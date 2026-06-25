Jeden vydělával, druhý pečoval o děti. Nové pravidlo může změnit výši důchodů

Podobné situace má řešit institut sdíleného vyměřovacího základu manželů a registrovaných partnerů. Tento mechanismus umožňuje dobrovolně rozdělit příjmy, ze kterých se počítá důchod, mezi oba partnery. Výsledkem může být spravedlivější rozdělení budoucích penzí.
Nový institut sdíleného vyměřovacího základu je součástí důchodové reformy a manželé a registrovaní partneři ho budou moci využít od ledna roku 2027.
Princip sdílení příjmů je poměrně jednoduchý
Vyměřovací základy obou partnerů za období, které lze sdílet, se sečtou a následně rozdělí na polovinu. Pokud například jeden z manželů vydělával výrazně více než druhý, po sdílení se jeho příjmy pro důchodové účely sníží a druhému naopak zvýší. V konečném důsledku tak mohou být důchody obou partnerů vyrovnanější.
Cílem opatření je zohlednit situace, kdy jeden z partnerů omezil vlastní pracovní kariéru například kvůli péči o děti nebo rodinu.
Které roky lze sdílet
Sdílení se nevztahuje na všechny roky automaticky.
Zákon stanoví, že sdílet lze pouze celé kalendářní roky, během nichž manželství nebo registrované partnerství trvalo. Není možné vybrat si jen některé měsíce nebo pouze několik výhodných let.
Prvním sdíleným rokem může být až kalendářní rok následující po roce uzavření manželství.
Posledním sdíleným rokem je rok předcházející:
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přiznání starobního důchodu prvnímu z partnerů,
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zániku manželství nebo registrovaného partnerství,
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případně zrušení prohlášení o sdílení.
ČSSZ nabízí příklad
Manželé uzavřeli sňatek v únoru 1990. Přestože byli manželé již během roku 1990, sdílet mohou své vyměřovací základy nejdříve od roku 1991.
Pokud například manželka odejde do starobního důchodu v roce 2027, posledním rokem, za který lze příjmy sdílet, bude rok 2026.
Jak o sdílení požádat
Sdílení nevznikne automaticky. Oba partneři musí podat společné prohlášení o sdílení vyměřovacích základů. K tomu slouží předepsaný formulář, který musí obsahovat úředně ověřené podpisy obou partnerů. Dokument je následně nutné doručit správě sociálního zabezpečení.
Prohlášení musí být doručeno nejpozději v den podání žádosti o starobní důchod toho partnera, který o důchod požádá jako první. Pokud by manželství skončilo dříve, je posledním možným termínem den jeho zániku. Po uplynutí těchto lhůt už sdílení uplatnit nelze.
Zrušení je možné jen do budoucna
Zákon umožňuje sdílení příjmů také ukončit. Má to však jeden důležitý háček. Prohlášení nelze zrušit zpětně. Jakmile byly určité roky jednou zahrnuty do sdílení, zůstává toto rozhodnutí zachováno.
Zrušení je možné pouze pro budoucí období a stačí k němu žádost jednoho z partnerů podaná na předepsaném formuláři s úředně ověřeným podpisem.
I v tomto případě však platí časové omezení – zrušení musí být doručeno nejpozději v den, kdy první z partnerů podá žádost o starobní důchod.
Pro koho může být sdílení výhodné
Sdílený vyměřovací základ může být zajímavý zejména pro páry, u nichž byly příjmy během života výrazně rozdílné. Typicky jde o rodiny, kde jeden z partnerů na několik let přerušil nebo omezil kariéru kvůli péči o děti. Právě v těchto případech může sdílení zmírnit rozdíly v budoucích důchodech a zajistit, aby oba partneři měli ve stáří finančně podobnější podmínky.
Orientace ve výši důchodů
Česká správa sociálního zabezpečení nabízí důchodovou aplikaci, která vypočítá aktuální odhad výše starobního důchodu, informuje o odchodu do starobního důchodu a také nabízí kontrolu započtené doby důchodového pojištění.