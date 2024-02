Jaro je za rohem. Na jaká témata utáhnout zákazníka?

Jaká témata lze využít?

Jak na úvod zdůrazňuje Vojtěch Lambert, Executive Director z LCG New Media, jaro bývá obecně nejvytíženějším obdobím hned po vánočním období co se kampaní a prodejů týče. Značky jdou na trh s novinkami a zároveň dává hezké počasí prostor začít i natáčet a připravovat reklamy a videa venku. Se značkami, se kterými spolupracujeme, tak na přelomu zimy a jara připravujeme hodně venkovní produkce, protože jarní sluníčko a světlo pomáhá tomu, aby fotografie a videa vypadaly dobře, dodává a doplňuje, že zároveň se lidé začínají více potkávat venku a tak se obecně začíná více prodávat a cestovat. Vzhledem k tomu, že v reklamách a kampaních fungují nejvíce reální lidé, otevírá se tak velké pole působnosti v rámci kreativy, jak jaro a jarní motivy využít. Nejčastěji tedy venkovní prostředí, motivy přírody a její barvy, upřesňuje.

Jakub Křenek, kreativní stratég z agentury Adison říká, že s jarem se začínají objevovat hezké a slunečné dny – a to je skvělá příležitost k prodeji, ať už nabízíte elektrokola, piknikové sady, sluneční brýle nebo třeba dovolené. Podle něj se v drtivé většině segmentů v tomhle období opravdu dobře prodává, když je hezky. A to i v případě, že k využití produktu reálně dojde až za několik měsíců. Klidně mějte reklamy přichystané předem a pusťte je až ve chvíli, kdy vysvitne sluníčko, doporučuje.





Už dříve jsme psali, že lidé také začínají plánovat, co budou dělat v létě. Zvýšený zájem o nabídku lze tedy pozorovat u těch, kteří plánují letní dovolenou (first minute zájezdy), a aktivní začínají být zejména chataři a chalupáři. Pro marketingová oddělení mnoha firem přichází vhodná doba a příležitost ke startu prodeje především sezónního zboží, jako jsou zahrádkářské potřeby, zájezdy, oblečení, motoristická výbava a podobně. Využít toto období mohou také ti, kteří se specializují na zdravý životní styl, případně na prodej vitamínů a potravinových doplňků.

Jaké emoce v tomto období fungují?

Podle Vojtěcha Lamberta fungují usměvaví lidé, skupiny lidí, kteří společně komunikují, oslavují atd. Po tmavém období lidé vyjdou do přírody, do společnosti a mohou se bavit nejen uvnitř prostor, ale mohou užívat teplejšího období a zároveň delšího svitu. To je to, co by se mělo propsat do kampaní a komunikace. Ta zábava, nadšení, propojení, doplňuje. Jak zdůrazňuje Jakub Křenek, tak po několikaměsíčním období temna jsou samozřejmě na řadě emoce pozitivní. Radí je proto podporovat a násobit, a to ideálně vaší značkou a vašimi produkty či službami. Taky si však dávejte pozor, abyste lidem nějakým nepromyšleným krokem nešlápli na kuří oko. Když je všechno růžové, nikdo nemá náladu řešit problémy – a pokud musí, tím víc ho štvou, dodává.

Odbornice na marketing a autorka knih Deborah Shane v článku na serveru Small Business Trends říká, že jaro je časem obnovy, naděje, energie a pozitivity a mělo by být tónem a atmosférou jarního marketingu malých firem. Osobní setkání lidí by mělo být jedním z vašich cílů, a to prostřednictvím setkání, workshopů, oborových akcí, místních akcí, prodejů nebo propagačních akcí, myslí si. Shawn Hessigner, výkonný redaktor Small Business Trends doporučuje zaměřit se na nový vzhled webových stránek, novou funkci nebo například novou nabídku produktů, která půjde ruku v ruce s duchem obnovy.





Hlavní je konzistence

Gabriela Kunstová, Chief Marketing Officer z agentury Taste, podotýká, že značky by neměly měnit svou strategii pouze na základě sezónních změn nebo stavět své taktiky pouze na momentální situaci kolem nich. Vysvětluje, že existuje jev nazývaný „fresh start date bias“, který nás často vede k touze po změně a nových začátcích při určitých datech nebo událostech. Například s příchodem nového roku často začínáme s novými cvičebními plány nebo s příchodem jara se chceme pustit do zahradničení. Značky by měly tento jev využít, ale je důležité, aby zachovávaly konzistenci a nedaly se od své dlouhodobé strategie unést krátkodobými trendy a událostmi, zdůrazňuje.

Na co si dát pozor

Ramon Ray, redaktor časopisu Smart Hustle Magazine, v článku zmiňuje, že když děláte jarní marketing, nikdy byste neměli zasahovat do oblasti, která pro vaše podnikání nedává smysl. Místo toho si vyberte témata, která se mohou spojit s vaší firmou a doplnit ji. Například by pravděpodobně nedávalo smysl, aby místní prádelna zaměřovala svůj marketing na jarní zahradničení. Nicméně reklama na jarní úklid a speciální akce nabízené těm, kteří uklízí své skříně, by fungovaly dokonale, dodává.

Podle Gabriely Kunstové je lepší se vyvarovat zaplavení komunikačních kanálů stereotypními motivy, jako jsou květiny, zvířecí mláďata, či obecné fráze o obnově. Dejte pozor na to, abyste obsah nezahltili jarními klišé a očekávanými tématy spojenými s jarem. Místo toho se zaměřte na vytváření autentického obsahu, který rezonuje se zákazníky a skutečně reflektuje hodnoty vaší značky, radí dále. Vojtěch Lambert uvádí, že značky často trpí na to, že se musí za každou cenu spojovat se světovými dny. Podle něj není na škodu čas od času něco takového udělat, ale nedával by to jako hlavní téma kampaně a už vůbec ne každý měsíc v rámci obsahu na sociálních sítích. Chce to s tím šetřit a snažit se vytvořit více unikátního obsahu, který se vztahuje k dané značce. Spojovat se pak ideálně pouze s těmi světovými dny, které mezi lidmi rezonují, doporučuje v závěru.

Přehled významných dnů pro inspiraci

Datum Významný den nebo svátek 8. března Mezinárodní den žen 17. března Den svatého Patrika 20. března První jarní den 22. března Světový den vody 29. března Velký pátek 30. března Velikonoční neděle 1. dubna Pondělí velikonoční, Apríl 7. dubna Světový den zdraví 22. dubna Den Země 1. května Svátek práce 8. května Den vítězství 12. května Den matek