Jaké jsou ceny dopravy na e-shopech? Přinášíme velké srovnání

Kolik stojí doprava na adresu od České pošty?

Česká pošta patří k dopravcům, které e-shopy nabízely jako jednoho z prvních. Jako volbu ji najdete téměř u všech sledovaných obchodů. Nabízí službu Balík do ruky, tedy doručení na adresu, Balík na poštu a dále také doručení do Balíkovny, které je ve srovnání níže.





Ceny za doručení na adresu se pohybují od 69 Kč do 149 Kč, u doručení na poštu pak od 59 do 129 korun.

E-shop Balík do ruky Balík na poštu 4home.cz 99 Kč 89 Kč Alza.cz – 59 Kč Bonami.cz 99 Kč – Bonprix.cz 99 Kč 99 Kč CZC.cz 89 Kč 89 Kč Datart.cz 79 Kč 79 Kč decoDoma.cz 119 Kč – dm.cz – – Knihcentrum.cz 89 Kč 79 Kč Knihydobrovsky.cz 69 Kč 59 Kč Lekarna.cz 89 Kč 89 Kč Lidl-shop.cz 89 Kč – Mall.cz – 79 Kč Megaknihy.cz 69 Kč 69 Kč Notino.cz 79 Kč 69 Kč Onlineshop.cz 149 Kč 129 Kč Parfemy.cz 89 Kč – Pilulka.cz 99 Kč – Tsbohemia.cz 79 Kč 59 Kč Zoot.cz 99 Kč –

Jaké jsou ceny doručení na výdejní místa a do boxů?

Už dříve jsme psali, že výdejních boxů stále přibývá a roste také jejich popularita. Výhodou této volby dopravy je jak nižší cena, tak dostupnost 24 hodin denně. V tabulce je srovnání jak boxů, tak výdejních míst s tím, že u PPL se ceny někdy liší, někde není specifikováno, zda se jedná jen o dopravu do Parcel Shopů nebo také do boxů. Podobná situace je v případě společnosti WeDo.

Jak je patrné z tabulky, nejčastěji nabízenou volbou je Zásilkovna s cenami od 29 do 99 korun a Balíkovna v rozmezí od 24 až 99 korun. Doručení do PPL Parcel Boxů stojí ve vybraných e-shopech 59 nebo 79 korun a na výdejní místa pak průměrně 68 Kč. Volba DPD pickup vychází na 55 až 79 korun. Doručení do boxů od WeDo je k dispozici ve dvou e-shopech a stojí 49 nebo 59 Kč. WeDo Point pak vychází na 59 nebo 69 korun.

E-shop Zásilkovna – výdejní místa a Z-BOX Balíkovna PPL Parcel Box PPL ParcelShop DPD Pickup/DPD Box WeDo Box WeDo Point 4home.cz 69 Kč 69 Kč 79 Kč 79 Kč 59 Kč – – Alza.cz 59 Kč 59 Kč – 59 Kč – – – Bonami.cz 59 Kč 59 Kč – – 79 Kč – 69 Kč Bonprix.cz 99 Kč – – – – – – CZC.cz 69 Kč – – – – – 69 Kč Datart.cz 59 Kč 59 Kč – – – – – decoDoma.cz 79 Kč 69 Kč – 69 Kč – – – dm.cz – – – – – – – Knihcentrum.cz 59 Kč 59 Kč – – 65 Kč – – Knihydobrovsky.cz 29 Kč 24 Kč – 49 Kč – – – Lekarna.cz 39 Kč 69 Kč – – – – 69 Kč Lidl-shop.cz – – 59 Kč 69 Kč – – – Mall.cz 59 Kč 59 Kč – – – 49 Kč 59 Kč Megaknihy.cz 59 Kč 55 Kč – 59 Kč 55 Kč – – Notino.cz 57 Kč 49 Kč – – – – – Onlineshop.cz 89 Kč 99 Kč 79 Kč 79 Kč 69 Kč – – Parfemy.cz 64 Kč 59 Kč – 59 Kč 64 Kč 59 Kč – Pilulka.cz 99 Kč 95 Kč – 99 Kč – – – Tsbohemia.cz 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč – – Zoot.cz 69 Kč – – – – – –

Cena dopravy od kurýrů

Doprava kurýrem na adresu je alternativou České pošty. Nabízí ji několik společností a využívá spousta internetových obchodů.

