Jaké změny v oblasti DPH přinesl konsolidační balíček?

Sjednocení snížených sazeb

V návaznosti na schválení změn v konsolidačním balíčku došlo mimo jiné ke sjednocení snížených sazeb u daně z přidané hodnoty. Zatímco do konce roku 2023 se uplatňovaly dvě snížené sazby, a to 10 % a 15 %, a k nim jedna základní sazba (21 %), od nového roku se snížené sazby sloučily do jedné. Aktuálně jsou tedy účinné sazby dvě – snížená ve výši 12 % a základní ve výši 21 %.

Podnikatelé, zejména potom plátci DPH, výše uvedené změny jistě uvítají. Ze sjednocení sazeb a kompletně zjednodušení systému DPH se mohou těšit například provozovatelé stravovacích služeb, kterým nyní odpadá řešení různých sazeb při prodeji jídel s sebou anebo v restauračním zařízení nebo při prodeji točeného piva.

Přeřazení komodit do jiných sazeb DPH

V rámci sjednocení sazeb došlo také k přeřazení některé z komodit. Ne vždy je však změna sazby ve prospěch konečných spotřebitelů.





Ze snížené sazby do sazby základní se přesunuly například kadeřnické služby, holičské služby, zpracování, sběr a přeprava komunálního odpadu, služby jako oprava kožených výrobků a obuvi, oprava kol nebo úklidové práce. Zdražení pocítíme také v případě nákupu řezaných květin. Zvýšená sazba daně se také nově aplikuje na služby autorů a výkonných umělců nebo v případě prodeje nápojů v restauraci.

Do základní sazby se tak od 1. ledna 2024 přesunuly zejména ty položky, které nemají sociální nebo zdravotní charakter a do snížené sazby byly zařazeny historicky v důsledku koronavirové pandemie nebo v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb.

Ušetřit bychom ovšem měli za to zboží a služby, které byly před účinností zákona zahrnuty do snížené sazby 15 % a nově se zdaňují sazbou 12 %. Jedná se například o stavební práce nebo pohřební služby. Ušetřit bychom ovšem mohli také za potravinové zboží.

Běžnou praxí v případě snížení sazeb daně z přidané hodnoty bohužel je, že výsledná cena pro koncového zákazníka zůstává stejná, zatímco prodejci inkasují větší marži a odvádí nižší DPH. Pokud se ovšem sazby zvyšují, například u kadeřnických služeb, pocítíme zdražení konečného výrobku také na výsledné ceně.

Ze základní do snížené sazby se přesouvá příležitostná a zvláštní linková hromadná doprava osob, dále také kohoutková pitná voda a některé zdravotnické zařízení. Ve snížené sazbě najdeme také časopisy a obdobná periodika.

Osvobození od DPH v případě prodeje knih

Na své si přijdou ovšem prodejci knih. Od 1. ledna 2024 se dodání knih a poskytnutí obdobných služeb řadí mezi tzv. osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně. Pokud si tedy po novém roce půjdete koupit knihu, měla by být v konečném důsledku levnější. Na účtence by se také měla objevit sazba DPH 0 %. Sem patří také i omalovánky, hudebniny nebo obrázkové knihy.

V zákoně o DPH je nově § 71i, který řeší osvobození od daně při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby. Najdeme zde mimo jiné i definici knihy, kterou se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí kniha, obrázková kniha, předloha ke kreslení, omalovánka, brožura, hudebnina, kartografický výrobek, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu. Musí se však jednat o zboží, které je zařazeno pod kódem nomenklatury 4901, 4903, 4904, 4905, 4911 a 8532. Zároveň musí platit, že více jak 50 % obsahu této knihy není tvořeno reklamou a která výlučně nebo převážně nesestává z hudebního, zvukového nebo audiovizuálního obsahu.

Za službu, která je považována za obdobnou jako dodání knihy, se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí:

elektronicky poskytovaná služba spočívající v poskytnutí knihy, jejíž dodání by bylo osvobozeno od daně, pokud by byla obsažena na hmotném nosiči, včetně jejího zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu,

půjčování nebo nájem knihy, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.

Omezení nároku na odpočet při pořízení vozidla

Plátce daně je oprávněn (nikoli povinen) k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, pokud toto plnění použije v rámci své ekonomické činnosti pro účely uskutečňování zdanitelných plnění, plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet – a to s místem plnění v tuzemsku nebo u plnění s místem plnění mimo tuzemsko. Zákon definuje i další situace, kdy je plátce daně oprávněn uplatnit nárok na odpočet.

Nově je však zavedeno omezení při pořízení vybraného osobního automobilu. Takový automobil musí být dlouhodobým majetkem plátce. V takovém případě má plátce daně nárok na odpočet daně pouze v maximální částce 420 000 Kč, což odpovídá ceně automobilu za 2 mil. Kč bez DPH. Pokud by na dokladu bylo vyčísleno DPH vyšší, je nárok na odpočet limitován uvedenou hranicí.

Limitace se však netýká jen samotného pořízení vybraného osobního automobilu, ale také jeho technického zhodnocení. Omezení ve výši 420 000 Kč se totiž sčítá. Dle zákona o DPH je definováno, že za částku daně na vstupu se považuje:

* částka 0 Kč, pokud součet daně na vstupu podle odstavce 2 u pořízení vybraného osobního automobilu, u něhož bylo technické zhodnocení provedeno, a daně na vstupu podle odstavce 2 u předcházejících technických zhodnocení je nejméně 420 000 Kč:

daň na vstupu podle odstavce 2 v případě kladného nebo nulového rozdílu mezi částkou 420 000 Kč a součtem daně na vstupu podle odstavce 2 u pořízení vybraného osobního automobilu, u něhož bylo technické zhodnocení provedeno, a daně na vstupu podle odstavce 2 u předcházejících technických zhodnocení a u tohoto technického zhodnocení, nebo

daň na vstupu podle odstavce 2 snížená o absolutní hodnotu rozdílu určeného postupem podle písmene b), pokud se rozdíl určený postupem podle písmene b) stane po provedení daného technického zhodnocení záporným.

Co jste se v článku dozvěděli?

Kolik sazeb DPH upravuje zákon o DPH od 1. ledna 2024?

Základní sazbu ve výši 21 % a sníženou sazbu ve výši 12 %. Položky (zboží a služby) podléhající snížené sazbě jsou uvedeny v příloze zákona o DPH.

V jaké sazbě najdeme od 1. ledna 2024 knihy?

Knihy jsou od 1. ledna 2024 od daně z přidané hodnoty osvobozeny. Jedná se tak o plnění osvobozená s nárokem na odpočet.

Jak je omezeno pořízení osobního automobilu?

V případě omezení nároku na odpočet u osobního automobilu je toto omezeno na 420 000 Kč. Musí se jednat o vybraný osobní automobil.