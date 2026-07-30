Jídlo jako vášeň i byznys. Poznejte české podnikatele, kteří sází na kvalitu

Přečtěte si v našich příbězích podnikatelů, jak vzniká zákusek v podobě pikadoru, čím si získala porotce Pražírna Zoban, jak kakao otevírá srdce i čím boduje oceněná česká paprika.
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Sladká recese: V Dezertérii proměnili v hit i pikador
Kateřina Marková a Lenka Návarová v Českých Budějovicích provozují podnik s názvem Dezertérie. Je zaměřený jak na kvalitní kávu, tak především originální dezerty. Podle Kateřiny musí kavárna především držet trendy, které jedou ve světě. Podnik podle ní nepůjde, když v něm není dobrý kolektiv, který musí být opravdu stabilní a harmonický.
A musíte stále vymýšlet novinky, co zaujmou, zdůraznila v našem příběhu. Mezi trendy podle ní patří ovocné zákusky podle jednoho francouzského cukráře, v loňském roce to byla dubajská čokoláda a velmi oblíbená je také matcha. Tu mají jak v zákusku, tak v nabídce nápojů už několik let.
Zákusky z Dezertérie jsou až uměleckými díly. Jak jsme psali, inspiraci na ně bere Kateřina ze života a z každodenního dění kolem sebe. Houbička na nádobí ji napadla, když její kolegyně myla nádobí a jí se zalíbil ten tvar. Nyní mají novinku v podobě Pikadoru.
Inspirovalo mě, že v Krajinské ulici se pikador poprvé prodával a řekla jsem si, že by to bylo vtipné a fajn udělat à la pikador u nás, ale ve sladké verzi. Měla to být pocta pro Budějovice a pro naši ulici, popisuje se smíchem.
U zákazníků jsou nejoblíbenější ovocné zákusky: mango a jahoda a vede také výše zmíněný pikador. Na ten nedá dopustit ani sama Kateřina a u Lenky zase vede popcorn. Ale i jejich chutě se mění v čase a mají různá období. Podobně to mají i zákazníci, kdy v létě vyhledávají svěží dezerty a citron bývá vyprodaný jako první. V zimě zase lidé chtějí hutnější věci například s karamelem nebo čokoládou.
Šli all-in a získali evropské ocenění s výběrovou kávou
Svou vlastní kavárnu, ale především pražírnu kávy má Michal Ptáček z Pražírny Zoban. Ten serveru Podnikatel.cz prozradil, že na jeho začátky padly veškeré rodinné zásoby a šli do toho takzvaně all-in. Bylo to podle něj hodně napínavé a také stresující.
Po čtyřech, pěti letech se však ukázalo, že to vše půjde a také predikce vypadaly dobře. Že jsme do toho vlaku výběrové kávy v České republice nastoupili, sice za pět minut dvanáct, ale ještě jakž takž včas. Dneska už bych si to opravdu rozmyslel, protože trh je opravdu saturovaný, doplňuje a uvádí, že se z hlediska konkurence dívá jen na tu nejrelevantnější, která bere výběrovou kávu vážně.
Káva z Pražírny Zoban získala stříbro a národní cenu na mistrovství Evropy a odnesla si tak ocenění Global Coffee Awards. Michal Ptáček dříve přiznal, že je co se týče kávy purista. Má rád kafe, které nějakým jednoduchým, čitelným způsobem odráží to, jaké má být. Etiopie je divoká směsice, označovaná jako heirloom s promíchanými odrůdami.
Ten má potenciál být květnatý, hezky voňavý, dosladka s jemňoučkou aciditou, hezky kulatý. A takové to kafe bylo, nebylo v něm nic navíc. Hezké, krásné, kulaté kafe, které byste si představovali, že má jít z Etiopie. Bylo vyvážené a nic z něj chuťově netrčelo, popisuje Michal oceněnou kávu.
Také když v pražírně vyvíjejí pražící křivky, tak v nich odráží jejich filozofii a měli radost, že to hodnotitelé viděli stejně.
Paradoxně to není káva, která by laikovi utkvěla v paměti, neměla nějaký jasný podpis, ale byla jednoduše dokonalá a taková, jaká měla být, doplnil Michal Ptáček.
Objevené kouzlo ceremoniálního kakaa
Jinému povzbudivému nápoji zasvětila svůj život a především byznys Lucie Kvasničková. Ta skrze svou značku Kakaositos šíří osvětu o ceremoniálním kakau a nabízí hned několik souvisejících služeb.
