Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se týká i jednatelů společností

Dagmar Kučerová
Dnes
Doba čtení: 5 minut
JMHZ se týká i jednatelů společností, a to bez ohledu na výši zúčtované odměny, případně bez ohledu na skutečnost, zda vůbec nějakou odměnu pobírají. Nejeden zaměstnavatel je bude v průběhu dubna pro účely jednotného měsíčního hlášení nově registrovat.

Především jde o jednatele, kteří dosud pobírali odměnu v částce rozhodné pro účast na nemocenském pojištění, tj. šlo o zaměstnání malého rozsahu. U ostatních (již registrovaných) je třeba nahlásit nově vyžadované údaje prostřednictvím akce A3 Registrace zaměstnance – změna. 

Co se dozvíte v článku
  1. Jednatel společnosti a odměna za výkon funkce
  2. Druh činnosti a pracovní zařazení jednatelů 
  3. Jednatelé s odměnou do limitu započitatelného příjmu
  4. Takzvaná doregistrace dosud neevidovaných jednatelů

Jednatel společnosti a odměna za výkon funkce

Jednatel společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) je statutárním orgánem, který společnost řídí a jedná jejím jménem. Vztah mezi jednatelem a společností je obchodně závazkovým vztahem, který se primárně řídí zákonem o obchodních korporacích a příslušnou smlouvou o výkonu funkce

Pro účely jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) je důležitý způsob sjednání odměny. Jestliže je ve smlouvě výslovně ujednáno, že výkon funkce je bezúplatný, pak jednatel vykonává funkci bezúplatně a ve smyslu JMHZ není zaměstnancem a nepřihlašuje se do evidence zaměstnanců. Pokud by ale takové osobě byl přiznán jiný příjem, který sice není odměnou za výkon funkce, avšak je považován za příjem ze závislé činnosti, přihlášen by být musel. 

Například při využití služebního automobilu nejen ke služebním, ale také k soukromým účelům, případně při poskytnutí jiného zaměstnaneckého benefitu.  Ovšem, pokud se podle smlouvy, stanov nebo jiného dokumentu odměna od počátku předpokládá (není zde uvedeno, že je výkon funkce bezúplatný), přihlašuje se coby zaměstnanec dnem zvolení do funkce (stává se zaměstnancem a registruje se pro účely JMHZ, a to až do skončení výkonu funkce). Zaměstnavatel podává za takového zaměstnance v měsících, kdy nemá žádné příjmy, ale zaměstnání trvá, hlášení, ve kterém vykazuje nulové hodnoty. V měsíci, kdy je mu přiznána po schválení valnou hromadou odměna, projeví se příjem v měsíčním hlášení. 

Navazující a souběžná zaměstnání pro účely JMHZ Přečtěte si také:

Navazující a souběžná zaměstnání pro účely JMHZ

Druh činnosti a pracovní zařazení jednatelů 

V rámci registrace zaměstnance přihlašuje zaměstnavatel zaměstnance pod jedním z uvedených druhů činností, který se vybere z příslušného číselníku. V případě jednatele jde o kód S – společník, jednatel, komanditista, ředitel obecně prospěšné společnosti, osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení. 

Jak pro server Podnikatel.cz za Českou správu sociálního zabezpečení upřesnila Jitka Drmolová, v případě jednatelů/členů představenstva/členů správní rady a jejich postavení v zaměstnání (atribut s ID 10249), resp. zařazení do kódů NKPZ, je prvotním kritériem skutečnost, zda mají se zaměstnavatelem současně uzavřenou pracovní smlouvu podle zákoníku práce. Pokud pracovní smlouvu uzavřenou mají, tak jim přináleží označení kódem 1111 Zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou nebo 1112 Zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou. Pokud pracovní smlouvu uzavřenou nemají, přiřadí se jim kód 2210 Zaměstnavatelé – právnické osoby (ředitelé – vlastníci). Tedy v případě čistě obchodně závazkového vztahu je o pracovní zařazení označení kódem 2210. 

Jednatelé s odměnou do limitu započitatelného příjmu

Jak dále uvedla Jitka Drmolová, z pohledu aplikace zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele není rozhodné založení, či naopak nezaložení, účasti na nemocenském pojištění. Za zaměstnance se podle uvedeného zákona považuje mj. zaměstnanec podle zákona o nemocenském pojištění a podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (podle těchto předpisů je zaměstnancem i jednatel) a také poplatník daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů (odměna za výkon funkce jednatele je příjmem ze závislé činnosti a jednatel je proto poplatníkem této daně), a není tedy rozhodující, zda zaměstnání (výkon funkce jednatele) účast na nemocenském pojištění založilo. Podstatné je, že jednateli plyne jakýkoli příjem ze závislé činnosti, který je předmětem této daně.

