Jaké pojištění by neměli podcenit začínající podnikatelé? Přinášíme konkrétní rady

Co by si měl začínající podnikatel rozhodně sjednat?

Jak na úvod vysvětluje Eva Svobodová, zodpovědná za externí komunikaci v UNIQA, pojištění by mělo být podnikateli vnímáno jako služba, která pomůže v případě nenadálých a nepříjemných událostí udržet firmu nad vodou, ale dnes podnik podpoří už i v běžných každodenních nesnázích. Podstata tkví v možnosti obnovit poškozený nebo zničený majetek, dále v krytí škod, které podnikatel přímo či nepřímo způsobí třetím osobám a subjektům v souvislosti s provozováním své činnosti, ale i v možnosti pokračovat v aktivitách v případě nenadálého omezení či přerušení činnosti či provozu, například z důvodu požáru, povodně a dalších pojistných nebezpečí. Zásadní je rovněž zajištění pomoci při nepříjemnostech, k nimž prostě v praxi dochází, možnost úspory času a peněz při obstarání užitečných služeb, aby podnikání mohlo pokračovat (asistenční servis), podotýká.

Jan Kalousek, který se věnuje podnikatelskému pojištění v pojišťovně Direct, dodává, že nejen začínající podnikatel denně zvažuje příležitosti a rizika. Některým rizikům jde předcházet, ale některým se sám neubrání. Začátky často znamenají investice, které podnikání zatěžují na úkor zisku, a proto dává smysl se o závažná rizika rozdělit prostřednictvím pojištění. Základem je pojištění majetku, které chrání to, co je ve firmě, a pojištění odpovědnosti, které podnikatele chrání zvenku, když musí nahradit újmu, kterou způsobil někomu jinému. Moderní podnikatelské pojištění pokryje různý majetek, který podnikatel vlastní nebo používá. Pomůže s obnovou majetku poškozeného přírodními vlivy, zloději, technickou poruchou a podobně, popisuje a dále zmiňuje pojištění odpovědnosti, které mají některé profese povinné. Toto pojištění nahradí oprávněné nároky zákazníků, obchodních partnerů a dalších osob, a to jak škody na majetku, tak újmy na zdraví. Nadstavbou k pojištění majetku je pojištění přerušení provozu, které kompenzuje ušlý zisk a stálé náklady po dobu, než se po majetkové škodě provoz vrátí na běžnou kapacitu, doplňuje.

Pojišťovny občas nabízejí balíčky

K nejčastějším možnostem, co si mohou nejen začínající podnikatelé pojistit, patří výše zmíněné pojištění majetku a odpovědnosti, asistenční služby pro podnikatele a případné speciality vyplývající z charakteru podnikání. Například Allianz nabízí klientům pojištění Moje Firma, a to ve 4 variantách. Díky tomu, že i u podnikatelského pojištění připravili nabídku balíčků, nemusí klient přemýšlet o tom, jak nakombinovat pojištění různých rizik, ale zvolí si balíček, který dává smysl právě z pohledu jeho podnikání. Už základní balíček pokrývá například ochranu proti přírodním živlům, proti přerušení provozu, obsahuje i pojištění odpovědnosti a také pojištění odpovědnosti za výrobek nebo asistenční služby. Má-li někdo například stroje, tak mu nabízíme vyšší verzi balíčku, upřesnila Jana Svatošová, manažerka korporátního a podnikatelského pojištění v Allianz pojišťovně.





Podobně ČSOB Pojišťovna má tu výhodu, že je takzvaným všeobecným pojistitelem, což znamená, že má ve svém portfoliu komplexní řadu produktů k poskytnutí maximální pojistné ochrany pro podnikatele. Zároveň na jedné straně umí ušít podnikateli pojištění na míru, dle jeho individuálních potřeb, na straně druhé může nabídnout tzv. produktový balíček (Trumf) zahrnující soubor produktů, které mohou poskytnout podnikateli kompletní pojistnou ochranu. Jedná se o majetkové pojištění, včetně odpovědnosti pojištěného právního subjektu, nebo osoby samostatně výdělečně činné. A právě takové pojištění se dobře hodí pro začínající podnikatele. Je velice jednoduché na sjednání a zahrnuje jak pojištění majetku, tak pojištění odpovědnosti, uvádí tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata s tím, že dále pak každý může dokompletovat toto pojištění dle svého oboru podnikání, např. sjednáním strojního pojištění či v současné době tolik aktuálního pojištění kybernetických rizik.

Co si u pojištění pohlídat?

