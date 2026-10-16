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JMHZ se aktualizuje. Zaměstnavatelé musí hlídat nové kontroly i chybějící údaje

Jana Knížková
Dnes
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Starší účetní s koženou taškou s úsměvem
Autor: Shutterstock
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Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) prochází další aktualizací. Rozšiřují se kontroly, které upozorňují na chyby v podáních, mění se doručování protokolů a zaměstnavatelé dostanou upozornění také na chybějící údaje o zahraničních pracovnících.
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Úpravy mají pomoci odhalovat nedostatky v odevzdávaných údajích a zlepšit jejich dostupnost pro zaměstnavatele i poskytovatele mzdových a personálních služeb. Pro firmy je důležité zejména sledovat doručené protokoly, zkontrolovat nastavení datové schránky pro notifikace a případně doplnit chybějící informace o zaměstnancích ze zahraničí.

Nové mechanismy mají upozornit na chyby v údajích, které mohou ovlivnit správnost evidovaných informací. U již podaných hlášení se však nové kontroly nespustí automaticky zpětně.

Pokud zaměstnavatel nebude s dříve podaným hlášením dále pracovat, jeho stav se nezmění. Jiná situace nastane při podání opravy. Nové kontroly se uplatní na opravné hlášení a mohou odhalit chybu, na kterou systém dříve neupozornil. Neznamená to ale automatickou kontrolu celého původního měsíčního hlášení.

Protokoly mohou nově chodit i mzdovým účetním

Další změna se týká doručování protokolů o kompletnosti podání jednotného měsíčního hlášení. Od 15. října 2026 jsou tyto dokumenty zasílány do datové schránky, kterou zaměstnavatel uvedl jako schránku pro notifikace v evidenci zaměstnavatelů.

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Novinku mohou využít například firmy, které si zpracování mezd a personální agendy zajišťují prostřednictvím externích dodavatelů. Protokoly tak mohou dostávat přímo poskytovatelé mzdových a personálních služeb, pokud zaměstnavatel jejich datovou schránku pro tento účel řádně uvede.

Pozor ale na jednu důležitou věc: doručování protokolů do zvolené datové schránky se automaticky neřídí evidovaným zmocněním ani předloženou plnou mocí. Zaměstnavatel proto musí správné ID datové schránky uvést při registraci, případně později upravit registrační údaje.

Firmy musí doplnit také údaje o cizincích

Pozornost by měli zaměstnavatelé věnovat také evidenci zahraničních pracovníků. V počáteční fázi zavádění systému bylo možné některé údaje o cizích státních příslušnících vykázat neúplně nebo je doplnit později, aniž by to bránilo samotnému podání hlášení.

Doplnění údajů o zaměstnancích – cizincích

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Tyto informace jsou však důležité pro kontroly zaměstnávání a pobytu cizinců, které provádějí Úřad práce ČR a Ministerstvo vnitra ČR. Zaměstnavatelům, kteří potřebné údaje dosud nevyplnili v plném rozsahu, proto budou v protokolech o kompletnosti chodit upozornění na nutnost jejich doplnění.

Firmy by tak neměly spoléhat pouze na to, že se jim hlášení podařilo odeslat. Měly by také kontrolovat doručené protokoly, ověřit nastavení datové schránky pro notifikace a doplnit chybějící údaje o zahraničních zaměstnancích

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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