Společnost tedy musí být pro účely jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele jako zaměstnavatel přihlášena do evidence zaměstnavatelů a jednatel musí být jako zaměstnanec přihlášen do evidence zaměstnanců u ČSSZ. Zaměstnavatel je pak povinen podávat za takového zaměstnance (jednatele) jednotné měsíční hlášení a uvádět v něm veškeré údaje, které se k němu jako zaměstnanci váží a jsou určené k zanesení do měsíčního hlášení (tedy např. částku odměny za výkon funkce jednatele bez ohledu na to, jaké dosahuje výše), uzavřela Jitka Drmolová. 

Pokud bude zaměstnavatel přihlašovat v průběhu dubna do evidence zaměstnanců jednatele, který nebyl do 31. března 2026 veden v registru pojištěnců ČSSZ, přihlásí jej v průběhu měsíce dubna zaměstnavatel s nově požadovanými registračními údaji a se skutečným datem nástupu do zaměstnání. 

Poznámka: Je tu jedno důležité omezení. Tím je datum 1. ledna 2012, kdy se měnila právní úprava a v souvislosti s tím i číselník druhů činností (pro jednatele kód S). Pokud jednatel nastoupil do zaměstnání před 1. lednem 2012, uvede se vždy 1. leden 2012. Oznamuje se tak vždy skutečné datum nástupu (zahájení výkonu funkce jednatele), avšak nejdříve k 1. lednu 2012.

Takzvaná doregistrace dosud neevidovaných jednatelů

V případě jednatele vykonávajícího zaměstnání označené v terminologii předpisů o nemocenském pojištění za zaměstnání malého rozsahu, kdy z jeho titulu není založena účast na nemocenském pojištění, přihlásí zaměstnavatel zaměstnance pro účely zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele do evidence zaměstnanců prostřednictvím podání Registrace zaměstnance (REGZEC) v období od 1. dubna 2026 do 30. dubna 2026.

Jak je uvedeno v metodice (Všeobecné zásady pro registraci zaměstnance), zaměstnavatel má povinnost v průběhu měsíce dubna přihlásit do evidence zaměstnanců všechny zaměstnance, za které mu ve smyslu předpisů o nemocenském pojištění nevznikla za období do 31. března 2026 povinnost registrace vůči ČSSZ (nemuseli být vedeni první čtvrtletí roku 2026 v registru pojištěnců), tedy např. zaměstnance v zaměstnání malého rozsahu, zaměstnance na „nepojištěné“ dohody o pracovní činnosti atd., což se tedy vztahuje i na zaměstnance, kterým toto zaměstnání (nepojištěné DPČ či ZMR) v prvním čtvrtletí roku 2026 skončilo. Zaměstnavatel přihlásí uvedené zaměstnance prostřednictvím nového podání REGZEC s typem akce 1 (A1 – nástup) s rozšířeným setem údajů, kdy při dohlášení již ukončeného zaměstnání, lze v rámci podání REGZEC s typem akce 1 uvést současně s datem nástupu také datum skončení zaměstnání (nástup i skončení tak lze nahlásit v rámci jednoho podání REGZEC s typem akce 1).

Zaměstnavatel přihlásí stávající nemocensky nepojištěné jednatele s odměnou do limitu rozhodné částky (případně jednatele, u kterých není výkon funkce sjednán výslovně jako bezúplatný) nejpozději do 30. dubna 2026 a uvede, že jde o zaměstnání malého rozsahu (atribut 10 243 – platná volba (ano x ne) se zaškrtne křížkem). Jednatelé budou až do skončení výkonu funkce pro účely JMHZ považováni za zaměstnance, a to i v měsících, kdy jim odměna nenáleží (vykázaný příjem na měsíčním hlášení bude nulový).

Dotazy a odpovědi kolem nového okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ Přečtěte si také:

Dotazy a odpovědi kolem nového okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

Nejnovější články

Školení pro účetní
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Claude ve firmách získává na popularitě

Securitas ČR zažil rekordní rok, obrat přesáhl 2 miliardy

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Po návratu z dovolené skončila dívka na dialýze

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Věštba se naplňuje, Oracle od rána propouští tisícovky lidí

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

VZP zavede nový bonus za očkování proti chřipce

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