Jan Kalousek zdůrazňuje, že správné nastavení pojištění je v zájmu pojišťovny i pojišťovacího zprostředkovatele, proto podnikatele v ideálním případě provedou otázkami, které zjišťují jeho reálnou situaci a potřebu. V podstatě jediné, co potřebují, jsou pravdivé odpovědi. Podle něj by zájemce především neměl podcenit hodnotu svých věcí. Někdy k tomu svádí snaha ušetřit na pojistném, ale pak se dočká zklamání, když výplata nebude na větší škodu stačit. Existují i online řešení, která na základě intuitivních otázek s logickými volbami odpovědí minimalizují prostor pro nepochopení nebo nechtěné zkreslení podkladů a díky tomu připraví spolehlivé pojištění, popisuje. Jana Svatošová přiznává, že to, aby klienti nezapomínali na různá pojistná rizika, je vedlo k vytvoření balíčků. Obchodní zástupce s podnikatelem projde jeho podnikání a podle toho společně zvolí odpovídající balíček pojištění.

Podle Petra Milaty je majetkové pojištění již víceméně obvyklá věc, ale stále ještě mírně podceňované v očích podnikatelů je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám. Každý by si měl uvědomit, v jakém oboru podniká a jaké eventuální újmy může při své podnikatelské činnosti způsobit. Může jít o újmy na majetku, na zdraví, životním prostředí, vadným výrobkem, uvádí-li na trh výrobky či škody finančního charakteru, vyjmenovává.

Renata Čapková doplňuje, že rizikem je především nedostatečné pojistné krytí, a to ať už z hlediska rozsahu pojištění ve smyslu pojistných nebezpečí (příčin škody) nebo v oblasti stanovení správných (dostatečných) pojistných částek a limitů plnění. Eva Svobodová doporučuje pohlídat si správné nastavení pojistných částek a jejich pravidelnou aktualizaci, aby odpovídaly aktuálním cenám, a také pojištění odpovědnosti, protože podnikání přináší řadu situací, kdy musí subjekt převzít garanci. Například firmy vyrábějící výrobky čelí jednak povinnosti hradit škody způsobené vadným výrobkem nebo mohou škody vznikat i při výrobě. Stejná povinnost nahradit škodu způsobenou vadným výrobkem platí vedle výrobců i pro prodejce a pojištění odpovědnosti se hodí i ve službách.

Jak na pojistné limity

Jak vysvětluje Jan Kalousek, limity pracují s předpokladem, jak často se škoda může stát nebo jak může být velká. Například je málo pravděpodobné, že tíha sněhu rozdrtí celou stavbu, a proto se nastaví limit, který stačí na opravu střechy a tím pojistka zlevní, než kdyby toto nebezpečí krylo celou hodnotu stavby. Limity u pojištění odpovědnosti se odhadují hůře, protože velkou škodu totiž může způsobit i malý podnikatel a naopak. Doporučené limity proto vycházejí z toho nejhoršího, co se dá běžně představit, například léčení a zdravotní následky, kde nároky bývají v řádech desítek milionů korun, zmiňuje. Eva Svobodová doporučuje vycházet z aktuálních hodnot tak, aby limity odpovídaly reálné aktuální situaci. U pojištění nemovitostí je důležité správně stanovit a poté i aktualizovat pojistnou hodnotu pojištěných nemovitostí, aby v případě škody nebyl majetek podpojištěn. Pokud si klient není jistý výší pojistné hodnoty, doporučení jejího nastavení by mělo být součástí servisu poskytnutého pojišťovacím zprostředkovatelem.

Aby klient předešel nepříjemnostem ohledně podpojištění, musí výše pojistné částky odpovídat veškerému pojištěnému majetku klienta. Renata Čapková doporučuje zvážit, zda má být pojištěn i cizí majetek, který je přebírán za účelem poskytované služby, typicky klenotník, čistírna, autoservis apod., a v takovém případě pojistnou částku adekvátně navýšit. Pokud škoda na majetku přerušila nebo omezila klientův provoz, přijde vhod pojištění přerušení provozu. Pojistná částka má odpovídat vynakládaným fixním nákladům a ušlému zisku. Zohlednit je třeba i tzv. dobu ručení, tedy po jak dlouhou dobu nejdéle mohou být tyto náklady vypláceny. Limit plnění v pojištění odpovědnosti doporučujeme vždy s ohledem na charakter činnosti klienta a maximální škodu, kterou může způsobit. Vždy je lepší zvolit limit vyšší, než nižší, shrnuje dále.

Úpravy pojištění jsou žádoucí

Každou pojistnou smlouvu je možné aktualizovat. Petr Milata upřesňuje, že se tak děje zpravidla k výročí písemným dodatkem k pojistné smlouvě. A aby byla pojistná ochrana opravdu účinná, musí uzavřená pojistná smlouva zrcadlit skutečnost. Časem může podnikatel například zvýšit obrat, může začít vykonávat další činnost, kterou na začátku pojištění neprováděl, může zvětšit svůj majetek či se může zvýšit hodnota nemovitostí. To jsou všechno skutečnosti, o kterých by pojistitel měl být informován a které by také měly být promítnuty do sjednaného pojištění. Dále jde o již zmiňovanou aktualizaci pojistných hodnot předmětů pojištění, ať se jedná o nemovitý nebo movitý majetek, jelikož jejich hodnota se v posledních letech navyšuje do této doby nevídaným tempem, podotýká.