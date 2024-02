Jaké jsou změny v letošním daňovém přiznání? Odpovídá daňový poradce

Letos se ještě konsolidační balíček do daňového přiznání nepropíše, přesto by poplatníci měli věnovat pozornost několika změnám a také termínům pro podání. I letos jsou tři.

Co se letos v přiznání změní? Koho se přiznání týká a jakými způsoby ho letos podávat? Na to jsme se zeptali v podcastu Podnikatel PLUS daňového poradce a zkušebního komisaře Komory daňových poradců Jana Molína.

Vše o daňovém přiznání v našem podcastu

Pane doktore, jaké jsou letošní lhůty pro podání daňového přiznání?

Jsou podobné jako byly vloni. Ta základní lhůta je tříměsíční, bude končit v pondělí 1. dubna. Potom máme dvě prodloužené lhůty: jednak je to čtyřměsíční lhůta, ta bude končit ve čtvrtek 2. května a ta se týká všech, kteří budou daňové přiznání podávat elektronicky, a potom je to šestiměsíční lhůta. Ta bude končit v pondělí 1. července. A to je pro případ, kdy daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce nebo se jedná o poplatníka s povinným auditem. To je u fyzických osob spíše věc teoretická. Jen bych k tomu rád podotkl, že co se týká elektronické lhůty, respektive čtyřměsíční lhůty pro elektronické podání, tu mohou využít jak ti, kteří musí elektronicky podat daňové přiznání ze zákona, tak ti, kteří ho podávají dobrovolně.





A co se týká podání s daňovým poradcem, i když daňové přiznání zpracovává daňový poradce, teoreticky je možné využít tu nejkratší tříměsíční lhůtu. To je dobré v případě, kdy poplatníkovi vzniká přeplatek, protože dostane peníze zpátky od finančního úřadu daleko dříve.

Kolika lidí se teoreticky může týkat papírové daňové přiznání? Skoro všem fyzickým osobám byly zřízeny datové schránky, tudíž mají povinnost podávat přiznání elektronicky?

Ano, máte určitě pravdu. Od loňského roku všem podnikajícím fyzickým osobám byly zřízeny povinně datové schránky ze zákona, takže téměř všechny osoby dnes mají povinnost podávat elektronicky. Papírové podání se týká například poplatníků, kteří mají příjmy z nájmu, nemají povinně zřízenou datovou schránku ze zákona. Týká se to i zaměstnanců, kteří nepožádali zaměstnavatele o provedení ročního vyúčtování. Třeba proto, že nesplnili podmínky nebo si chtějí daňové přiznání podávat sami.

Kdybychom se podívali na statistiku, jak to bylo za předloňský rok, za rok 2022, finanční správa prezentovala, že zhruba třetina poplatníků podávala daňové přiznání papírově. Ale musíme hned dodat, že za rok 2022 řada podnikatelů, která měla povinnost podat elektronicky, tak ještě podávala papírově. Finanční správa byla benevolentní a žádnou sankci neudělila.

Vy jste naznačil zaměstnance, kteří také mohou podávat papírové daňové přiznání. Co zaměstnanci, kteří si vydělávají na vedlejšák v rámci podnikání?





Oni vlastně v tu chvíli mají souběh. Pokud jsou podnikatelé, tak jim byla zřízena datová schránka ze zákona. Musí si proto podat sami daňové přiznání a pak ho podávají elektronicky v té čtyřměsíční lhůtě.

Pokud se jedná o zaměstnance, který například nepodniká, ale vedle toho svého zaměstnání má příjmy vyšší než 20 000 korun, které by měl uvádět v daňovém přiznání, tak taková fyzická osoba si daňové přiznání musí podat také.

Stejně tak, pokud se jedná například o zaměstnance, který má v souběhu více zaměstnavatelů, kteří mu srážejí zálohu na daň, tak také musí jít cestou podání daňového přiznání.

Zmiňoval jste zaměstnance, kteří mají příjmy. O jaké příjmy se může jednat? Může se jednat i o příjmy z pronájmu?

