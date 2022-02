Je multibanking výhodou, nebo jen trendem? Zjistěte, kdo ho klientům nabízí

Multibanking je uvedený ve směrnici PSD2 (Payment Services Directive), tedy také v zákoně o platebním styku 370/2017 Sb,. Tato služba není pro banky povinná a záleží jen na nich, zda ji budou svým klientům poskytovat.

Názory se různí

Podle Pavla Vlčka, tiskového mluvčího mBank, na multibanking existují názory v obou extrémech: buď je přeceňovaný, nebo naopak podceňovaný. U multibankingu je cílem mít všechny účty pod jednou střechou, což je podle něj přesně něco, co jde proti motivaci velkého počtu klientů – otevírat si více účtů. Velmi často totiž chtějí, aby účty byly oddělené a nebyl k nim „jednotný“ přístup, a to z mnoha důvodů, z nichž nejdůležitějším je bezpečnost, doplňuje. Ve skupině mBank měli řešení podobné dnešnímu multibankingu už před mnoha lety, ale zájem o něj nebyl přesvědčivý a činil jednotky procent. Tedy aktuálně to vidíme spíše jako trend bankovních konferencí než reálnou potřebu klientů, shrnuje dále.

Hlavní výhodou multibankingu je právě možnost ovládat z jednoho místa své běžné účty u jiných bank. Tisková mluvčí Air Bank Jana Karasová uvádí, že podle průzkumů má 60 % Čechů účet ve dvou a více bankách. Díky multibankingu má tak takový klient jednodušší přehled o pohybech na svých účtech v různých bankách a vidí přehledným způsobem své zůstatky, transakční historii a pohyby na všech svých účtech, a to v jejich oblíbeném internetovém bankovnictví. Nebudou se již muset logovat do různých internetových bankovnictví, kde mohou mít odlišné přístupové údaje, a vše si budou moci vyřídit pohodlně v rámci internetového bankovnictví, popisuje Patrik Madle, mluvčí Československé obchodní banky.

Propojení bankovních účtů do jedné aplikace a jejich obsluha může fungovat a může přispět ke zvýšení pohodlí klientů, což ukázala na svých projektech například Banka CREDITAS. Jejich člen představenstva zodpovědný za IT Kamil Rataj upozorňuje, že budoucnost nebude o multibankingu jako takovém, ale o tom, že k účtům v bance budou moci klienti přistupovat z různých aplikací, které jim přinášejí nějaký užitek. Na to budou podle něj banky postupně stále lépe připraveny a v souladu s regulací budou muset umožnit obsluhu stále širšího portfolia služeb. Aby obsluha účtů v bankách přes nebankovní hráče byla možná, bude potřeba, aby API rozhraní bank nejen existovala, ale také aby byla stabilní, co nejvíce jednotná a aby existovala pravidla pro jejich změny, vysvětluje. Dnes je situace taková, že každá banka používá jiné rozhraní, jiné zabezpečení a poskytuje jiný rozsah dat, což je složité pro případné zájemce o propojení.

Tématu API u tuzemských bank jsme se věnovali v článku Budeme v budoucnu spravovat bankovnictví přímo v e-shopech? Je to možné

Kdo multibanking nabízí?

Přes internetové bankovnictví Air Bank je možné připojit účty do 5 bank a momentálně testují připojení na ČSOB. Od začátku plánovali napojit se na velké banky, ze kterých k nim přichází nejvíce klientů, jako jsou například Česká spořitelna nebo Komerční banka. Klienti si přes multibanking mohou zkontrolovat zůstatek na svém účtu v jiné bance a prohlédnout si historii plateb. Rádi by jim umožnili také aktivní zadávání plateb. Multibanking od Air Bank využívá 6300 klientů. Zajímavé je, že z jiných bank se na účet v Air Bank připojuje méně lidí, celkem je to 3500 lidí, uvádí konkrétní čísla Jana Karasová.

