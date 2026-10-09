JMHZ od roku 2027: Finanční správa vysvětluje nové daňové údaje a jak je vykázat

Novinky se týkají například slevy na studenta, podpisu prohlášení poplatníka, daňových bonusů nebo příjmů podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Některé údaje se budou vykazovat každý měsíc, jiné pouze jednou ročně. Finanční správa ČR nové daňové údaje podrobně vysvětluje.
Nový údaj pro zálohu na daň za více měsíců
Jednou z novinek bude atribut 10579 – Záloha na daň z příjmů za více kalendářních měsíců podle § 38h odst. 8 zákona o daních z příjmů. Použije se v případě, kdy zaměstnanec dostane najednou příjem, který se vztahuje k více kalendářním měsícům a při výpočtu zálohy na daň se postupuje podle uvedeného ustanovení zákona.
V praxi může jít například o situaci, kdy zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci najednou dosud nezúčtovanou mzdu za tři měsíce. V takovém případě se při výpočtu zálohy na daň neuplatní jednotlivé slevy pouze za jeden měsíc, ale za příslušný počet měsíců. Pokud má zaměstnanec podepsané Prohlášení k dani, může se například základní sleva na poplatníka uplatnit v trojnásobné výši.
Pokud byl tento postup využit, zaměstnavatel v JMHZ označí u atributu 10579 variantu ANO. V ostatních případech uvede NE.
Datum podpisu „růžového prohlášení“
Další novinkou bude atribut 10575 – Datum podpisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti. Zaměstnavatel zde uvede datum, kdy zaměstnanec své Prohlášení k dani podepsal.
Datum se zadá ve chvíli, kdy je u atributu 10419 poprvé uvedeno ANO. Pokud zůstává prohlášení k dani i v dalších měsících platné, nebude potřeba datum znovu zadávat. Systém ho bude automaticky přebírat.
Nové datum se uvede až tehdy, pokud zaměstnanec skutečně učiní nové Prohlášení. Může jít například o nástup do zaměstnání, přechod ze stavu „Prohlášení NE“ na „Prohlášení ANO“ nebo podpis nového prohlášení pro další zdaňovací období. Samotná změna údajů v již podepsaném Prohlášení není důvodem ke změně data jeho podpisu.
V praxi může nastat také situace, kdy zaměstnanec podepíše Prohlášení až v únoru, ale hlášení se týká lednové mzdy. Pokud například Prohlášení podepíše 3. února a mzda za leden mu bude vyplacena 10. února, bude v JMHZ za leden uvedeno datum podpisu 3. února.
Sleva na studenta bude mít vlastní údaj
Od roku 2027 se bude v JMHZ vykazovat také sleva na studenta, a to pod atributem 10565. Měsíční výše této slevy je pro rok 2027 stanovena na 335 Kč.
Slevu bude možné uplatnit pouze při splnění zákonných podmínek. Zaměstnanec se musí připravovat na budoucí povolání studiem do dovršení 26 let, případně studovat v prezenční formě doktorského studijního programu poskytujícího vysokoškolské vzdělání do dovršení 28 let. Současně musí mít učiněné Prohlášení k dani a musí v něm nárok na studentskou slevu uplatnit.
U doktorandů se bude vykazovat další údaj
Se studentskou slevou souvisí také atribut 10566 – Doktorský studijní program. Ten se vyplňuje pouze tehdy, pokud zaměstnanec uplatňuje slevu na studenta.
Pokud zaměstnanec studuje v prezenční formě doktorského studijního programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání, a ještě nedovršil 28 let, uvede zaměstnavatel ANO. Ve všech ostatních případech se uvede NE.
Daňové bonusy se budou vykazovat jednou ročně
Nový atribut 10577 – Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů poplatníka se nebude vyplňovat každý měsíc. Zaměstnavatel ho uvede pouze jednou ročně, v lednovém JMHZ.
Půjde o součet měsíčních daňových bonusů z předchozího zdaňovacího období, které byly zaměstnanci vyplaceny do 31. ledna aktuálního roku. Pokud zaměstnavatel v předchozím roce řádně vyplácel měsíční daňové bonusy, bude atribut 10577 představovat součet hodnot vykázaných v jednotlivých měsících v atributu 10306. V ostatních měsících se tento údaj vyplňovat nebude.
Nový údaj se týká také příjmů podle § 6 odst. 4
Další novinkou bude atribut 10555 – Příjem pro zdanění z PPV podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Tento údaj se bude uvádět na úrovni konkrétního pracovněprávního vztahu a bude obsahovat příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příkmů, který představuje samostatný základ pro výpočet zálohy na daň.
Jde o povinný údaj. Pokud zaměstnanec v daném měsíci žádný takový příjem neměl, zaměstnavatel uvede 0.
Pokud zaměstnanec u stejného zaměstnavatele současně získává příjmy podle § 6 odst. 4 z více pracovněprávních vztahů a nemá podepsané Prohlášení k dani, bude se při splnění stanovených podmínek uvádět úhrn těchto příjmů u primárního pracovněprávního vztahu v atributu 10307.
A co atributy 10311 a 10312?
Finanční správa upozorňuje také na způsob vykazování atributů 10311 a 10312. Tyto údaje se v měsíčním hlášení za leden 2027 ještě nevyplní. Poprvé budou vykázány až v lednu 2028, protože se vztahují k ročním úhrnům údajů za předchozí zdaňovací období.
Během roku 2027 se budou v jednotlivých měsíčních hlášeních průběžně vykazovat samostatné základy pro výpočet zálohy na daň podle § 6 odst. 4 ZDP a skutečně sražené zálohy na daň.
Roční úhrny za rok 2027 se následně objeví až v měsíčním hlášení za leden 2028. Zahrnuty do nich budou pouze částky vztahující se k příjmům vyplaceným nebo obdrženým do 31. ledna 2028.
Co to znamená pro zaměstnavatele?
Od roku 2027 bude JMHZ obsahovat další informace potřebné pro zdanění příjmů zaměstnanců. Ne všechny nové údaje se ale budou týkat každého zaměstnance. Některé se objeví pouze v konkrétních situacích, například při uplatnění studentské slevy, při doktorském studiu nebo při vyplacení příjmu za více měsíců.
Jak upozorňuje Finanční správa ČR, důležité proto bude především správně nastavit mzdový systém a rozlišit, které údaje se vykazují průběžně každý měsíc a které pouze jednou ročně. U některých údajů je navíc potřeba počítat s tím, že se poprvé objeví až v lednu 2028.