„Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je to tu zas.“ Sociální sítě cupují EET

Elektronická evidence tržeb (EET) 2.0 by měla začít platit od roku 2027. Jak jsme psali, oproti první verzi evidence například nebude nutné vydávat účtenky a bude i výjimka z EET pro některé OSVČ.
Převládá nedůvěra
Podle jednoho z uživatelů Facebooku 80 % zákazníků dnes platí kartou a EET je zbytečné.
To málo, co by se teoreticky mohlo vybrat navíc v daních, to sežere provoz EET a věci spojené. No a jakmile podnikateli vznikne vyšší daňová povinnost, bude raději zpět investovat do svého podnikání – nákup vozidla, technologií, benefity pro zaměstnance atd. Vybere se velký hnědý…, uvádí v komentáři.
Podobně další uživatel vyjmenovává, že v dnešní době, většina normálních firem používá ERP systém a fakturaci, cash atd eviduje. Vše je podle něj evidované tam. Dále zmiňuje, že existuje u plátců DPH kontrolní hlášení, které nepustí nic bez evidence, každý soudný podnikatel automatizuje a digitalizuje sám od sebe.
Většina normálních podniku inkasuje tržby kartou nebo přes platební systémy. Zde je opět neprůstřelná evidence. Nevím, zdá se mi EET nadbytečné. Jestli to má byt kladivo na malé provozovny, ševce, kavárníky…tak mi to přijde jako kladivo na komára, píše dále.
Ještě mi nikdo nevrátil 10 tisíc za Markeeeetu a už to pojede zas, přidává další uživatelka. „Takže to bude zase stát víc než se tomu vybere na daních?“ ptá se jiný.
Na sociální síti X uvádí jedna uživatelka:
Kolik vynese nové EET, nevím, ale vím o podnikateli, na kterého kdyby se zakleklo, tak by se z něj dostalo 7 miliard.
Stejně jako minule: napakují se firmy, kterým zůstaly z minula terminály na skladě, zvýší se už tak zbytnělá byrokracie, budou se muset zaplatit lidi, co to budou kontrolovat a následně obtěžovat podnikatele, zaniknou ti, co 1.vlnu s vypětím přežili, atd. Přínos 0,–, popisuje situaci další uživatelka ve svém tweetu.
Vím, že @alenaschillerov má tendenci věřit v zázraky. Tady ale bude zklamaná. Nové EET problém nevyřeší – tady těch 310 mld opravdu nenajde. Navíc, Česko má jeden z nejnižších podílů šedé ekonomiky, takže tahle “demonizace podnikatelů” je docela chucpe, píše jiný uživatel X.
Také náš redaktor připomněl přínosy spojené s EET a není jediný, kdo se nad tím podivuje:
Nové EET má ročně přinést méně než původní EET. To mi přijde zvláštní, zní jeden z příspěvků.
Když se prvně zavádělo EET, MF odhadovalo přínos 18 mld. Kč.
Když se EET rušilo, MF odhadovalo přínos 4 mld. Kč.
Když se podruhé má zavést EET, MF odhaduje přínos 14-15 mld. Kč.
Jeden podnikatel na X uvádí, že v gastru dělá dlouho, od konce 80.let, ale tolik pozornosti co zažívají díky Anojedům, to tu podle něj nikdy nebylo.
Až „poslední“ roky díky EET a pak tedy EET 2.0 a různé pokřivení a složitosti s DPH…kde to skončí? Pan Nacher, je už úplně ztracen ve svém dvojím až trojím metru…, dodal.
Někteří jsou pro
Podle jednoho z uživatelů je EET asi jediné, co schvaluje s tím, že platit musí všichni. Jiná uživatelka neví, proč se všichni diví, protože
v okolních státech je EET úplně normální.
Konečně nevím proč poctiví lidé musí platit DPH a ostatní nemusí, zaznívá v dalším facebookovém komentáři.
Jak na X informovala ČT24, Petr Pavel obnovení systému evidence tržeb EET nepovažuje za krok špatným směrem s tím, že zavedení mu už v minulosti přišlo jako rozumný krok a nerozuměl zrušení.
Čechům klasicky nechybí ani humor
Jednomu z uživatelů sociálních sítí situace se znovuzavedením EET připomněla vtip:
Díky @alenaschillerov znovu aktuální
Roubíček nakupuje u Kohna, vybere si, zaplatí. Kohn vrátí drobné. Roubíček se nemá k odchodu.
Kohn: Copak ještě chtěj?
Roubíček: Čekám až to zadaj do aplikace #EET 2.0. Na to je teď nový zákon!
Kohn: Roubíček, nechoděj na mě s Novým zákonem...
S aktuální karikaturou přišel také Libor Giebl na svém profilu Veselý Politik:
Opět se bude měnit DPH
Součástí představení systému elektronické evidence tržeb bylo také oznámení o snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12 %. Jak uvádí tisková zpráva ministerstva financí, úprava se týká nealkoholických nápojů podávaných v rámci stravovacích služeb.
Daňová politika nastavená daňovým balíčkem v oblasti gastronomie byla daňově rdousící a vedla k podpoře šedé ekonomiky, zaměstnávání na černo a dalším negativním jevům, píše se zde.