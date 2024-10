Jednoduché zaměstnání na dohodu? Bejvávalo. A bude hůř

Oznamování všech DPP a souhrnný výkaz příjmů

Novinky neminuly ani oblast sociálního pojištění. Zaměstnavatel nyní oznamuje nástup/skončení zaměstnání na dohody o provedení práce (DPP). Nezáleží již na výši zúčtované odměny. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak má přehled o všech aktivních DPP. Zaměstnavatelé počínaje měsícem červencem 2024 rovněž odesílají nový formulář „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“.

Výkaz lze využít i pro splnění oznamovací povinnosti, tj. pro oznámení o nástupu/skončení zaměstnání na DDP. V takovém případě již u tohoto zaměstnance formulář „Oznámení o nástupu/skončení“ pro účely dohody o provedení práce zaměstnavatelé neodesílají.

Nový výkaz a doporučení zaměstnavatelům

Při vyplňování údajů na výkazu dochází podle České správy sociálního zabezpečení k opakovaným chybám, které mohou vést k zamítnutí podání nebo zdržení jejich zpracování. Zaměstnavatelé mohou správnost evidovaných údajů o pojistném vztahu a rodném čísle nebo evidenčním čísle pojištěnce zkontrolovat prostřednictvím služby „Seznam zaměstnanců účastných pojištění“ na ePortálu ČSSZ. Je vhodné údaje vyplnit pečlivě a před odesláním zkontrolovat podle průkazu totožnosti. Proto ČSSZ připravila přehled nejčastějších chyb, kterých by se měli zaměstnavatelé vyvarovat.

Chyby v údajích o zaměstnancích

Chybná rodná čísla: Například podání výkazů za více osob s jedním (stejným) rodným číslem nebo použití slovenského rodného čísla místo českého, ačkoliv má daný zaměstnanec přiděleno české RČ.

Nesprávné vyplnění jména a příjmení : Časté je prohození jména a příjmení, uvedení neúplných nebo chybných údajů (např. „Nevím", „Neuvedeno", „Jméno") nebo vyplnění shodných údajů v kolonkách pro jméno i příjmení.

Rodné příjmení: V některých případech je uvedeno nesprávné rodné příjmení, zejména u provdaných žen. Běžně není třeba ho uvádět vůbec, povinným údajem k vyplnění je jen při přihlašování nového zaměstnance na DPP, není-li k dispozici rodné číslo.

Přechýlení příjmení: Například když je místo přechýleného příjmení uveden mužský tvar.

Nesprávné formy jmen: Podání často obsahují zdrobněliny jmen (např. Naďa místo Naděžda), což znemožňuje automatické ztotožnění, nebo proložení písmen jmenných údajů mezerami (např. J A N E K Petr). Je potřeba dbát také na zvýšenou pozornost u více jmen či více příjmení, zde často bývá na podání DPP uvedeno pouze jedno z těchto jmen nebo jsou uvedena v prohozeném pořadí.

Nadbytečné výrazy: Ve jmenných údajích DPP jsou doplněny nadbytečné výrazy, např. vysokoškolské a jiné tituly, slova jako „ml.", „st.", „DPP", „dohoda" apod., nemůže tedy dojít k automatizovanému ztotožnění

Překlepy/přesmyčky: Časté chyby jsou ve jménech a příjmeních (např. Josef – Jozef, Alexandr – Alexander).

Chybné kódy či akce

Nesprávné datum nástupu do zaměstnání nebo chybné kódy DPP na e-Podání VPDPP u akce 1 (výkaz příjmů), akce 3 (skončení DPP s výkazem) nebo u akce 5 (storno), kdy zaměstnavatel uvede odlišné údaje oproti těm, se kterými DPP nahlásil a s nimiž je evidována v systémech ČSSZ.

Podání výkazu příjmů (akce 1) bez předchozího zaregistrování zaměstnance na DPP (prostřednictvím akce 2 – nástup na DPP s výkazem příjmů), kdy v systémech ČSSZ není nalezena žádná zaznamenaná DPP pro daného zaměstnance.

Schválené změny roku 2025

Již za dva měsíce má platit nová právní úprava. Dohody o provedení práce se budou z pohledu zákona o nemocenském pojištění chovat jako obecné zaměstnání. Mohou být považovány za zaměstnání malého rozsahu za podmínek daných zákonem o nemocenském pojištění. Pokud bude u DPP sjednán započitatelný příjem nad limit rozhodné částky, tedy při dosažení příjmu ve výši 1/10 průměrné mzdy po zaokrouhlení na 500 směrem dolů (v roce 2024 jde o částku 4000 Kč a v roce 2025 o částku 4500 Kč), vznikne účast na pojištění a dohoda nebude zaměstnáním malého rozsahu. Zaměstnavatel postupuje v souladu s ustanovením § 6 zákona o nemocenském pojištění.

Pokud bude příjem sjednán neurčitě nebo v částce nižší, než činí rozhodná částka, půjde o zaměstnání malého rozsahu a účast na pojištění se řídí § 7 zákona o nemocenském pojištění (účast na pojištění vznikne až dosažením rozhodné částky v konkrétním měsíci).

Zaměstnavatel (avšak pouze jeden v rámci každého kalendářního měsíce) by mohl registrovat zaměstnání zaměstnance činného na DPP ve speciálním režimu tzv. oznámené dohody, ve kterém se vznik účasti na pojištění bude posuzovat odlišně. Účast vznikne až dosažením rozhodné částky pro režim oznámené dohody, tj. 25 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na 500 Kč dolů (pro rok 2025 by šlo o částku 11 500 Kč).

Už jste se seznámili s novou úpravou DPP od roku 2025? Proškoleni jsme dokonce několikrát. A možná zbytečně.

Prozatím vyčkáváme jak se situace vyvine.

Nezajímá nás to. Na dohody už nezaměstnáváme.

Návrat k současnému stavu?

První poznatky ministerstva práce a sociálních věcí po spuštění evidence všech DPP a odesílání výkazů příjmů naznačují, že nová úprava zřejmě problém se zneužíváním či nadužíváním dohod nevyřeší. Jen za první období, tj. za měsíc červenec 2024, bylo nahlášeno 1 010 946 dohod o provedení práce s celkovým objemem příjmů ve výši 5 732 447 580 Kč. Počet osob pracujících na DPP za toto období činil 850 873. Je zjevné, že některé osoby měly současně podepsáno více DPP. A to dohody u různých zaměstnavatelů, ale především také u stejného zaměstnavatele. Právě souběh pracovního poměru spolu s DPP v režimu oznámené dohody od roku 2025 u zaměstnance téhož zaměstnavatele zneužívání DPP coby souběžného příjmu nezabrání. Taková dohoda by nadále s využitím speciálního režimu nepodléhala odvodům, a dokonce s vyšším limitem rozhodné částky (až do 11 499 Kč).