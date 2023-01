Je mu 25 let a hledá lidem zapomenuté miliardy z kupónové privatizace

Daniel Surmař chce lidem vrátit to, co jim léta patří. Když začal zkoumat problematiku kupónové privatizace, ihned si uvědomil, že je tu určitě spousta lidí, kteří mají nárok na majetek, ale je třeba v rodině už dávno zapomenutý.

Navrhl proto technologický fintech projekt Zapomenuté miliardy, který dokáže rychle zjistit, zda lidem neleží někde peníze ladem. Na svůj záměr dostal od akcelerátoru investici ve výši 25 milionů korun, i přestože projekt bude krátkodobý. Běží totiž pouze do začátku října.

Danieli, co vás vedlo ke vzniku tohoto projektu? Jak jste na tento nápad přišel, kde vznikla ta původní myšlenka?

Původní myšlenka vznikla asi před rokem, kdy jsem na internetu narazil na články, které se věnovaly kupónové privatizaci, a mě v nich zarazilo, že stále někde ladem leží více než deset miliard korun v akciích a pohledávkách, které patří až stovkám tisícům Čechů. A podivil jsem se nad tím, že po těch třiceti letech od spuštění kupónové privatizace to nikdo stále nevyřešil. Proto jsem začal zjišťovat více informací, jak to probíhalo, proč to tam stále leží a v tu chvíli jsem dostával jakýsi obrys nápadu, jak tento problém vyřešit. A jelikož jsem z technologického průmyslu, tak jsem samozřejmě už v té době přemýšlel nad nějakou jednoduchou online službou, kdy bychom pomocí moderních technologií tento zapomenutý hodnotný majetek z kupónové privatizace zase našli a vrátili lidem, kterým patří.

Říkáte, že máte zkušenosti z technologického průmyslu, nicméně jedná se pořád o cenné papíry. Jaké vy osobně máte zkušenosti s burzou a cennými papíry?

Jsem otcem myšlenky, což znamená, že vždy vidím problém a hledám řešení, jak ho jednoduše pomocí technologií vyřešit.

Dobře, ale to mi neodpovídáte na moji otázku. Zajímá mě, jakou máte osobní zkušenost s burzou a cennými papíry?

S burzou a s cennými papíry, na můj věk, mám zkušenosti menší. Na druhou stranu mám kolem sebe tým lidí, kteří se tomu věnují už několik let, mají v tom dostatečnou zkušenost a profesionalitu.

Říkal jste „na můj věk“, kolik vám je let, jestli se mohu ptát?





Je mi 25 let.

Pojďme se podívat na praktickou stránku projektu. Říkal jste, že základem je technologie. Jak to tedy funguje po té technologické stránce?

Je to opravdu jednoduché. Stačí si zajít na stránky www.zapomenutemiliardy.cz, kde lidé zadají pár osobních údajů, jako je jméno, příjmení, rodné číslo a potom odešlou žádost. My se po odeslání žádosti pustíme do hledání těchto zapomenutých akcií a pohledávek, a pokud najdeme hodnotné akcie, tak můžeme nabídnout jejich odkup a jednoduše tak za ně dát lidem peníze, které pošleme na jejich bankovní účet.

Takže chcete po lidech, aby do nějakého internetového formuláře zadávali rodné číslo v době, kdy platí striktní pravidla ohledně GDPR? Jak si získáte důvěru lidí v tom, aby vám zadávali do vašeho formuláře rodné číslo?

Naše bezpečnostní standardy jsou opravdu na vysoké úrovni už z toho důvodu, že máme v týmu špičkového profesionála, který byl u velkých fintechových startupů, kde požadavky jsou opravdu vysoké. Splňujeme tedy všechny vysoké nároky, které se běžně používají ve fintechu a ve finančnictví. Rád bych zmínil, že jednáme v souladu se zákony, které se na to vztahují, a lidé u nás mají stoprocentní jistotu, že s citlivými údaji a daty nakládáme dle platných zákonů. Navíc tyto citlivé údaje máme zašifrované na našich serverech, kde se k nim nikdo nedostane.

Funkčnost projektu jste popsal poměrně dost jednoduše, ale nyní po objasnění nakládání s osobními údaji už to zní složitěji. Předpokládám tedy, že investice do tohoto projektu nebyla zrovna malá. Kolik vás to stálo a kde jste na to vzal peníze?

Na začátku se to jevilo jako opravdu jednoduchá služba, ale tím, jak jsme více vstupovali do té problematiky, tak jsme naráželi na další a další věci, a proto jsme hledali vhodného investora, který by nám pomohl tuto myšlenku a službu uchopit a poskytnout nám investici. A tu investici jsme získali od brněnského akcelerátoru, který nám poskytl investici ve výši 25 milionů korun, abychom dokázali celý projekt zrealizovat a spustit.

Vraťme se ještě k té důvěryhodnosti vašeho projektu. Potenciálním klientům slibujete, že jim najdete zapomenutý majetek. Kde ale mají jistotu, že jim s tím majetkem neutečete stejně jako Viktor Kožený, nechvalně známý z kupónové privatizace?

Především je potřeba říct, že naše služba spočívá ve vyhledávání zapomenutých akcií a pohledávek. My tedy “pouze” zjišťujeme, zda uživateli nějaké takové akcie patří nebo ne. S nalezenými akciemi může nakládat pouze on. Pokud mu nabídneme odkup jeho akcií, musí nám doručit žádost o převod akcií s jeho úředně ověřeným podpisem. Protože akcie jsou až do případného odkupu ve vlastnictví uživatele, nemusí se nikdo bát, že by došlo k jakémukoli jejich zneužití.