U PPL stojí doručení od 79 do 139 Kč, GLS nabízí jen tři e-shopy za shodnou cenu 99 korun, GLS rozváží od 59 do 119 korun, dopravu od WeDo najdeme ve čtyřech internetových obchodech za ceny od 79 do 99 korun a služby Zásilkovny v podobě doručení na adresu vychází průměrně na 97 Kč.

U Mall.cz je doručení na adresu zpoplatněno od 99 korun s tím, že nejsou přesně definováni dopravci. Alza.cz také nabízí přesně nedefinované doručení mimo Prahu a okolí nejvhodnějším dopravcem za 99 Kč.

E-shop PPL GLS DPD WeDo Zásilkovna na adresu 4home.cz 139 Kč – 99 Kč- 109 Kč Alza.cz – – – – – Bonami.cz – 99 Kč 99 Kč 85 Kč 99 Kč Bonprix.cz – – – – CZC.cz – – 99 Kč 99 Kč Datart.cz – – 89 Kč – 109 Kč decoDoma.cz 129 Kč – – – 119 Kč dm.cz – – 59 Kč – – Knihcentrum.cz 99 Kč 89 Kč Knihydobrovsky.cz 89 Kč 59 Kč Lekarna.cz – 79 Kč 89 Kč Lidl-shop.cz 89 Kč – – – – Mall.cz* – – – – – Megaknihy.cz 79 Kč – 79 Kč – – Notino.cz – – 69 Kč – – Onlineshop.cz 129 Kč – 119 Kč – – Parfemy.cz 99 Kč – 99 Kč 95 Kč 99 Kč Pilulka.cz 99 Kč 99 Kč 95 Kč – – Tsbohemia.cz 93 Kč – 79 Kč – – Zoot.cz 99 Kč 99 Kč – – –

Na kolik vyjde osobní odběr?

Osobní odběr není možný jen ve třech případech. Například u Mall.cz došlo k nahrazení vlastních prodejen výdejními místy. V dm.cz je služba zdarma pro zaregistrované zákazníky, kteří mají založené dm zákaznické konto, a všem ostatním je účtován servisní poplatek 29 Kč. Bez ohledu na celkovou cenu objednávky. Podmínkou však je, že produkty musí být dostupné ve zvolené dm prodejně. V případě CZC.cz je při osobním odběru rozdíl v rámci plateb – při platbě předem stojí doprava na prodejnu 39 Kč a při platbě až na prodejně pak 58 korun.

Průměrná cena osobního odběru je 22 Kč a pohybuje se tak od bezplatného po 59 korun v Pilulce.

E-shop Cena osobního odběru 4home.cz 29 Kč Alza.cz 45 Kč Bonami.cz 0 Kč Bonprix.cz – CZC.cz 39 Kč Datart.cz 0 Kč decoDoma.cz 0 Kč dm.cz* 29 Kč Knihcentrum.cz 0 Kč Knihydobrovsky.cz 0 Kč Lekarna.cz 39 Kč Lidl-shop.cz – Mall.cz – Megaknihy.cz 29 Kč Notino.cz 25 Kč Onlineshop.cz 0 Kč Parfemy.cz 39 Kč Pilulka.cz 59 Kč Tsbohemia.cz 0 Kč Zoot.cz 49 Kč

Přehled průměrných cen za dopravu

V tabulce se nachází průměrné ceny za jednotlivé typy dopravy. Čísla mohou být ovlivněna množstvím e-shopů nabízejících služby daného přepravce.

Způsob dopravy Průměrná cena za doručení Česká pošta – Balík do ruky 93 Kč Česká pošta – Balík na poštu 81 Kč Česká pošta – Balíkovna 63 Kč DPD 90 Kč DPD Pickup a DPD Box 64 Kč GLS 99 Kč Osobní odběr 22 Kč PPL 104 Kč PPL Parcel Box 69 Kč PPL Parcel Shop 68 Kč WeDo – Doručení na adresu 90 Kč WeDo Box 54 Kč WeDo Point 67 Kč Zásilkovna – doručení na adresu 97 Kč Zásilkovna -Z-Boxy a výdejní místa 65 Kč

Anketa