kč –0,30 Kč Prim 32,50 Kč 32,90 Kč 0,40 Kč Globus 33,90 Kč 34,40 Kč 0,50 Kč Benzina Albert 35,20 Kč 34,90 Kč –0,30 Kč EuroOil 34,90 Kč 35,20 Kč 0,30 Kč OMV 35,50 Kč 35,50 Kč 0 Kč Benzina 35,20 Kč 35,70 Kč 0,50 Kč Shell 35,50 Kč 35,70 Kč 0,20 Kč MOL 35,50 Kč 35,70 Kč 0,20 Kč

V Ostravě benzín i nafta zlevnily

Na ostravských čerpacích stanicích až na jedno zdražení (KM Prona) a tři případy, kdy se cena nezměnila, docházelo u benzínu ke snížení ceny. Benzín stojí od 33,50 do 36,50 korun a nafta pak od 31,90 do 35,50 Kč.

Ceny benzínu na ostravských čerpacích stanicích Čerpací stanice Cena v říjnu 2021 Cena v lednu 2022 Rozdíl Tank ONO 34,50 Kč 33,50 Kč –1,00 Kč Eurobit 35,50 Kč 34,50 Kč –1,00 Kč Tesco 35,50 Kč 34,50 Kč –1,00 Kč Prim 35,50 Kč 34,50 Kč –1,00 Kč EuroOil 36,20 Kč 35,70 Kč –0,50 Kč KM Prona 35,50 Kč 35,90 Kč 0,40 Kč Benzina 35,90 Kč 35,90 Kč 0 Kč Shell 36,90 Kč 36,40 Kč –0,50 Kč OMV 36,50 Kč 36,50 Kč 0 Kč MOL 36,50 Kč 36,50 Kč 0 Kč

Ceny nafty na ostravských čerpacích stanicích Čerpací stanice Cena v říjnu 2021 Cena v lednu 2022 Rozdíl Tank ONO 32,90 Kč 31,90 Kč –1,00 Kč Tesco 33,60 Kč 32,90 Kč –0,70 Kč Prim 33,90 Kč 33,50 Kč –0,40 Kč Eurobit 34,50 Kč 33,50 Kč –1,00 Kč EuroOil 35,20 Kč 34,70 Kč –0,50 Kč KM Prona 33,50 Kč 34,90 Kč 1,40 Kč Benzina 34,20 Kč 34,90 Kč 0,70 Kč Shell 35,50 Kč 35,40 Kč –0,10 Kč OMV 35,20 Kč 35,50 Kč 0,30 Kč MOL 35,20 Kč 35,50 Kč 0,30 Kč

Ceny benzínu i nafty šly dolů také v Plzni

V Plzni je průměrná cena za benzín 35,11 korun (32,90 až 36,90 Kč) a za naftu 33,39 korun. Největší rozdíl činí 4 koruny za benzín u K-Oil, ovšem portál Mbenzin.cz podotýká, že zde nemusí mít úplně aktuální informace.

Ceny benzínu na plzeňských čerpacích stanicích Čerpací stanice Cena v říjnu 2021 Cena v lednu 2022 Rozdíl Prim 34,50 Kč 32,90 Kč –1,60 Kč Tank ONO 34,50 Kč 33,50 Kč –1,00 Kč Tesco 34,90 Kč 33,90 Kč –1,00 Kč Avia 35,90 Kč 34,70 Kč –1,20 Kč EuroOil 35,90 Kč 35,60 Kč –0,30 Kč OMV 36,90 Kč 35,90 Kč –1,00 Kč Shell 36,90 Kč 35,90 Kč –1,00 Kč MOL 36,90 Kč 35,90 Kč –1,00 Kč Benzina 37,50 Kč 35,90 Kč –1,60 Kč K-Oil 32,90 Kč 36,90 Kč 4,00 Kč