Banka CREDITAS multibanking nabízí jak ve svém internetovém bankovnictví, tak přes první multibankovní aplikaci v Česku – Richee. Ta má řadu funkcí a služeb navíc a aktuálně do ní lze napojit účty u Banky CREDITAS a dalších osmi bank. Aktuálně připojujeme Raiffeisenbank a Wüstenrot. Banky se snažíme připojovat v závislosti na technických možnostech, tzn. tehdy, kdy má banka dostupné potřebné API rozhraní, a komunikace mezi Richeem a bankou projde testováním, popisuje Kamil Rataj. Aplikace Richee nabízí přehled o celkovém zůstatku i zůstatcích na jednotlivých napojených účtech, umožní zadávání plateb ve většině napojených bank, automaticky kategorizuje transakce a generuje statistiky příjmů a výdajů. Má i funkci virtuálního účtu, kam si klient může doplnit vlastní data, například o hotovostních transakcích nebo bankách, které zatím nemají zpřístupněné otevřené bankovnictví. Aplikace umí spolupracovat i s chytrými hodinkami. K transakcím si klient také může přidat scan účtenky nebo doplnit vlastní poznámku. Přehlednosti aplikace pomáhá funkce fulltextového vyhledávání, vyjmenovává dále Rataj.

Zákon o platebním styku přinese změny také v on-line platbách, přečtěte si o tom více v článku Revoluce v placení kartou přes internet, ověření skrze SMS už brzy nebude stačit

V ČSOB v první vlně připojili dvě banky – Českou spořitelnu a Equa Bank. Koncem dubna se služba multibanking rozšíří o další banky a objeví se také v mobilní aplikaci Smartbanking. Do budoucna se multibanking budeme dále snažit vylepšovat, prozrazuje Patrik Madle. Při volbě bank se řídili připraveností jejich rozhraní a také se snažili nabídnout ty banky, u kterých předpokládají největší překryv klientů. Jejich multibanking umožňuje klientům nahlížet na zůstatky či transakční historii a založit platební příkaz z účtu vedeného u jiné banky přímo v jejich internetovém bankovnictví. Komerční banka umožňuje připojení účtů z jiných bank přes jejich internetové bankovnictví MojeBanka nebo přes mobilní aplikaci Mobilní banka. Momentálně je možné zde připojit tři banky, ale další by měly přibývat.

Moneta Money Bank nabídla svým klientům multibanking v mobilním bankovnictví, Smart Bance už v květnu roku 2018. Klienti si přes něj mohou zobrazit zůstatky na svých běžných účtech u šesti jiných bank. Do budoucna plánují rozšířit nabídku služeb o zobrazení historie transakci a zadání platebního příkazu. Multibanking v Monetě Money Bank využívají jednotky tisíc osob. Primárně jde o lidi, kteří aktivně vyhledávají novinky na trhu a chtějí si je vyzkoušet mezi prvními. Do budoucna očekáváme rostoucí zájem z řad našich klientů tak, jak se nabídka multibankingových služeb rozšíří o zobrazení historie transakcí a zadání platebního příkazu, popisuje Jakub Švestka, PR Manager and Spokesperson této banky.

Banky nabízející multibanking Banka Banky, jejichž účty můžete spravovat Air Bank Česká spořitelna, Equa bank, Komerční banka, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank, Banka CREDITAS Air Bank, CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB, Equa Bank, Fio Banka, Komerční banka, Moneta Money Bank, Poštovní spořitelna ČSOB Česká spořitelna, Equa Bank Komerční banka Air Bank, Česká spořitelna, Equa bank Moneta Money Bank Air Bank, Creditas, Česká spořitelna, ČSOB, Fio, mBank

Co ostatní?

Ostatní námi oslovené banky multibanking buď neplánují, nebo na jeho spuštění pracují. Například Oberbank u nás je pobočkou rakouské banky a tyto záležitosti se řeší přes tamní centrálu v Linci. Jejich marketingová manažerka Michaela Pokorná nám sdělila, že technické oddělení připravuje API rozhraní, ale o multibankingu nemají žádné informace. Jak jsme uvedli výše, v mBank multibanking již měli a nyní pracují na API pro celou skupinu a po jejím nasazení se plánují věnovat dalším krokům v rozvoji v tom směru. Alfou a omegou jsou pro nás mobilní bankovnictví a takové produkty a služby, které když klient používá, tak je má zdarma nebo velmi levně, tedy nízkonákladové digitální bankovnictví v duchu naší DNA, dodává Pavel Vlček. Ve Fio bance o zavedení multibankingu uvažují, ale zatím se finálně nerozhodli, zda a kdy ho budou nabízet, jak nám potvrdil tiskový mluvčí Jakub Heřmánek.