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Jasnější pravidla pro DPH při darování zboží. Finanční správa vydala nový výklad

Jana Knížková
Dnes
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Elegantní žena při práci v kanceláři
Autor: Shutterstock
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Nový výklad finanční správy přináší změny, které mohou ovlivnit rozhodování řady podnikatelů. Vyjasňuje dosud sporné situace a nabízí větší jistotu při uplatňování daňových pravidel.
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Firmy často řeší podobný problém, na skladě mají zboží, které už nelze prodat za běžnou cenu. Může jít například o výrobky s poškozeným obalem, zboží po sezoně nebo produkty s krátkou dobou trvanlivosti. Přesto jsou stále použitelné a mohou pomoci tam, kde jsou potřeba. Místo darování ale často končily v odpadu kvůli nejistotě ohledně DPH. To se teď mění. 

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo novou informaci, která sjednocuje výklad pravidel pro uplatňování DPH při bezúplatném dodání zboží. Nový přístup finanční správy se uplatňuje od 1. července 2026 a podnikatelům přináší větší jistotu při rozhodování, zda zboží darovat, nebo zlikvidovat.

Berňák odstraňuje nejasnosti

Hlavním cílem je odstranit nejasnosti kolem DPH při darování zboží, u kterého si plátce při jeho pořízení uplatnil nárok na odpočet daně. Právě obavy z daňových dopadů byly v minulosti jedním z důvodů, proč firmy často volily likvidaci místo darování.

Nový výklad má ukázat, že pokud jsou splněny zákonné podmínky, může být darování zboží nejen společensky prospěšné, ale také daňově předvídatelné.

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Proč je změna důležitá?

V praxi se často jedná o zboží, které už ztratilo svou obchodní hodnotu, ale stále bez problémů plní svůj účel. Může pomoci charitativním organizacím, potravinovým bankám nebo lidem v nouzi.

Nový přístup GFŘ podporuje právě takové využití. Místo zbytečné likvidace dostávají firmy větší prostor rozhodnout se pro darování, aniž by řešily zbytečné daňové komplikace.

Výsledkem může být:

  • méně zbytečně vyhozeného zboží,

  • větší podpora charitativních a sociálních projektů,

  • efektivnější využití již vyrobených výrobků,

  • omezení plýtvání a vzniku odpadu.

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Co to znamená pro podnikatele?

Nová informace především zvyšuje právní jistotu. Firmy mají jasnější vodítko, jak finanční správa přistupuje k DPH při bezúplatném dodání zboží. Díky tomu mohou snáze posoudit, zda je v konkrétním případě vhodnější zboží darovat místo jeho znehodnocení nebo likvidace.

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Nejde tedy o zavedení zcela nových pravidel, ale o sjednocení výkladu a odstranění nejistoty, která v praxi často komplikovala rozhodování.

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Dosavadní informace z roku 2023 končí

Současně s vydáním nové informace byla zrušena dosavadní Informace GFŘ k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží ze dne 1. srpna 2023. Nový dokument představuje aktuální výklad finanční správy, podle kterého se postupuje od 1. července 2026.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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