Poté, co nám klient pošle žádost o převod akcií s úředně ověřeným podpisem, nastupuje náš partner, obchodník s cennými papíry, který vše ověří a schválí a uživateli obratem posílá peníze a nám následně převádí tyto cenné papíry. Tímto způsobem chráníme nejen klienty, ale také sebe.

Co je ale zajímavostí, tak vaše služba bude fungovat pouze do října 2021. Nyní jsme za polovinou června. Není to moc krátká doba na takový projekt? Přeci jen ověřování majetkového nároku se může časově dost protáhnout.

Není to krátká doba. Tento termín je stanoven proto, že do října letošního roku se můžou všichni občané České republiky přihlásit a ověřit si, zda mají nárok z těchto více než deseti zapomenutých miliard. A je to i z důvodu, že 1. října se promlčí další jedna miliarda korun týkající se akcionářů společnosti Unipetrol. Pokud se lidé nepřihlásí včas, tak o tyto peníze přijdou. Když už jsme tuto službu spustili, tak si říkáme: Pojďme to vyřešit jednou a pořádně.

Dalším důvodem pro časové omezení je, že si myslíme, že projekt se sám vyčerpá, protože kdo se bude chtít přihlásit, ten se přihlásí v prvních měsících naší kampaně. A posledním aspektem, který tam mám, je, že shodou okolností 1. října 2021 to bude 30 let od spuštění kupónové privatizace a my jsme se rozhodli, že do té doby přineseme co nejvíce z těchto zapomenutých miliard a uděláme tak symbolickou tečku za tou celou věcí.

Váš projekt jsem si prostudoval a našel jsem provizi, kterou si za službu účtujete, která se pohybuje až do výše 15 procent. Kolik si myslíte, že celkově na tom váš projekt vydělá? Máte nějaké odhady nebo plány pro to, kolik byste z toho mohli utržit peněz?

Samozřejmě pracujeme s nějakými čísly, ale teď si myslíme, že je to velmi předběžné předbíhat, co bude, protože do toho jdeme s obrovským rizikem. Nevíme, kolik lidí se přesně zapojí. Nevíme, jaké účty najdeme. Možná se můžeme trefit do účtů, kde nejsou úplně hodnotné akcie. Vkládáme tam obrovské peníze do toho, aby se o tom lidé dozvěděli, aby se to snadno a bezpečně vyřešilo. V tomto ohledu bude lepší si udělat rozhovor později a říct si, jak to nakonec dopadlo.

To je ale poměrně dost vysoké riziko. Nebojíte se, že nakonec těch 25 milionů investovaných korun provaříte? Že na tom tolik nakonec ani nevyděláte?

Vkládám veškerou důvěru do všech našich občanů, protože jsou to jejich peníze, je to jejich majetek a jsou to peníze, které jim můžou pomoci v rámci jejich rodinného rozpočtu. Pokud bych se osobně dozvěděl o této službě a kampani, tak to zkusím. Protože my nevíme, kolik lidí ten zapomenutý majetek skutečně vlastní, takže říkám: „zkuste štěstí“.

No právě. Připomíná mi to kolotoč štěstí, kdy ani jako podnikatel nemáte žádnou jistotu, žádné odhady. Nebojíte se zároveň, že se vám do projektu nahromadí obrovské množství lidí, kteří to budou chtít jenom zkusit? Jak je budete stíhat všechny ověřovat? Máte zde nastavený nějaký automatizovaný proces kontroly?

To jsem rád, že říkáte, že by to mohli všichni zkusit, a o to právě jde. Pojďme všichni zkusit tento projekt, abychom konečně po třiceti letech dokázali vrátit majetek lidem, kterým patří. Jako fintech start-up používáme nejmodernější nástroje, takže majitele hledáme strojově v databázích. Kapacita je tam dostatečně velká, takže i případný nápor zvládne. Určitě nedojde k žádnému problému.

Ověřování tedy bude probíhat strojově, ale i tak musí za službou stát řada analytiků či vývojářů. Kolik lidí tedy zaměstnáváte?

Nyní je nás 15, a to nepočítám externí partnery. Náš tým je složený hlavně z ajťáků, kteří to vyvíjí, programují a kteří se zasluhují za to, aby to fungovalo, a potom zde máme analytický tým, který detailně prochází veškeré akcie a pohledávky, které můžou lidem patřit.

Danieli, je vám 25 let. Tento projekt za chvíli skončí, protože, jak jste sám řekl, sám se vyčerpá. Jakou vidíte svoji další kariéru, na co se budete chtít zaměřit?

Ve 20 letech jsem měl to štěstí, že jsem objevil, co mám dělat, a moje vize, kam chci až dojít, je velká. Určitě se nebojím toho, co budu dělat dál. Už nyní pracujeme na dalších projektech, které budou lidem zlepšovat život.

Mohl byste naznačit, o jaké projekty se jedná?

Vždy jsem uvažoval nad tím, jak zkvalitnit a zlepšit život pomocí technologií. Aby lidé měli více pohody, byli zdravější, šťastnější. Do budoucna vidím, že ve světě budou vznikat čím dál více projekty a služby, které se budou primárně zaměřovat na osobní well-being lidí, a to tak, aby prožili život co nejzdravěji, nejšťastněji a nejsmysluplněji.