V příběhu této podnikatelky jsme vysvětlovali, že s rituály může být spojena i káva, ale rozdíl mezi kávou a kakaem je, že z kávy se pije extrakt, zatímco kakao se pije naprosto celistvé. Tedy vypije se celý rozmixovaný utřený kakaový bob, takže obsahuje i spoustu vitaminů a flavonoidů. Kakao má navíc účinnou látku v podobě alkaloidu theobrominu, který má úžasný stimulační účinek.
Je tedy podobný kofeinu. Ten nás vymrští během dvou hodin peakem nahoru, ale theobromin nás pohladí a hezky nás až šest hodin drží v krásné bdělosti. Říká se, že je nám opravdu dobře, jako kdybychom byli zrovna zamilovaní. Proto se i říká, že kakao nám otevírá srdce, vysvětlila Lucie s úsměvem.
Na Kakaositos lidé naleznou také několik služeb jako například kakaové propojení. Takovou spolupráci můžou navázat například pořadatelé ženských kruhů nebo workshopů, akcí jako je ecstatic dance (tanec bez drog a alkoholu, kde se může podávat kakao) a také pořadatelé trhů. Těm může Lucie nabídnout například kakao na čepu, nějaký mini market s výrobky nebo stánek spojený s jinými kakovými službami.
Česká paprika, která poráží i tu maďarskou
Kvalitní a netradiční produkty v podobě sušené zeleniny a koření přináší na trh Kristýna Pšenicová s manželem Markem. Společně stojí za značkou Sušíme s láskou a podobně jako Pražírna Zoban se mohou pochlubit oceněním. Konkrétně se jedná o ocenění Regionální potravina Zlínského kraje za sladkou mletou papriku. Další cenu obdrželi za zeleninovou grilovací směs. Kristýna Pšenicová k tomu v našem článku přiznala, že ocenění je pro ni, kromě radosti, výzva udržet kvalitu a posunout se dál.
Výjimečnost papriky hodnotíme pro její specifickou chuť, tolik odlišnou i od vysoce kvalitních paprik například z Maďarska, barvu, kdy si troufám tvrdit, že jsme posunuli normu ve smyslu, že naší papriky není třeba tolik oproti běžným mletým paprikám. A hlavně je česká, uvedla.
První směsi Sušíme s láskou byly čistě zeleninové, tak aby vyhovovaly Kristýnině kuchyni. Jak jsme psali, snažila se je namíchat dle chuti jednotlivých druhů zeleniny, podobnosti nebo naopak odlišnosti. Přihlíží však i na alergeny. Tak, aby si vybral každý a nemusel už dále nic kombinovat.
Primárně mi jde i o to, abychom my ženy nemusely stát hodiny u sporáku, ale dokázaly uvařit kvalitně. S tímto úmyslem jsem začala sušit nejdříve pro sebe. Vše, co nabízíme, je i součástí naší kuchyně, dodává s úsměvem Kristýna.
Když spojí síly bratři, táta a nutriční terapeutka
Dalším rodinným byznysem tentokrát zaměřeným na zdraví je značka Citronek. Stojí za ní bratři Tim Kratochvíl a Lukas Kay a důležitou roli zde hraje i Timova přítelkyně Karolína Beranová, která je nutriční terapeutkou. Jak prozradili v příběhu, Lukas s Timem užívali doplňky stravy odjakživa a vitamíny od táty pro ně byly rutinou. Příchod Karolíny, která rozumí technické stránce a má zkušenosti z laboratoří, dodal projektu novou hodnotu.
Když jsme uvažovali, co společně vymyslet, protože každý přikládá ruku k dílu jiným způsobem, doplňky stravy nám přišly jako naprosto přirozená volba, usmívá se Lukas.
V Citronku jsou tak momentálně v rámci rodinného managementu čtyři: Tim, Lukas, Karolína a táta bratrů. Tim má na starosti primárně technické záležitosti, web a profiluje se do obchodu a segmentu B2B. Lukas vyzdvihuje jeho schopnosti, protože web mají komplet v kódu a se skvělým backendem dovolujícím spoustu automatizací a vychytávek. Lukas se věnuje marketingu, PR a komunikaci, zatímco Karolína se zaměřuje na produkty.
Pomáhá však i s obsahem, podklady pro sociální tým a podobně. Je naše chodící databáze informací a validátor, co může jít ven a co ne. Táta je v roli seniorního konzultanta, který nám pomáhá dělat racionální rozhodnutí a korigovat růst, upřesnil Tim.