JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

V předchozím článku jsme popisovali evidenci zaměstnavatelů. Nová databáze podle zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele bude oproti databázi pro účely nemocenského pojištění rozsáhlejší. Budou zde evidováni zaměstnanci a jejich zaměstnavatelé bez ohledu na vznik účasti na nemocenském pojištění, tedy všichni poplatníci daně z příjmů ze závislé činnosti. Nařízením vlády č. 417/2025 Sb. jsou stanoveny údaje, které bude zaměstnavatel pro účely vedení evidence zaměstnavatelů sdělovat.
Evidence zaměstnanců pro účely JMHZ
Evidenci zaměstnanců pro účely zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (ZoJMHZ) povede ČSSZ. Zde zaměstnavatel přihlásí všechny zaměstnance pro účely tohoto zákona a jednotliví uživatelé budou mít k údajům přístup v rozsahu, na který mají ze zákona nárok. Zásadně se ale mění povinnost zaevidovat zaměstnance (§ 19 zákona o JHMZ). Pro účely tohoto ustanovení se zaměstnancem rozumí též fyzická osoba od počátku patnáctého dne před předpokládaným dnem nástupu k výkonu práce. Patnáctidenní lhůta je stanovena s ohledem na nutnost určení jednoznačného okamžiku, od něhož lze osobu pro účely tohoto zákona považovat za zaměstnavatele/zaměstnance a umožnit jí plnění evidenčních povinností. Zaměstnance lze přihlásit již 8 dnů přede dnem nástupu k výkonu práce, proto musí být pro definování zaměstnavatele stanovena lhůta delší. Zaměstnavatel tedy přihlásí sebe (případně mzdovou účtárnu) nejdříve 15 dnů a nejpozději 2 pracovní dny přede dnem nástupu.
Pokud má zaměstnanec nastoupit například v pondělí ráno, musí být zaměstnavatel zaregistrován nejpozději ve středu večer. Musí zde být dostatečný prostor k přidělení variabilního symbolu od ČSSZ.
Zavedení povinnosti hlásit zaměstnance před okamžikem nástupu k výkonu práce má předcházet nelegálnímu zaměstnávání. Zaměstnavatel je povinen přihlásit svého zaměstnance do evidence zaměstnanců nejpozději před okamžikem nástupu tohoto zaměstnance k výkonu práce, nejdříve však může tohoto zaměstnance přihlásit ve lhůtě 8 dnů před předpokládaným dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání.
Pojem zaměstnanec pro účely JMHZ
Okruh zaměstnanců bude pro účely nového zákona o JMHZ oproti dosavadnímu okruhu zaměstnanců pro účely nemocenského pojištění rozsáhlejší. Nezáleží, zda je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Budou se hlásit všichni zaměstnanci.
Zaměstnancem se pro účely registrace rozumí
- zaměstnanec podle zákona o nemocenském pojištění,
- zaměstnanec podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- fyzická osoba, kterou zaměstnavatel podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zaměstnává nebo k níž je ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění,
- poplatník daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
- zaměstnanec podle zákoníku práce.
Zahraničním zaměstnancem se pro účely registrace rozumí fyzická osoba uvedená v § 87 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Jde tedy o občany Evropské Unie, rodinné příslušníky občanů ČR a další cizince s povolením k zaměstnání i bez nutnosti povolení (volný pracovní trh).
Osvobozené i zdanitelné příjmy
Okruh zaměstnanců bude poměrně široký, pro účely tohoto zákona se za zaměstnance považuje také fyzická osoba, které zaměstnavatel poskytuje peněžní či nepeněžní plnění, což ostatně pro server Podnikatel.cz i potvrdila Česká správa sociálního zabezpečení.
- Budou se do nového registru coby zaměstnanci registrovat i osoby s peněžními příjmy od daně osvobozenými? Například příjemci odměny členů okrskové volební komise, odměňovaní studenti na praxi (produktivní činnost) atd. Jde o zdanitelný příjem, avšak od daně osvobozený.
- Budou se coby zaměstnanci registrovat osoby se zdanitelnými nepeněžními příjmy? Například jednatel, který není za práci odměňován, ale využívá služební automobil k soukromým účelům?
- Budou se registrovat coby zaměstnanci osoby s nepeněžními příjmy od daně osvobozenými? Například jednatel bez odměny za práci, avšak využívající pouze od daně osvobozený benefit. Příjem zdanitelný, ale od daně osvobozený do limitu poloviny průměrné mzdy dle zákona o daních z příjmů.
Pro účely zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele se zaměstnancem mimo jiné rozumí „poplatník daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů“ – viz § 3 odst. 1 písm. d) uvedeného zákona.
Z tohoto důvodu se do evidence zaměstnanců podle zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele budou registrovat také všechny osoby, uvedené v dotazu pod body 1–3, neboť ve všech případech je taková osoba poplatníkem daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (nerozhoduje, zda jde o peněžní či nepeněžní příjem, ani to, že je příjem od této daně osvobozen), odpověděla za ČSSZ Jitka Drmolová.
Vedení registrů ČSSZ
Evidence zaměstnanců podle JMHZ bude vedena společně s registrem pojištěnců podle zákona o nemocenském pojištění a registrem pojištěnců podle zákona o pojistném. Registr pojištěnců obsahuje údaje také o pojištěncích a zaměstnancích činných na základě dohody o provedení práce bez účasti na pojištění.
Zaměstnavatel bude oznamovat nástup zaměstnance do zaměstnání a den skončení doby zaměstnání, popř. zánik nemocenského pojištění z jiného důvodu (např. změna příslušnosti k právním předpisům), přičemž tyto povinnosti plní zaměstnavatel přihlášením zaměstnance do evidence zaměstnanců podle JMHZ nebo odhlášením tohoto zaměstnance z této evidence.
Registrace zaměstnance
V rámci registrace zaměstnance budou přicházet v úvahu následující typy akcí:
- Registrace zaměstnance – Nástup do zaměstnání, Oznámení o zahájení přípravy pro zaměstnání, Oznámení o zahájení PPV (pracovněprávního vztahu) jiného než základního.
- Registrace zaměstnance – Skončení zaměstnání, Oznámení o skončení přípravy pro zaměstnání, Oznámení o skončení PPV jiného než základního.
- Registrace zaměstnance – Změna údajů zaměstnance.
- Registrace zaměstnance – Oprava chybných údajů zaměstnance.
- Registrace zaměstnance – Převod zaměstnance k jinému VS (variabilnímu symbolu).
- Registrace zaměstnance – Vznik příslušnosti k českým právním předpisům.
- Registrace zaměstnance – Skončení příslušnosti k českým právním předpisům.
- Storno (výmaz) zaměstnání, přípravy pro zaměstnání, PPV jiného než základního.
V navazujícím článku přineseme další informace týkající se nové evidence zaměstnanců, především lhůty pro přihlašování s ohledem na přechodná ustanovení k zákonu o jednotném měsíčním hlášení, možnost a způsob částečného přihlášení zaměstnance a další.