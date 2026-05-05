Jedna chyba a je pozdě. Storno jednotného měsíčního hlášení má přísný limit

Jana Knížková
Storno jednotného měsíčního hlášení (JMH) je možné provést jen v přesně vymezené lhůtě. Po jejím uplynutí už zaměstnavatelé nemohou využít storno a musí sáhnout po opravném hlášení. Nová pravidla zároveň zpřesňují i kontrolní mechanismy systému.

Storno Jednotného měsíčního hlášení zaměstnance (JMHZ) lze provést pouze do konce zákonem stanovené lhůty pro jeho podání. Poté změny neprojdou. 

Zákonem stanovená lhůta zpravidla připadá na 20. den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se hlášení podává.

Jak upřesňuje Česká správa sociálního zabezpečení, v některých případech může dojít k posunu termínu. Například kvůli víkendu nebo státnímu svátku. Typickým příkladem je duben 2026, kdy je lhůta stanovena do 20. května 2026, zatímco za květen 2026 připadá termín na 22. června 2026.

Po uplynutí lhůty už není storno možné

Jakmile zákonná lhůta uplyne, storno hlášení již nelze využít. Všechny následné úpravy údajů je nutné řešit výhradně prostřednictvím opravného hlášení za konkrétní měsíc.

Možnost storna v rámci lhůty je vnímána jako klientská služba, nicméně i po jeho provedení má zaměstnavatel stále povinnost podat správné JMHZ v řádném termínu.

Speciální režim pro první měsíce roku 2026

Pro období leden až březen 2026 stanovuje zákon prodlouženou lhůtu pro podání JMHZ až do 30. června 2026. Z tohoto důvodu zde nelze storno využít.

Od 1. května 2026 navíc dochází ke spuštění kontrolního mechanismu, který správnost použití storna ověřuje automaticky.

Opravy pouze přes opravné hlášení

Pokud je potřeba změnit již podané údaje po uplynutí lhůty, je nutné využít opravné hlášení. Storno tedy slouží pouze jako dočasný nástroj v rámci zákonné lhůty, nikoli jako obecný prostředek zpětných úprav.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

