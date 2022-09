Jste v insolvenci? Zapomeňte na paušální daň či kompenzační bonus

Jestliže se OSVČ dostane do insolvence až poté, co již paušální daň vede či dostala kompenzační bonus, záleží, kdy přesně vůči ní bylo zahájeno insolvenční řízení.

OSVČ v insolvenci nemají nárok na bonus

Na kompenzační bonus mají nárok OSVČ, společníci malých společností s ručením omezeným a dohodáři, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla bezprostředně zakázána či omezena protiepidemickými opatřeními v rámci aktuálně trvajícího nouzového stavu. Jde například o restaurace, kadeřnice či některé obchody. Nárok ještě mají i podnikatelé, kteří dodávají zboží, služby či jiné výstupy těm podnikatelům, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena opatřeními vlády, popřípadě osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pro uvedené podnikatele pracují.

Kromě dalších podmínek navíc platí, podnikatel nesmí být v insolvenci. Konkrétně platí, že kompenzační bonus nemůže čerpat osoba, která v příslušném bonusovém období byla v úpadku či v likvidaci. Rozhodné je tedy období, kdy k tomu došlo. Pokud se podnikatel dostal do úpadku až po skončení bonusového období, nárok na bonus neztrácí. Pokud se do insolvence dostal například v druhém bonusovém období, za první nárok má, za druhé již nikoli.

Co je zakázáno a na co mám nárok? Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat.

Dostanete se do insolvence? Budete muset podat místo paušálu přiznání

OSVČ, vůči které bylo zahájeno insolvenční řízení, nemůže využít ani institut paušální daně. Pokud paušální daň OSVČ využívala a následně se dostane do insolvence, musí to oznámit správci daně do 15 dnů. Zároveň to znamená, že po skončení zdaňovacího období bude muset podat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích a v nich vyčíslit daň a pojistné.

Institut paušální daně jinak bude dobrovolný, nebudou jej však moct využít všechny OSVČ. Paušální daň mohou využít OSVČ, které mají příjmy do 1 milionu korun. Na paušál naopak mohou zapomenout plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.