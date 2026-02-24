Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Jedna chyba a přijdete o podporu. Tohle vás může vyřadit z úřadu práce

Jedna chyba a přijdete o podporu. Tohle vás může vyřadit z úřadu práce

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Starší muž v rozepnuté mikině a v bílém tričku stojí se zoufalým výrazem s rukou na čele a s hlavou v záklonu
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Být v evidenci uchazečů o zaměstnání znamená nejen nárok na podporu, ale i jasně dané povinnosti. Pokud je nesplníte, může vás Úřad práce ČR z evidence vyřadit.

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání přináší pomoc státu při hledání práce i možnost čerpat podporu v nezaměstnanosti. Zároveň však ukládá povinnost aktivně spolupracovat s úřadem a oznamovat důležité skutečnosti. 

Jak upozorňuje úřad práce na svém webu, pokud uchazeč tyto povinnosti poruší, může být rozhodnutím vyřazen.

Neoznámíte změny? Hrozí vyřazení

Častým důvodem vyřazení je nesplnění oznamovací povinnosti. Uchazeč musí například do osmi kalendářních dnů nahlásit skutečnosti, které mají vliv na jeho vedení v evidenci. Stejně tak musí omluvit neúčast na sjednané schůzce nebo oznámit výkon takzvaného nekolidujícího zaměstnání.

Speciální lhůty platí i v případě nemoci. Pokud je uchazeč dočasně neschopen plnit své povinnosti, musí tuto skutečnost oznámit do tří dnů a příslušné potvrzení doložit nejpozději do osmi dnů. Nedodržení těchto termínů může vést k vyřazení.

Odmítnutí práce nebo rekvalifikace

Úřad práce může uchazeče vyřadit také tehdy, pokud bez vážného důvodu odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání. Stejně tak hrozí vyřazení při odmítnutí rekvalifikace nebo při neplnění povinností s ní spojených.

Problém nastává i v případě, že uchazeč neposkytuje potřebnou součinnost – například odmítne spolupracovat na individuálním akčním plánu, nepodrobí se doporučenému zdravotnímu či psychologickému vyšetření nebo jinak maří zprostředkování zaměstnání.

Co znamená „maření součinnosti“

Za maření součinnosti se považuje například situace, kdy se uchazeč bez vážného důvodu nedostaví na sjednanou schůzku, neprojedná doporučené zaměstnání ve stanovené lhůtě nebo zamlčí důležité informace o svém zdravotním stavu.

Problémem je také výkon nelegální práce nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů. V těchto případech úřad vydá rozhodnutí o vyřazení.

Pokud k vyřazení dojde z důvodu porušení povinností, může se uchazeč znovu zaevidovat. Nejdříve však po uplynutí tří měsíců, a to na základě nové písemné žádosti. 

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

