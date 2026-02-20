Podnikatel.cz  »  Finance  »  „Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je to tu zas.“ Sociální sítě cupují EET

„Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je to tu zas.“ Sociální sítě cupují EET

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Zaměstnankyně kavárny sedí u terminálu s nešťastným výrazem
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Ve středu 18. února Alena Schillerová oznámila návrat EET a představila jeho podmínky. Tato novinka se samozřejmě neobešla bez pozornosti sociálních sítí.

Elektronická evidence tržeb (EET) 2.0 by měla začít platit od roku 2027. Jak jsme psali, oproti první verzi evidence například nebude nutné vydávat účtenky a bude i výjimka z EET pro některé OSVČ.

Co se dozvíte v článku
  1. Převládá nedůvěra
  2. Někteří jsou pro
  3. Čechům klasicky nechybí ani humor
  4. Opět se bude měnit DPH

Převládá nedůvěra

Podle jednoho z uživatelů Facebooku 80 % zákazníků dnes platí kartou a EET je zbytečné. To málo, co by se teoreticky mohlo vybrat navíc v daních, to sežere provoz EET a věci spojené. No a jakmile podnikateli vznikne vyšší daňová povinnost, bude raději zpět investovat do svého podnikání – nákup vozidla, technologií, benefity pro zaměstnance atd. Vybere se velký hnědý…, uvádí v komentáři.

Podobně další uživatel vyjmenovává, že v dnešní době, většina normálních firem používá ERP systém a fakturaci, cash atd eviduje. Vše je podle něj evidované tam. Dále zmiňuje, že existuje u plátců DPH kontrolní hlášení, které nepustí nic bez evidence, každý soudný podnikatel automatizuje a digitalizuje sám od sebe. Většina normálních podniku inkasuje tržby kartou nebo přes platební systémy. Zde je opět neprůstřelná evidence. Nevím, zdá se mi EET nadbytečné. Jestli to má byt kladivo na malé provozovny, ševce, kavárníky…tak mi to přijde jako kladivo na komára, píše dále.

Ještě mi nikdo nevrátil 10 tisíc za Markeeeetu a už to pojede zas, přidává další uživatelka. „Takže to bude zase stát víc než se tomu vybere na daních?“ ptá se jiný.

Na sociální síti X uvádí jedna uživatelka: Kolik vynese nové EET, nevím, ale vím o podnikateli, na kterého kdyby se zakleklo, tak by se z něj dostalo 7 miliard. Stejně jako minule: napakují se firmy, kterým zůstaly z minula terminály na skladě, zvýší se už tak zbytnělá byrokracie, budou se muset zaplatit lidi, co to budou kontrolovat a následně obtěžovat podnikatele, zaniknou ti, co 1.vlnu s vypětím přežili, atd. Přínos 0,–, popisuje situaci další uživatelka ve svém tweetu.

Vím, že @alenaschillerov má tendenci věřit v zázraky. Tady ale bude zklamaná. Nové EET problém nevyřeší – tady těch 310 mld opravdu nenajde. Navíc, Česko má jeden z nejnižších podílů šedé ekonomiky, takže tahle “demonizace podnikatelů” je docela chucpe, píše jiný uživatel X.

Také náš redaktor připomněl přínosy spojené s EET a není jediný, kdo se nad tím podivuje: Nové EET má ročně přinést méně než původní EET. To mi přijde zvláštní, zní jeden z příspěvků.

Jeden podnikatel na X uvádí, že v gastru dělá dlouho, od konce 80.let, ale tolik pozornosti co zažívají díky Anojedům, to tu podle něj nikdy nebylo. Až „poslední“ roky díky EET a pak tedy EET 2.0 a různé pokřivení a složitosti s DPH…kde to skončí? Pan Nacher, je už úplně ztracen ve svém dvojím až trojím metru…, dodal.

Pod Babišem úředníci vyčíslili přínos EET na 18 mld. Kč, pod Stanjurou na 4 mld. Přečtěte si také:

Pod Babišem úředníci vyčíslili přínos EET na 18 mld. Kč, pod Stanjurou na 4 mld.

Někteří jsou pro

Podle jednoho z uživatelů je EET asi jediné, co schvaluje s tím, že platit musí všichni. Jiná uživatelka neví, proč se všichni diví, protože v okolních státech je EET úplně normální. Konečně nevím proč poctiví lidé musí platit DPH a ostatní nemusí, zaznívá v dalším facebookovém komentáři.

Jak na X informovala ČT24, Petr Pavel obnovení systému evidence tržeb EET nepovažuje za krok špatným směrem s tím, že zavedení mu už v minulosti přišlo jako rozumný krok a nerozuměl zrušení.

Zdroj: Youtube.com

Čechům klasicky nechybí ani humor

Jednomu z uživatelů sociálních sítí situace se znovuzavedením EET připomněla vtip: 

školení JMHZ

S aktuální karikaturou přišel také Libor Giebl na svém profilu Veselý Politik:

Opět se bude měnit DPH

Součástí představení systému elektronické evidence tržeb bylo také oznámení o snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12 %. Jak uvádí tisková zpráva ministerstva financí, úprava se týká nealkoholických nápojů podávaných v rámci stravovacích služeb. Daňová politika nastavená daňovým balíčkem v oblasti gastronomie byla daňově rdousící a vedla k podpoře šedé ekonomiky, zaměstnávání na černo a dalším negativním jevům, píše se zde.

Připomeňte si vtipy spojené s DPH na pivo v naší galerii:

Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
