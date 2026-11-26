Ve Slovanském domě v Praze byli slavnostně vyhlášeni vítězové letošního jubilejního 25. ročníku soutěže Zemědělec roku. Tu pořádá společnost Profi Press ve spolupráci s dalšími partnery a záštitu nad ní má ministr zemědělství Martin Šebestyán.
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Kdo jsou Zemědělci roku?
Nejlepším pěstitelem se stala Farma Teplá a nejlepším chovatelem společnost Doubrava Zahnašovice. Cenu za nejlepšího hospodáře se smíšenou výrobou získala společnost AGROZA sídlící v Žirovnici na Pelhřimovsku.
Farma Teplá se zaměřuje na chov mastného skotu, krůtích brojlerů, pěstování obilovin a brambor. Její součástí je bourárna, která nabízí prodej nejen krůtího masa, ale také zvěřiny a hovězí v bio kvalitě.
Společnost Doubrava Zahnašovice se věnuje zemědělské činnosti od roku 1993. Navázala tak na dlouholetou rodinnou tradici. Jak uvádějí na webu, zabývají se chovem a výkrmem prasat, dojného skotu, rostlinnou výrobou a výrobou obnovitelné energie. V Zahnašovicích mají také bioplynovou stanici, která vyrábí elektrickou energii a odpadové teplo využívají pro vytápění vepřínů a areálu farmy. Mezi produkty farmy tak patří selata, vepři, telata býčků, jalovice, kukuřice, ječmen, pšenice a sezónně brambory. Také Agroza se zaměřuje především na brambory a je několikanásobným držitelem ocenění v rámci Zemědělce roku.
Vítězové v jednotlivých krajích
|Kraj
|Výherce
|Jihočeský kraj
|Vysočina Dolní Hrachovice
|Jihomoravský kraj
|Ivo Bukovský
|Karlovarský kraj
|Farma Teplá
|Královéhradecký kraj
|DŽV Rychnov nad Kněžnou
|Kraj Vysočina
|AGROZA
|Liberecký kraj
|ZETKA Strážník
|Moravskoslezský kraj
|AGROPROGRES Kateřinky
|Olomoucký kraj
|Zemědělské družstvo Haná
|Pardubický kraj
|Zemědělská akciová společnost Býšť
|Plzeňský kraj
|Agrochov Kasejovice-Smolivec
|Středočeský kraj
|Rolnická společnost z Pavlovic u Vlašimi
|Ústecký kraj
|Václav Hanzal
|Zlínský kraj
|Společnost Doubrava Zahnašovice
Speciální ocenění pro další zemědělce
Kromě ocenění nejlepších chovatelů, pěstitelů a zemědělců v jednotlivých krajích, byla udělena řada dalších cen ve speciálních kategoriích.
|Ocenění
|Vítěz
|Chov monogastrů
|DŽV Rychnov nad Kněžnou
|Pěstitel citlivé komodity
|AGROPROGRES Kateřinky
|Nejlepší zemědělec s potravinářskou výrobou
|Bludovská a. s.
|Nejlepší ekologický zemědělec
|Josef Pulíček (Farma Pěnčín)
|Mladý farmář do 40 let
|Vojtěch Hrůša (Vysočina Dolní Hrachovice)
|Farmářka roku
|Pavlína Dvorská (Farma Teplá)
|Cena FSDN UZEI (losovaná cena)
|ZEA Rychnovsko
|Společensky odpovědný zemědělec v kontextu trvale udržitelného zemědělství – fyzická osoba
|Lukáš Turnovec (Rodinná farma Turnovec)
|Společensky odpovědný zemědělec v kontextu trvale udržitelného zemědělství – právnická osoba
|Otakar Šašek (Zemědělské družstvo Klapý)
Takto o výhře na sociálních sítích informovala Farma Pěnčín, kde byl jako nejlepší ekologický zemědělec oceněný Josef Pulíček: