Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů nahradí od příštího roku řadu tiskopisů

Dagmar Kučerová
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
Muž v kanceláři na počítači odklikává úkoly
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Pilotní provoz již odstartoval. Kapacita do systému dobrovolně zapojených zaměstnavatelů je v tuto chvíli naplněna. Ostatní se povinně připojí v roce 2026.

Připravovanou novinku v hlášení zaměstnavatelů upravují tři právní předpisy. Samotný zákon o jednotném měsíčním hlášení, jeho prováděcí právní předpis a nařízení vlády upravující náležitosti hlášení. 

Zákon o JMHZ

Zákon č. 323/2025 Sb., o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) zásadně mění pravidelné informační povinnosti zaměstnavatelů vůči státním institucím. Jeho základním cílem je centralizace sběru dat od zaměstnavatelů a sloučení sběru dat do jediného pravidelně podávaného hlášení, které bude každou z informačních položek obsahovat pouze jednou.

Očekává se zjednodušení a zlepšení současného stavu, kdy je podáván vysoký počet hlášení, která obsahují řadu položek duplicitně a jsou podávána v různých termínech na různá místa. Nejedná se však pouze o jediný právní předpis. Je zde ještě doprovodný zákon a připravované nařízení vlády. 

Doprovodný zákon k JMHZ 

Protože se JMHZ dotýká hned několika zákonů, mění se dotčené zákony samostatným zákonem vydaným v souvislosti s přijetím zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (tzv. doprovodným zákonem). Doprovodný zákon v příslušných právních předpisech upravuje povinnosti zaměstnavatelů sdělovat údaje prostřednictvím systému JMHZ. Jde o oblast sociálního pojištění, daně z příjmů, zákona o zaměstnanosti a další. Návrh zákona byl projednán Senátem a spolu s pozměňovacími návrhy vrácen Poslanecké sněmovně k projednání. Aktuálně čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů. 

Nařízení vlády k JMHZ

K provádění tohoto zákona bude vydáno nařízení vlády, kde budou stanoveny obsahové podrobnosti a pokyny k vyplnění, formát a struktura podání, období, za které jsou jednotlivé údaje zaměstnavatelem sdělovány, pokyny k podání a obsah opravného hlášení. Půjde především o výčet všech údajů, které se sdělují prostřednictvím JMHZ, a to jak v rámci měsíčních hlášení, tak pro účely vedení evidence zaměstnavatelů a evidence zaměstnanců. Tyto údaje budou strukturovány do tabulek podle jednotlivých situací a typů zaměstnání. Návrh je aktuálně projednáván Vládou, ve Sbírce zákonů zřejmě vyjde v průběhu měsíce listopadu. 

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele

Zaměstnavatelé musí každý měsíc odesílat až 25 různých hlášení na více úřadů. To obnáší i různé termíny a duplicitní práci. JMHZ přináší centralizaci dat, zaměstnavatelé tedy budou odevzdávat pouze jedno hlášení měsíčně datovou větou. Sníží se tak administrativní zátěž a celkově se zjednoduší komunikace.

  • JMHZ je prostředkem, kterým zaměstnavatel vůči některým orgánům veřejné moci souhrnně plní své povinnosti sdělovat údaje o sobě a o svých zaměstnancích vyplývající mu z tohoto zákona nebo jiného právního předpisu.
  • Zákonem o JMHZ je upraven způsob sdělování hlášených údajů a údajů vedených v evidenci zaměstnavatelů a evidenci zaměstnanců, předávání hlášených údajů a údajů vedených v evidenci zaměstnavatelů a evidenci zaměstnanců některým orgánům veřejné moci, vzájemnou komunikaci některých orgánů veřejné moci a zaměstnavatelů při sdělování hlášených údajů a údajů vedených v evidenci zaměstnavatelů a evidenci zaměstnanců, evidování hlášených údajů a údajů o zaměstnavatelích a zaměstnancích a jejich uchovávání. 
  • JMHZ slučuje údaje, které zaměstnavatel zasílá několika institucím do jednotného měsíčního hlášení, díky čemuž se zamezí dvojkolejnosti komunikace zaměstnavatelů s veřejnou správou a výrazně se sníží administrativní zátěž zaměstnavatelů. 

Příjemci hlášení JMHZ 

Zaměstnavatel tak bude měsíčně zasílat hlášení několika příjemcům. Původně se mělo jednat o pět uživatelů tohoto hlášení. A to:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV),
  • Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), včetně územních správ sociálního zabezpečení a Institutu posuzování zdravotního stavu,
  • Úřad práce České republiky,
  • orgán Finanční správy České republiky a Ministerstvo financí ČR a
  • Český statistický úřad.

Pozměňovacím návrhem bylo v průběhu legislativního procesu připojeno také Ministerstvo spravedlnosti ČR (zejména pro informace o zaměstnancích v insolvenci vztahující se k oddlužení) a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR (především jde o informace o platech pedagogických, nepedagogických a akademických pracovníků). Zde ale až s účinností od 1. ledna 2027. 

Pilotní provoz od července 2025

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spustilo pilotní provoz JMHZ, jehož cílem je ověření funkčnosti systému na specifických scénářích z praxe. V první fázi byly do pilotu zařazeny organizace, kterým to ukládá zákon (MPSV, ČSSZ, ÚP ČR, SÚIP, GFŘ, ČSÚ, MF atd.).

Bylo rovněž umožněno zapojení dalších zaměstnavatelů, a to na základě písemné dohody s MPSV. Byly vybrány organizace zahrnující široké spektrum praktických situací k ověření funkčnosti. Šlo o zaměstnavatele zaměstnávající zahraniční zaměstnance, zaměstnance vykonávající náročné profese, zdravotně postižené zaměstnance atd. A samozřejmě o dodavatele mzdových programů. 

Podle informací MPSV je v současné době testovací kapacita již zaplněna. Pilotní provoz se o další dobrovolně zapojené zaměstnavatele rozšiřovat nebude. Ostatní zaměstnavatelé si počkají na ostrý start Jednotného měsíčního hlášení. Ten nastane 1. ledna 2026 s postupným zaváděním povinností zaměstnavatelů od dubna a června 2026. Server Podnikatel.cz se bude připravovaným novinkám podrobně věnovat speciálním seriálem o JMHZ.

