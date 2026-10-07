Jako z koncentračního tábora? Zara po vlně kritiky stáhla halloweenský kostým

Halloweenský kostým od Zary měl odkazovat na film Beetlejuice. Vyvolal však vlnu reakcí na sociálních sítích a byl odstraněn z nabídky, protože připomínal uniformu pro vězně v koncentračních táborech.
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Pruhovaný komplet s ostnatým drátem
Španělská společnost komplet popsala jako dětský kostým se svislými pruhy, ozdobným prošíváním, květinou na klopě a obnošeným efektem jehož součástí je kardigan a šortky v šedo-modré barvě. Do širšího povědomí se produkt dostal poté, kdy jej sdílel na sociální síti X izraelský novinář Dov Gil-Har nebo aktivista Hen Mazzig a další.
Halloween je zhruba za měsíc a španělský řetězec Zara děsí zákazníky v Evropě dalším ze svých groteskních nápadů – kostýmem ve stylu nacistického koncentračního tábora. Kromě pruhovaného obleku v barvách vězňů tábora přidali také nezaměnitelný potisk ostnatého drátu, uvedl ve svém příspěvku Dov Gil-Har.
Brzy poté Zara tento produkt z nabídky odstranila, ale neuvedla žádný důvod ani se k celé situaci nevyjádřila. Pouze pro server Bild poskytla mluvčí společnosti tuto odpověď:
Zara Home lituje, pokud tento halloweenský kostým pro děti vedl k nějakým nedorozuměním. Již není k dispozici v našich obchodech ani online.
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Lidé na sítích mluví o testování hranic i antisemitismu
V zahraničí se lidé na sociálních sítích nejčastěji divili, jak mohl takový kostým projít nebo zmiňují, že na něj stačí už jen přidat vězeňské číslo. Někteří se jej zastávají s odkazem na Beetlejuice. Ani u nás nezůstal kostým bez povšimnutí.
Koukám, že opakovaný vtip, přestává býti vtipem… Že je to furt baví, uvedl jeden uživatel X. A další podotkl:
A vždycky se to stane omylem…
To jako fakt? To musím ukázat dceři, protože tam nakupovat už nebude. Šmejdi, přidává jiný uživatel.
To je neskutečné, to by mě zajímaly ty myšlenkové pochody tvůrce a všech, co se na tom podíleli, píše jedna uživatelka.
Tradiční španělský antisemitismus teď hodně přikrmila Sánchezova vláda a EU propalestinské neziskovky. Tak si v Zaře řekli, že je to ideální příležitost vydělat na antisemitismu balík, vysvětluje jí další.
Podle jedné uživatelky LinkedInu je těžké uvěřit, že takové rozhodnutí je pouhou náhodou. Spíše to podle ní vypadá, že někdo záměrně testuje hranice a snaží se provokovat.
S ubývajícími přeživšími holokaustu je na nás, abychom si tuto historii připomínali a nenechali ji zlehčovat, zdůraznila ve svém příspěvku.
Tohle přece nemůže být náhoda? Nevěřím, že by v tom nebyl nějaký záměr, byť jen ve smyslu negativní reklamy. Ačkoliv tohle je daleko, daleko za hranou vkusu i lidskosti, reaguje na příspěvek uživatelka.
Zara nestahuje kontroverzní zboží poprvé
Nejedná se o první podobný případ spojený s touto značkou. V roce 2007 stáhla Zara z prodeje kabelku poté, co na ní zákazník objevil vyšitou svastiku. O sedm let později opět vyřadila značka z nabídky dětské pruhované tričko s hvězdou. A to poté, co se objevily stížnosti, že připomíná uniformy z koncentračních táborů. Uživatelka LinkedInu připomíná, že Zara nestahovala jen kontroverzní dětské oblečení, ale v roce 2023 musela stáhnout i kampaň, jejíž obrazy lidem připomínaly mrtvé v Gaze.
Tak Zara jsou snad idioti. Tohle už je jejich třetí incident na toto téma. Rok 2007, kabelka se svastikou. Rok 2014, dětské pruhované tričko s hvězdou. A teď tohle. 🤦🏻♀️ https://t.co/BVZF3DaTUL https://t.co/iL23vLSkGw— Fráňa Šrámek (@FranaSram_ek) October 5, 2026