Je možné vyhrát nad Temu? Prodejci her se to podařilo, ale pachuť zůstává

Kde se Temu vzalo?

Společnost Temu byla založena v roce 2022 v Bostonu ve státě Massachusetts a sama o sobě uvádí, že její zkratka vychází ze slov „spoj se“ a „sniž ceny“. Jedná se o e-commerce společnost propojující spotřebitele s miliony obchodních partnerů, výrobců a značek. Nabízené výrobky jsou dodávány od různých dodavatelů a výrobců s využitím služeb několika přepravců.

Vlastníkem a provozovatelem Temu je společnost PDD Holdings, což je čínská nadnárodní obchodní skupina provozující několik podniků. Byla založena Colinem Huangem v září roku 2015 a má sídlo v irském Dublinu. Kromě Temu provozuje také čínskou platformu Pinduoduo.

Jako internetové tržiště začalo Temu fungovat nejprve ve Spojených státech amerických, a to od roku 2022. V březnu 2023 bylo spuštěno v Austrálii a na Novém Zélandu a posléze v dalších měsících v několika evropských státech, jako je Francie, Itálie, Německo, Velká Británie nebo také Česká republika. Nejen v ní brzy přišel s agresivní formou reklamy spočívající například v inzerci ve vyhledávačích při hledání českých značek.





Řada stížností z různých stran

S Temu se soudilo mnoho dalších tržišť. Například známé online tržiště a zároveň jeho velký konkurent Shein. Nejrůznějších stížností se objevovala a stále objevuje celá řada. Psali jsme o tom, že se proti Temu ozývají další členové skupiny spotřebitelských organizací pod záštitou Evropské spotřebitelské organizace (BEUC). Temu podle nich ve velkém porušuje právo na ochranu spotřebitele. Také server dTest podal v rámci ČR stížnost Českému telekomunikačnímu úřadu. Ten by měl po posouzení stížnost postoupit koordinátorovi digitálních služeb v Irsku, kde má Temu místo usazení. Podnět ke kontrole dala také na konci března tohoto roku Asociace pro elektronickou komerci, a to k České obchodní inspekci.

Psali jsem také o tom, že Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje na e-aplikace e-shopů včetně Temu. Podle nich požadují nestandardní oprávnění v zařízení uživatele a mohou sbírat nadměrné množství uživatelských dat včetně osobních údajů.

Nejnověji si na Temu plánuje posvítit Evropská komise, která začala vyšetřovat, zda neporušuje evropskou legislativu. Jak jsme již informovali, komise Temu podezírá, že nehlídá prodej nevyhovujících výrobků, má nastavený návykový systém herních odměňovacích programů nebo že nedodržuje pravidla doporučování obsahu a produktů uživatelům. Pokud by se ukázalo, že Temu legislativu opravdu porušuje, může dostat pokutu až do výše šesti procent celosvětových příjmů.

V čem je Temu nebezpečné?

Podle Vojtěcha Lamberta, zakladatele a výkonného ředitele agentury LCG New Media, je Temu nebezpečné primárně tím, že nedodržuje české zákony. Produkty často nevyhovují ani českým normám. Nemají české přebaly a nesplňují potřebné certifikace. V našem rozhovoru prozradil, že v případě nákupu na Temu by se obával, zda produkt není škodlivý. Druhá věc, o čem se hodně povídá, jsou data. V okamžiku, kdy si aplikaci Temu stáhneme, vůbec netušíme, co si aplikace z telefonu stahuje, protože stahování dat probíhá na pozadí, doplňuje.

I česká značka půjde kvůli Temu finančně dolů

Se svým příběhem se serveru Podnikatel.cz svěřila Alice Kavková ze společnosti 4Kavky. Temu prodávalo na svém tržišti čínské fejky her od japonských Oink Games, které na českém území zastupují. Nejdřív se objevila hra Ponorka (Deep Sea Adventure) za 24 korun i s poštovným, což je naprosto nerealistická cena. Podobně to bylo o pár měsíců později i s hrou Cirkus (Scout) – druhý bestseller a hra nominovaná na cenu Spiel des Jahres (deskoherní Oskar). Jen na těchto dvou hrách nám prodeje letos spadly o stovky tisíc, přiznává Alice.

