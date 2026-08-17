Jaká částka se bude evidovat u plátců DPH? Finanční správa vysvětluje pravidla

Praktické otázky spojené s připravovanou evidencí tržeb se týkají celé řady situací, se kterými se podnikatelé mohou v každodenní praxi setkat.
Opět jde o jednu z otázek ze strany podnikatelů, kteří se mohou se svými dotazy obracet na Finanční správu ČR. Ta následně odpovědi na vybrané otázky zveřejňuje na svých webových stránkách.
Tentokrát se dotaz týká plátců DPH a toho, jaká částka bude při evidenci tržby zaznamenávána.
Dotaz:
Bude se u plátců DPH evidovat celková částka tržby, tj. včetně DPH?
Bude se evidovat částka včetně DPH?
Finanční správy vysvětluje, že se tržba bude evidovat vždy jako celková částka, tedy včetně DPH. Nezáleží přitom na tom, jak je konkrétní tržba strukturována. Stejné pravidlo se uplatní například v případě, kdy celá tržba podléhá jediné sazbě DPH.
Stejně tak se bude evidovat celková částka v případě, kdy tržba zahrnuje více položek, na které se vztahují různé sazby DPH. Celková evidovaná částka se rovněž použije tehdy, pokud některé položky tržby podléhají osvobození od DPH.
Jednoduché pravidlo
Pro podnikatele je tak podstatné především jedno: evidovanou tržbou je celková částka, kterou zákazník zaplatí, tedy částka včetně DPH.
Není tedy rozhodující, zda se na jednotlivé položky v rámci jedné tržby vztahuje jedna sazba, více sazeb, případně zda je některá z položek od DPH osvobozena.
Co všechno se do datové zprávy posílat nebude?
Finanční správa zároveň upozorňuje, že evidence tržby neznamená předávání kompletního detailu každého nákupu. Součástí datové zprávy s údaji o evidované tržbě nejsou informace o jednotlivých položkách zboží.
Do datové zprávy se tedy neposílají například:
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údaje o konkrétních položkách zboží,
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informace o příslušných sazbách DPH,
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údaje o zákazníkovi,
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informace o způsobu platby.
Předmětem evidence je tedy celková částka tržby, nikoli detailní rozpis jednotlivých položek nákupu.
Odpověď vychází z aktuálního návrhu zákona
Důležitá je však ještě jedna poznámka. Finanční správa ČR upozorňuje, že informace uvedené v odpovědi vycházejí z návrhu zákona o evidenci tržeb ve znění k 15. červenci 2026. Legislativní proces v této chvíli ještě není ukončen. Návrh proto může doznat změn a ty mohou mít vliv také na obsah jednotlivých odpovědí.
Co z toho plyne pro plátce DPH?
Pro plátce DPH je podle aktuální odpovědi Finanční správy zásadní především skutečnost, že evidovanou částkou bude celková tržba včetně DPH.
Ani kombinace různých sazeb DPH nebo položek osvobozených od daně na tomto principu nic nemění. Zároveň ale datová zpráva nebude obsahovat podrobný rozpis nákupu, informace o zákazníkovi ani způsobu, jakým byla platba provedena.
Jde přitom o výklad vycházející z aktuálního návrhu zákona. Protože legislativní proces ještě není uzavřen, mohou se pravidla před jejich definitivním přijetím změnit.