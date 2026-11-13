Jaká města v Pardubickém a Královehradeckém kraji mění v roce 2027 daň z nemovitostí?

Jedná se o Kostelec nad Orlicí, Červený Kostelec a Litomyšl.
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Královehradecký kraj
Kostelec nad Orlicí
V Kostelci nad Orlicí sice schválili novou vyhlášku k dani z nemovitých věcí, koeficienty v ní však nemění. I nadále tak zůstává základní koeficient ve výši 1,6 a místní koeficient ve výši 2,0.
Přehled všech měst, která schválila novou vyhlášku k dani z nemovitostí pro rok 2027
Červený Kostelec
V Červeném Kostelci pak schválili pro rok 2027 opatření obecné povahy, ve kterém stanovili pro vymezené nemovitosti místní koeficient ve výši 5,0. Jedná se o pozemky, na nichž se nachází chátrající objekty, které naplňují definiční znaky brownfieldu.
Pardubický kraj
Litomyšl
Jediné město v Pardubickém kraji, které mění pro rok 2027 daň z nemovitých věcí, je Litomyšl. Město to učinilo opatřením obecné povahy. V něm stanovilo nižší místní koeficient pro vymezené nemovité věci v obci Litomyšl a katastrálním území Záhraď (část obce Suchá) ve výši 1,5.
Důvodem je, že část obce Suchá v katastrálním území Záhraď je stavebně odloučená od zástavby města a nedisponuje s městem srovnatelnou infrastrukturou (mimo jiné nemá kanalizaci ani rozvod zemního plynu), což dopadá především na osoby, které v této části obce trvale bydlí. Do konce roku 2024 byla v části obce Suchá daň z nemovitých věcí pro bydlení upravena sníženým koeficientem stanoveným obecně závaznou vyhláškou.