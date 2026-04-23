Jedno rozhodnutí vás může připravit o starobní důchod. Jak to zvrátit?

Aby člověk získal nárok na starobní důchod, musí splnit dvě základní podmínky. Dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. Právě druhý bod ale často bývá problém.
Stává se, že v evidenci České správy sociálního zabezpečení chybí některé odpracované roky nebo doby pojištění. Výsledkem pak může být zamítnutá žádost, i když je žadatel přesvědčen, že na důchod nárok má. Proto, aby mohlo být rozhodnutí zvráceno, existuje jasný postup i lhůty, které je potřeba dodržet.
Úřad má 90 dní, ale rozhodnutí nemusí být konečné
Po podání žádosti má úřad standardně až 90 dní na vydání rozhodnutí. Délka řízení závisí hlavně na tom, zda má všechny potřebné podklady.
Pokud ale přijde zamítavé rozhodnutí, rozhodně to neznamená konec. Naopak, v tu chvíli začíná prostor pro obranu.
Námitky můžete podat do 30 dnů
Zásadní je nepromeškat lhůtu. Na podání námitek máte 30 dní od doručení rozhodnutí.
Námitky lze podat přímo u České správy sociálního zabezpečení nebo prostřednictvím jakékoliv okresní správy sociálního zabezpečení. Možné je i elektronické podání, ale jen s uznávaným elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku.
V podání je potřeba jasně uvést, proti jakému rozhodnutí směřuje, co považujete za chybu a jaký výsledek požadujete.
Problematiku řeší § 88 zákona České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Co se děje potom
Úřad následně přezkoumá celé rozhodnutí znovu. Může ho potvrdit, změnit nebo úplně zrušit.
Na vyřízení námitek má obvykle 60 dní, ale v praxi se tato lhůta může prodloužit. Například pokud je nutné dohledat podklady u zaměstnavatelů nebo posoudit zdravotní stav. V takovém případě se může řízení protáhnout i o další dva měsíce.
Poslední možnost je soud
Pokud ani po námitkách nejste s výsledkem spokojeni, můžete se obrátit na soud.
Podání správní žaloby je ale možné až poté, co projdete námitkovým řízením. To je povinný krok, bez kterého se soud případem nebude zabývat.
Nejčastějším problémem jsou chybějící roky
Mnoho zamítnutých žádostí souvisí s tím, že v evidenci chybí některé doby pojištění, například starší zaměstnání nebo období, která nejsou správně doložená.
Proto se vyplatí vše zkontrolovat ještě před podáním žádosti. Pokud už ale rozhodnutí padne, stále existuje cesta, jak situaci napravit.
Nová služba Moje konto
Česká správa sociálního zabezpečení spustila novou online službu Moje konto na svém ePortálu. Díky ní mají pojištěnci přehled o všech evidovaných dobách důchodového pojištění a mohou si snadno ověřit, zda jim něco nechybí. Pokud ano, lze chybějící období rovnou doplnit nebo požádat o jejich prověření. Služba tak může pomoci předejít problémům právě ve chvíli, kdy člověk o důchod žádá.