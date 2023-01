Jaké informace vyčteme z rozvahy?

Rozvaha je považována za hlavní účetní výkaz. Sestavuje se za určitý časový úsek k rozvahovému dni. Informace, které jsou v rozvaze zobrazeny, znázorňují stav majetku a závazků a do rozvahy se promítají na základě zůstatků jednotlivých rozvahových účtů. Rozvaha se sestavuje podle účetních dat, která byla v průběhu účetního období zaúčtována, a to v souladu s účetními zásadami a právními předpisy. Uživatel účetních výkazů by se tak měl dozvědět takové informace, na základě kterých bude schopen vytvářet ekonomická rozhodnutí.

Rozvaha obecně

Rozvaha poskytuje informace o finanční situaci účetní jednotky, kdy tyto informace jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách. V českém účetnictví jsou výkazy sestavovány v českých korunách. Podstatou rozvahy je na jedné straně zobrazovat strukturu majetku (aktiva) a na druhé straně zdroje krytí (pasiva), tedy kde účetní jednotka vzala na majetek peníze. Z podstaty podvojného účetnictví pak vyplývá, že aktiva a pasiva se musí rovnat a v rámci období na sebe musí navazovat konečné a počáteční stavy.

Aktiva ani pasiva nejsou definována v zákoně o účetnictví. Za aktiva je však považován majetek, který účetní jednotka vlastní a vlastnění takového majetku přináší budoucí ekonomický prospěch. Pasiva potom představují zdroje krytí majetku (aktiv). Základně se dělí na vlastní a cizí. Za vlastní zdroje jsou považovány vlastní zdroje účetní jednotky – tj. vlastní kapitál, fondy, vygenerovaný zisk minulých let a dále cizí zdroje, kterými se rozumí závazky.

Rozvaha zobrazuje informace za účetní období (případně jeho část), tj. aktuálně sestavené výkazy k rozvahovému dni a za období minulé. Zatímco pasiva jsou vyjádřena jen za běžné a minulé období, aktiva jsou vykázaná prostřednictvím brutto hodnoty, korekcí a netto hodnoty. Informace o minulém období jsou vykázány v netto hodnotě.

V okamžiku zahájení sestavuje účetní jednotka zahajovací rozvahu, která vyjadřuje stav majetku a závazků ke dni jejího vzniku. Nejčastěji se sestavuje rozvaha řádná, která se sestavuje k poslednímu dni účetního období. Pokud účetní jednotka potřebuje sestavit rozvahu k jinému okamžiku, sestavuje mimořádnou nebo mezitímní rozvahu. Pokud účetní jednotka zaniká, sestavuje se rozvaha konečná.

Častou chybou v praxi bývá, že při prvním sestavení řádné rozvahy je informace o minulém období uvedena v nulových hodnotách, tj. bez informace o stavu majetku ke dni vzniku účetní jednotky.

Aktiva v rozvaze

Jak již bylo zmíněno, aktiva se zobrazují v rozvaze v brutto a netto hodnotě. Brutto hodnota vyjadřuje ocenění majetku ke dni jeho vzniku – například tedy v době zařazení majetku nebo vzniku pohledávky. Sloupec korekcí vyjadřuje dočasné nebo trvalé snížení hodnoty majetku. Za trvalé se považují například odpisy u dlouhodobého majetku, které vyjadřují snížení jejich hodnoty v důsledku jeho opotřebení. Za dočasné se potom považují nejčastěji opravné položky, které mohou být, pokud není jejich vykazování opodstatněné, rozpuštěny. Netto hodnota potom představuje rozdíl mezi brutto hodnotou a korekcí.

Aktiva se v rozvaze člení a řadí dle jejich likvidity, a to následovně:

pohledávky za upsaný základní kapitál,

dlouhodobý majetek,

oběžný majetek,

časové rozlišení.

Pohledávky za upsaný základní kapitál představují nesplacenou část vkladů společníků. Za dlouhodobý majetek je považován takový majetek, který je používán déle než jeden rok a splňuje hranici ocenění pro dlouhodobý majetek. V mnoha případech byla hranice pro zařazení do dlouhodobého majetku stanovena dle hranice vymezenou v zákoně o daních z příjmů, a to ve výši 40 tis. Kč u dlouhodobého hmotného majetku, a ve výši 60 tis. Kč u dlouhodobého nehmotného majetku. Nyní je hranice pro zařazení majetku dle zákona o daních z příjmů zvýšena, a to zpětně od roku 2020. Na účetnictví by však tato změna vliv mít neměla.





Součástí dlouhodobého majetku potom je dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek.

Oběžná aktiva jsou charakteristická tím, že je účetní jednotka vlastní po dobu kratší jednoho roku, a v rámci svého cyklu mění svou podobu. Do oběžných aktiv potom patří zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky.

V časovém rozlišení jsou potom věcně a časově rozlišeny náklady a výnosy, které byly zaúčtovány v daném účetním období, ale v souladu s akruálním principem souvisí až s příštím obdobím. Jedná se o rozvahové účty nákladů příštích období a výdajů příštích období.

Pasiva v rozvaze

Pasiva představují také majetek účetní jednotky, ale tříděn dle zdrojů krytí. Pasiva se dělí na:

vlastní kapitál,

cizí zdroje a rezervy,

časové rozlišení.

Vlastní kapitál představuje vlastní zdroje účetní jednotky. Skládá se z vlastního kapitálu, ážia, kapitálových fondů a fondů ze zisku, výsledku hospodaření běžného období a výsledku hospodaření minulých let. Mezi cizí kapitál se pak řadí rezervy a závazky. Stejně jako aktiva, tak i pasiva obsahují časové rozlišení, a to výdaje a výnosy příštích období.

Návaznost rozvahy na další účetní výkazy

Rozvaha jako stěžejní účetní výkaz zasahuje do ostatních účetních výkazů, a to do výsledovky, přehledu o změnách vlastního kapitálu a do cash flow.

Do cash flow se přenáší informace o konečném stavu peněžních jednotek ke dni, ke kterému je výkaz sestavován. Výkaz cash flow pak následně sleduje, jak se změnil počáteční a konečný stav peněžní prostředků, a co bylo příčinou těchto změn.

Přehled o změnách vlastního kapitálu zase přebírá z rozvahy informace o vlastním kapitálu, který následně rozepisuje a informace o jeho přírůstkách a úbytkách v rámci účetního období, a to dle charakteru změny.

Do výsledovky se přenáší informace o hospodářském výsledku, který následně rozebírá, jak bylo tohoto hospodářského výsledku dosaženo.

Poslední část účetní závěrky, která přebírá informace z rozvahy, je příloha k účetní závěrce. Do přílohy k účetní závěrce se uvádí popisné informace k vykázaným hodnotám, příp. informace, které nejsou v účetnictví zachyceny, ale mohly by svou významností ovlivnit rozhodování uživatelů účetních výkazů.