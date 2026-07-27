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Jaké děti uvádět v hlášení? Finanční správa odpověděla na častý dotaz z praxe

Jana Knížková
Dnes
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Starší žena v kanceláři čelí šokující informaci
Autor: Shutterstock
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Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ), které v následujících měsících zásadně mění způsob předávání údajů státu, je stále předmětem výkladů i upřesnění. Některá pravidla pro vyplňování hlášení vyžadují podrobnější vysvětlení.
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Praxe kolem jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) přináší další otázky ze strany veřejnosti. Finanční správa proto stále průběžně zveřejňuje odpovědi na dotazy, které mohou zaměstnavatelé i účetní pokládat prostřednictvím připraveného formuláře.

Jedna z často řešených nejasností se týká rozsahu údajů o dětech uváděných v poli „Dítě vyživované poplatníkem“.

Konkrétní otázka: 

Jaký je rozsah uváděných dětí v rámci JMHZ v poli „Dítě vyživované poplatníkem“ (atribut 10435 Jméno a následující)? Uvádějí se všechny děti žijící ve společně hospodařící domácnosti, nebo pouze ty, na které poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění?

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Jaké děti uvádět v hlášení?

Finanční správa potvrdila, že údaje o dětech se v poli „Dítě vyživované poplatníkem“ (atribut 10435 a navazující atributy) vyplňují pouze tehdy, pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění alespoň na jedno vyživované dítě podle § 35c zákona o daních z příjmů.

Pokud je tato podmínka splněna, neuvádí se pouze děti, na které zaměstnanec sám čerpá daňové zvýhodnění. Do hlášení se zapisují všechny vyživované děti žijící ve společně hospodařící domácnosti, bez ohledu na to, zda daňové zvýhodnění na konkrétní dítě uplatňuje zaměstnanec, nebo jiná oprávněná osoba, například druhý rodič, druh či družka.

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Tento postup vychází z § 38k zákona o daních z příjmů, který upravuje obsah tiskopisu Prohlášení poplatníka k dani. Poplatník je v něm povinen uvést zejména:

  • počet vyživovaných dětí ve společně hospodařící domácnosti,

  • skutečnosti rozhodné pro uplatnění daňového zvýhodnění,

  • informaci o tom, zda stejné děti vyživuje také jiný poplatník a zda na ně uplatňuje daňové zvýhodnění.

Finanční správa zároveň zdůrazňuje, že jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele v této oblasti nezavádí žádnou novou hmotněprávní povinnost. JMHZ pouze technicky přebírá a ve strukturované podobě vykazuje údaje, které zaměstnanec svému zaměstnavateli poskytuje již dnes prostřednictvím tiskopisu Prohlášení poplatníka k dani podle § 38k zákona o daních z příjmů.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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