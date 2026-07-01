JMHZ je nefunkční kočkopes, stát musí okamžitě jednat, říkají podnikatelé

Jak ukázal průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), kterého se zúčastnilo 448 zaměstnavatelů, stát namísto modernizace uvalil na firmy další těžkou byrokratickou zátěž, která je navíc stojí i nemalé peníze.
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Žádné zjednodušení JMHZ nepřineslo, ba naopak
Podle průzkumu AMSP ČR nepřineslo zatím JMHZ drtivé většině (98,4 %) malých a středních firem žádné zjednodušení. 9 z 10 firem naopak hlásí, v rozporu se sliby státu, nárůst byrokratické zátěže, přičemž u 64,2 % z nich se jedná o výrazné zvýšení.
Ačkoliv 42,5 % firem digitalizaci obecně podporuje a vidí v ní dlouhodobý smysl, stát jim proces znechutil nefunkčním systémem. Problém není na straně firem, naši podnikatelé nejsou žádní zpátečníci. Stát ale naprosto selhal v exekuci celého projektu a udělal z firem pokusné králíky, komentoval výsledky Josef Jaroš, předseda představenstva AMSP ČR.
Nepřipravenosti systému dokládá mimo jiné i to, že první měsíční hlášení dokázalo bez problémů a napoprvé podat pouhých 10,1 % firem. Zbytek musel podání opakovaně opravovat (59,5 %) nebo situaci zoufale řešit přímo přes podporu úřadů, protože systém hlášení odmítal vůbec přijmout (30,4 %).
JMHZ stojí firmy čas i peníze
Konkrétní dopady, které podnikatelům nový systém způsobil:
- Stovky hodin ztraceného času: Celých 74,3 % firem strávilo zavedením JMHZ a dohledáváním nových údajů (zejména u DPP a DPČ) více než 8 hodin čistého času navíc oproti předchozímu stavu.
- Finanční facka pro rozpočty: Zavedení systému se neobešlo bez dodatečných nákladů. Celkem 55 % podniků muselo vynaložit více než 5000 Kč na aktualizace účetních softwarů či vícepráce externích účetních. Dalších 29,8 % firem to stálo do 5000 Kč.
- Absolutní technologický chaos: Jako největší problémy firmy označily nesrozumitelnost chybových hlášení (79 %) a technické výpadky systému MPSV (57,3 %).
Co požadují malé a střední firmy?
AMSP ČR proto v reakci na průzkum požaduje po ministerstvu okamžité zavedení následujících opatření:
- Moratorium na pokuty (požaduje 36,5 % firem): Okamžité zajištění delšího přechodného období, během kterého nebudou firmy likvidovány tresty za neúmyslné chyby v hlášeních.
- Lidskou komunikaci (požaduje 26,6 % firem): Dodání srozumitelných, lidsky napsaných manuálů a metodických videonávodů přímo ze strany MPSV. V současnosti totiž většina firem vládním návodům vůbec nerozumí.
- Výjimky pro nejmenší (požaduje 15,7 % firem): Zavedení zjednodušeného nebo výjimkového režimu pro mikrofirmy do 9 zaměstnanců.
Podnikatelé navíc upozorňují, že dokud do systému nebudou zapojeny i zdravotní pojišťovny, jde o jednostrannou zátěž bez jakýchkoliv benefitů.
Výsledky tohoto průzkumu využijeme jako klíčový argument při tvrdém vyjednávání s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Systém se v této podobě ukázal jako nefunkční kočkopes. Stát musí okamžitě jednat, opravit své systémy a přestat přehazovat vlastní neschopnost na bedra českých zaměstnavatelů, uzavřel Josef Jaroš.