Ceny nafty na plzeňských čerpacích stanicích Čerpací stanice Cena v říjnu 2021 Cena v lednu 2022 Rozdíl K-Oil 29,60 Kč 29,60 Kč 0 Kč Tank ONO 32,90 Kč 31,90 Kč –1,00 Kč Prim 32,90 Kč 31,90 Kč –1,00 Kč Tesco 33,60 Kč 32,90 Kč –0,70 Kč Avia 34,90 Kč 33,20 Kč –1,70 Kč EuroOil 35,40 Kč 34,80 Kč –0,60 Kč MOL 34,90 Kč 34,90 Kč 0 Kč Shell 35,50 Kč 34,90 Kč –0,60 Kč OMV 35,90 Kč 34,90 Kč –1,00 Kč Benzina 36,50 Kč 34,90 Kč –1,60 Kč

V Liberci byly změny v průměrných cenách jen nepatrné

Ceny za benzín na čerpacích stanicích v Liberci byly od 33,90 korun do 37,50 Kč a průměr činil 35,67 Kč s tím, že v říjnu šlo o 35,66 korun. U nafty je cena od 32,90 do 36,60 korun.

Ceny benzínu na libereckých čerpacích stanicích Čerpací stanice Cena v říjnu 2021 Cena v lednu 2022 Rozdíl Makro 35,50 Kč 33,90 Kč –1,60 Kč Prim 35,50 Kč 34,90 Kč –0,60 Kč Globus 35,50 Kč 34,90 Kč –0,60 Kč Petronal 35,50 Kč 34,90 Kč –0,60 Kč Cobalt 35,90 Kč 34,90 Kč –1,00 Kč Kontakt 34,90 Kč 35,40 Kč 0,50 Kč EuroOil 34,90 Kč 36,50 Kč 1,60 Kč MOL 35,10 Kč 36,90 Kč 1,80 Kč Benzina 36,90 Kč 36,90 Kč 0 Kč Shell 39,60 Kč 37,50 Kč 0,60 Kč

Ceny nafty na libereckých čerpacích stanicích Čerpací stanice Cena v říjnu 2021 Cena v lednu 2022 Rozdíl Makro 33,90 Kč 32,90 Kč –1,00 Kč Prim 33,50 Kč 33,50 Kč 0 Kč Globus 33,50 Kč 33,50 Kč 0 Kč Petronal 35,50 Kč 33,50 Kč –2,00 Kč Cobalt 33,50 Kč 33,90 Kč 0,40 Kč Kontakt 33,30 Kč 34,50 Kč 1,20 Kč EuroOil 34,90 Kč 35,50 Kč 0,60 Kč MOL 32,90 Kč 36,50 Kč 3,60 Kč Shell 35,50 Kč 36,50 Kč 1,00 Kč Benzina 34,20 Kč 36,60 Kč 2,40 Kč

Kde jsou nejlevnější pohonné hmoty?

Nejnižší cena, za kterou můžete natankovat benzín, je 32,90 korun, a to na čerpací stanici Prim v Plzni. Následují pobočky Tank ONO v Praze, Brně, Ostravě a Plzni (33,50 Kč) a Prim v Brně s 33,90 korun. Nejlevnější nafta je v K-Oil v Plzni (29,60 Kč), dále opět na Tank ONO a Prim v Plzni (31,90 korun).





Nejlevnější benzín na čerpacích stanicích Čerpací stanice Město Cena Prim Plzeň 32,90 Kč Tank ONO Praha 33,50 Kč Tank ONO Brno 33,50 Kč Tank ONO Ostrava 33,50 Kč Tank ONO Plzeň 33,50 Kč Prim Brno 33,90 Kč Tesco Plzeň 33,90 Kč Makro Liberec 33,90 Kč Eurobit Ostrava 34,50 Kč Tesco Ostrava 34,50 Kč

Nejlevnější nafta na čerpacích stanicích Čerpací stanice Město Cena K-Oil Plzeň 29,60 Kč Tank ONO Praha 31,90 Kč Tank ONO Brno 31,90 Kč Tank ONO Ostrava 31,90 Kč Tank ONO Plzeň 31,90 Kč Prim Ostrava 31,90 Kč Unistav Brno 32,90 Kč Prim Brno 32,90 Kč Tesco Ostrava 32,90 Kč Tesco Plzeň 32,90 Kč

Nejdražší čerpací stanice najdete v Praze

Na nejdražších čerpacích stanicích (OMV a Benzina v Praze) je cena benzínu 37,90 korun, následují částky 37,50 Kč a 36,90 korun. U nafty je nejvyšší částka 36,90 korun, a to na Benzině a OMV v Praze. Následuje Benzina v Liberci s cenou 36,60 Kč a pražské pobočky MOL a Shell s částkou 36,50 Kč.