Dále také doplňuje, že navíc Temu svoje reklamy směřovalo na jejich české názvy, čímž na nich parazitovalo. To, že jejich agresivní reklama zabrala téměř veškerý online prostor a my, stejně jako mnozí jiní, přestali být vidět, je sice nepříjemné, ale je to prostě volný trh. Parazitování a kopírování je ale nekalá obchodní praktika. A my rádi hrajeme fér a máme rádi, když má hra jasná pravidla a všichni je dodržují, popisuje.

Nakupujete prostřednictvím aplikací od Temu, Shein nebo Wish? Ano, běžně některou z nich používám

Ne, podobným aplikacím nevěřím, je to riziko

ČOI nepomohla, ale samotné Temu ano

Alice Kavková uvádí, že nejdříve napsali stížnost České obchodní inspekci s tím, že je Temu poškozuje. Nikdo jim však neodpověděl. Poté napsali i samotnému Temu, a to nejdříve prostřednictvím jejich formuláře, ve kterém mají lidé nahlašovat porušování práv duševního vlastnictví, ochranných známek apod. Jenže si tam s námi jen pokecal robot, který nechtěl vidět naši licenční smlouvu, a jen konstatoval, že žádná práva nemáme a nazdar, přidává Alice Kavková.

Zabral až lehce virální článek na blogu Alice s titulkem „Temu zatlouká hřebíčky do rakve našeho malého rodinného podnikání“. Ten takzvaně obletěl internet. Po týdnu od publikace se mi ozvala tisková mluvčí Temu pro střední Evropu a začala to řešit. Všechny fejky her Oink Games z Temu zmizely, popisuje Alice Kavková a podotýká, že se pod tlakem zachovali správně. Jenže je vyšetřuje Evropská komise a Temu musí dokládat, jak bojuje s padělky a porušováním práv.

Nejen finanční důsledky

Podobné bitvy 4Kavky však nebaví. Jsou na dlouhé lokte, stojí čas, peníze, nervy a odvádí člověka od poctivé práce. Jsou rozmazlení světem freelancerů, dlouhé roky jsou součástí komunity Na volné noze a tam se hraje fér, navzájem si pomáhají, spolupracují, fandí si a je jim v tom dobře. I proto zvažujeme, že divizi deskovek pomalu pošleme dál a začneme se věnovat jiné práci, přiznává Alice s tím, že podnikají proto, aby se u toho bavili, aby trochu zlepšili svět a něco si vydělali.

A nikoli proto, aby bojovali s obchodníky, kteří si myslí, že je socialismus a všechno patří všem. Nepatří. To už tu bylo a naštěstí je to pryč. Věřím, že když se do toho vložila EU, přidá se páka i na státní úrovni a podobná tržiště dostanou pořádně přes prsty. A rodinným podnikatelským srdcařům, jako jsme my, se zase bude líp dýchat, dodává Alice Kavková.

Slevy nebudou do nekonečna

Deskovkářství 4Kavky zákazníky celou dobu, co vydávalo deskovky, edukovalo o zdravých cenách. Lidem muselo být vysvětleno, že v případě slev by někdo ve výrobním řetězci nedostal zaplaceno a že zdravá cena znamená zdravé odměny všem, kdo na hře pracují, ať už u nás nebo v Japonsku. Cena za deskovku by se měla rozpočítat do všech hodin radosti při jejím hraní a stojí pak pár korun na hru a člověka. Zatímco lidi dnes dají pět set korun za večeři ve dvou nebo kino a tím legrace za dvě hodiny skončí, desková hra jim může přinášet radost i po desetiletí. Mohou ji zdědit jejich děti, doplňuje Alice Kavková.

Podle Alice je nejlepší mít originální hry, které žádní Číňané nezkopírují (zatím). Zrovna teď je v dotisku hra Turboprší renomovaného českého autora Honzy Vodičky, který si pochvaluje jejich péči o něj, hru i autorské honoráře, které jsou nadstandardní. Dobrá hra má totiž podle 4Kavek svou hodnotu a v dlouhodobé hře nemá cenu podstřelovat ceny.

Ono ani Temu nebude slevy dávat donekonečna, prodělává na každé objednávce hodně peněz jenom proto, aby opanovalo trh. Rok ho nikdo nezastavil, teď se do toho opřela EU a snad se konečně hra narovná tak, aby pro všechny platila stejná pravidla. O nic víc nám nejde, uzavírá Alice.