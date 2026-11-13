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Jaká města v Pardubickém a Královehradeckém kraji mění v roce 2027 daň z nemovitostí?

Daniel Morávek
Dnes
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Maketa domu, nad kterou visí otazníky.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
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Hned několik měst v Pardubickém a Královehradecké kraji schválilo pro rok 2027 novou vyhlášku či opatření obecné povahy s koeficienty k dani z nemovitých věcí.
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Jedná se o Kostelec nad Orlicí, Červený Kostelec a Litomyšl.

Co se dozvíte v článku
  1. Královehradecký kraj
  2. Pardubický kraj

Královehradecký kraj

Kostelec nad Orlicí

V Kostelci nad Orlicí sice schválili novou vyhlášku k dani z nemovitých věcí, koeficienty v ní však nemění. I nadále tak zůstává základní koeficient ve výši 1,6 a místní koeficient ve výši 2,0.

Přehled všech měst, která schválila novou vyhlášku k dani z nemovitostí pro rok 2027 Přečtěte si také:

Přehled všech měst, která schválila novou vyhlášku k dani z nemovitostí pro rok 2027

Červený Kostelec

V Červeném Kostelci pak schválili pro rok 2027 opatření obecné povahy, ve kterém stanovili pro vymezené nemovitosti místní koeficient ve výši 5,0. Jedná se o pozemky, na nichž se nachází chátrající objekty, které naplňují definiční znaky brownfieldu. 

Pardubický kraj

Litomyšl

Jediné město v Pardubickém kraji, které mění pro rok 2027 daň z nemovitých věcí, je Litomyšl. Město to učinilo opatřením obecné povahy. V něm stanovilo nižší místní koeficient pro vymezené nemovité věci v obci Litomyšl a katastrálním území Záhraď (část obce Suchá) ve výši 1,5. 

Důvodem je, že část obce Suchá v katastrálním území Záhraď je stavebně odloučená od zástavby města a nedisponuje s městem srovnatelnou infrastrukturou (mimo jiné nemá kanalizaci ani rozvod zemního plynu), což dopadá především na osoby, které v této části obce trvale bydlí. Do konce roku 2024 byla v části obce Suchá daň z nemovitých věcí pro bydlení upravena sníženým koeficientem stanoveným obecně závaznou vyhláškou. 

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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