Nejdražší benzín na čerpacích stanicích Čerpací stanice Město Cena OMV Praha 37,90 Kč Benzina Praha 37,90 Kč Shell Praha 37,50 Kč MOL Praha 37,50 Kč Shell Liberec 37,50 Kč OMV Brno 36,90 Kč K-Oil Plzeň 36,90 Kč MOL Liberec 36,90 Kč Benzina Liberec 36,90 Kč Stopka Libeň Praha 36,80 Kč

Nejdražší nafta na čerpacích stanicích Čerpací stanice Město Cena Benzina Praha 36,90 Kč OMV Praha 36,90 Kč Benzina Liberec 36,60 Kč Shell Praha 36,50 Kč MOL Praha 36,50 Kč MOL Liberec 36,50 Kč Shell Liberec 36,50 Kč Pap Oil Praha 35,90 Kč Benzina Brno 35,70 Kč Shell Brno 35,70 Kč

Jaké jsou průměrné ceny benzinu a nafty napříč republikou?

Co se týče benzínu, tak kromě čerpacích stanic v Liberci, kde se zvýšily ceny v průměru o haléř, došlo ve všech ostatních městech ke snížení cen. Nejvíce o 0,57 korun v Plzni a o 0,46 Kč v Ostravě. U nafty se zdražovalo ve třech případech (v Praze, Brně a Liberci), a to nejvíce v Liberci, kde je rozdíl ve výši 0,62 korun.

Průměrné ceny benzínu a nafty v ČR Město Průměrná cena za benzín v říjnu 201 Průměrná cena za benzín v lednu 2022 Průměrná cena za naftu v říjnu 2021 Průměrná cena za naftu v lednu 2022 Praha 36,56 Kč 36,55 Kč 35,27 Kč 35,52 Kč Brno 35,70 Kč 35,62 Kč 34,42 Kč 34,47 Kč Ostrava 35,85 Kč 35,39 Kč 34,37 Kč 34,27 Kč Plzeň 35,68 Kč 35,11 Kč 34,21 Kč 33,39 Kč Liberec 35,66 Kč 35,67 Kč 34,07 Kč 34,69 Kč

Jaké jsou vyhlídky? Budou ceny stoupat?

Lukáš Kovanda uvádí, že je třeba počítat se zdražením, a to v případě benzínu z aktuálních 36 na 37 korun za litr, v případě nafty také zhruba o korunu více, na 36 korun za litr. Cena ropy je totiž nyní blízko svých maxim od roku 2014 a nezdá se, že by měla jít dolů, spíše naopak. Barel ropy Brent se prodává za zhruba 85 dolarů a nelze vyloučit zdražení ropy k 90 dolarům za barel, přičemž se objevují i prognózy o růstu až k úrovni jednoho sta dolarů za barel, a to už během prvního čtvrtletí. Nová varianta covidu, omikron, podle něj nakonec zřejmě tolik nepodváže ekonomické oživování, takže poptávka po ropě bude sílit. A více a více narážet na omezenou nabídku.

Země jako Rusko nebo Saúdská Arábie totiž stále svoji těžbu omezují, aby tak zvýšily cenu ropy a příjmy svého státního rozpočtu. Obávají se také, že pokud by těžbu navýšily příliš, hrozí v případě zadrhnutí globální ekonomické obnovy – třeba kvůli nějaké další variantě covidu – prudký propad cen, který by jejich veřejné finance citelně poškodil, popisuje dále. Také podle Borise Tomčiaka by ceny pohonných hmot v ČR měly v prvním kvartálu mírně stoupnout. Nicméně neočekáváme dramatické zdražování. Na druhé straně propad cen teď také není pravděpodobný, uzavírá.