Jedná se vlastně o veškeré příjmy, které se musí zdaňovat v daňovém přiznání. Přesně jste zmínil situaci, kdy je například zaměstnanec a vedle toho má příjem z nájmu, například, že pronajímá byt nebo má třeba podíl na pronájmu společných prostor v domě. Jakmile to překročí částku 20 000 korun, tak už má povinnost podat daňové přiznání, nemůže požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování.

Stejně se například může jednat o zaměstnance, který má ostatní příjmy, které se musí zdanit. Jedná se o případ, kdy prodal akcie a má neosvobozený příjem z prodeje akcií nebo jakékoliv další příjmy, které musí zdanit.

Pojďme ke způsobům podávání daňového přiznání. V případě, že daňové přiznání podávám elektronicky, jaké jsou možnosti podání a které byste vy sám osobně případně doporučoval?

Dnes se velmi nabízí využití portálu Moje daně, který provozuje finanční správa. Myslím si, že je velmi uživatelsky přívětivý a navede správně na správnou elektronickou formu. Elektronicky podat daňové přiznání ale neznamená, že bych daňové přiznání vyplnil, vytisknul, podepsal a nafotil ho třeba do mobilu a poslal ho e-mailem na finanční úřad.

To v žádném případě. Elektronicky podat daňové přiznání znamená, že musí být podáno ve formátu a struktuře, která je oficiálně vyhlášena, jinými slovy ve formátu XML. Takže pokud daňové přiznání podávám přes portál Moje daně, tak v posledním kroku je mi soubor ve formátu XML nabídnut.

A co se týká formy, jak ho doručím na finanční úřad, tak se samozřejmě nabízí doručit ho buď do datové schránky, anebo opět přímo skrze portál Moje daně.

Abych toto mohl udělat, tak se musím identifikovat, přihlásit se, kde pro přihlášení mohu využít právě buď přihlašovací údaje do datové schránky, anebo například identitu občana, nebo bankovní identitu. Takže za mě bych doporučil jít cestou portálu Moje daně a všechno udělal přes tento portál.

Pro letošní podávané přiznání se zvýšila hranice příjmů rozhodná pro přiznání. V jaké výši nově je a proč došlo k jejímu zvýšení?

Limit od roku 2023 byl zvýšen. Je to zkrátka tak, že obecně má daňové přiznání povinnost podat každý, jehož příjmy překročily 50 tisíc korun za zdaňovací období. Z toho je například výjimka pro ty zaměstnance, kteří měli pouze jednoho zaměstnavatele a neměli zaměstnance.

Díky zvýšení minimální mzdy se zvýšilo i tzv. školkovné. Na jakou celkovou výši a jak konkrétně se v tom daňovém přiznání uplatní?

Ano, máte pravdu. Školkovné vždy bylo vázáno na výši minimální mzdy, takže za rok 2023 je maximální částka školkovného, kterou si poplatníci mohou uplatnit, ve výši 17 300 korun. Určitě ale musíme mít na paměti, že jak školkovné, tak i slevu na dani může poplatník odečíst ve formě výdajů, které zaplatil předškolnímu zařízení.

Je častou chybou, kdy poplatníci uplatní přesně maximální částku bez ohledu na to, kolik zaplatili. Je to opačně. Uplatňují se pouze skutečné výdaje, ale maximální strop je 17 300 korun za loňský rok.

Je nutné tyto výdaje k daňovému přiznání dokládat?

Je to nutné. V tomto případě se výdaje dokládají potvrzením školky nebo zařízení předškolní péče, což je potom nutnou povinnou přílohou daňového přiznání.

Jak se změní daňové přiznání v příštím roce, kdy naběhnou změny v rámci konsolidačního balíčku? Jak se zvýší daňová zátěž poplatníků? A budeme letos platit vyšší zálohy na daň kvůli konsolidačnímu balíčku? Odpovědi si poslechněte v podcastu Podnikatel PLUS.

