Jako důchodce jste přerušili podnikání. Pojišťovna po vás ale může dál chtít pojistné

Živnost nemusíte vždy definitivně zrušit. Pokud si chcete od podnikání pouze dát pauzu, můžete samostatnou výdělečnou činnost přerušit.
To je časté například u lidí, kteří odcházejí do starobního důchodu a už nechtějí aktivně podnikat, ale zároveň si chtějí ponechat možnost se k živnosti v budoucnu vrátit. Tuto skutečnost by ale měla vědět zdravotní pojišťovna.
Přerušení živnosti nemusíte pojišťovně hlásit. Přesto se to vyplatí
Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny není samotné přerušení samostatné výdělečné činnosti zákonnou povinností zdravotní pojišťovně oznamovat. To znamená, že pokud jako OSVČ přerušíte podnikání, nemusíte tuto skutečnost pojišťovně automaticky hlásit. Oznámení se ale může výrazně vyplatit.
Pokud totiž pojišťovna o přerušení neví, může vás ve své evidenci nadále vést jako OSVČ. A na takového člověka se dál vztahují povinnosti spojené s podnikáním, včetně placení záloh na zdravotní pojištění.
Jinými slovy, můžete už nepodnikat, být v důchodu a přesto mít vůči zdravotní pojišťovně povinnosti, které by při správně nahlášeném přerušení nevznikaly.
Co se změní, když přerušení oznámíte?
Pokud zdravotní pojišťovně oznámíte přerušení samostatné výdělečné činnosti, přestanete být po dobu přerušení vedeni jako OSVČ.
To pro vás může znamenat několik praktických výhod:
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neplatíte zálohy na zdravotní pojištění jako OSVČ,
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při ročním vyúčtování se pojistné řeší pouze za období, kdy jste skutečně podnikali,
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vaše evidence u zdravotní pojišťovny odpovídá tomu, že už samostatnou výdělečnou činnost nevykonáváte.
U seniora, který odešel do důchodu a podnikání skutečně ukončil, tak může být oznámení přerušení velmi důležitým krokem.
Rozhoduje i jediný den
Datum přerušení si OSVČ určuje sama. Zpětně ho ale určit nelze. Pozor také na to, že rozhoduje konkrétní den v měsíci. Pokud například přerušíte podnikání až 1. srpna, musíte podle pravidel uvedených zdravotní pojišťovnou zaplatit zálohu za celý srpen.
Proto není dobré čekat s vyřízením přerušení až na dobu, kdy si člověk uvědomí, že už několik měsíců fakticky nepodniká.
V důchodu za vás zdravotní pojištění platí stát
Odchodem do starobního důchodu se zároveň mění vaše postavení vůči zdravotnímu pojištění. Pokud začnete pobírat starobní důchod, stáváte se státním pojištěncem. Zdravotní pojištění za vás v takovém případě hradí stát.
U zaměstnanců tuto skutečnost zdravotní pojišťovně oznamuje zaměstnavatel. OSVČ si ji ale musí vyřídit sama. To je důležité především pro seniory, kteří přestávají podnikat.
Pokud totiž důchodce nepodniká, ale zároveň neoznámí příslušné změny, může být v evidenci pojišťovny stále veden jako OSVČ. A s tím mohou být spojeny další povinnosti.
Obnovení podnikání
Přerušení živnosti není totéž jako její zrušení. Pokud podnikání pouze přerušíte, můžete se k němu později vrátit. Doba přerušení přitom není časově omezena. Jakmile samostatnou výdělečnou činnost znovu zahájíte, je potřeba zdravotní pojišťovně oznámit její obnovení.
Na co si dát po odchodu do důchodu pozor?
Největší problém může vzniknout ve chvíli, kdy člověk jednoduše přestane podnikat a předpokládá, že tím jeho povinnosti automaticky skončily. Nestačí jen přestat vystavovat faktury nebo přestat mít příjmy. Důležité je také správně vyřešit evidenci u zdravotní pojišťovny.
Pokud jste jako OSVČ odešli do starobního důchodu a podnikání jste přerušili, ověřte si proto, jak vás vaše zdravotní pojišťovna vede.