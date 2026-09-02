Juchelka chce snížit podporu v nezaměstnanosti, jeho argumentace ale nedává smysl

Aby absurdit nebylo málo, tak sám Juchelka ještě před půl rokem navýšení podpory v prvních měsících chválil a vysvětloval, jak na něm vydělá i samotný stát. Teď, když navrhuje podporu snížit, opět tvrdí, že na to stát vydělá.
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Podpora v nezaměstnanosti se zase sníží, rozhodla vláda
Vláda v úterý odsouhlasila snížení podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících by podpora měla nově činit 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu místo stávajících 80 %. Nově bude procentní sazba podpory v nezaměstnanosti stejná bez ohledu na věk uchazeče. První dva měsíce bude činit 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, další dva měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu vzroste z 40 na 45 %. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti i při rekvalifikaci se pak sníží z nynějších 80 % průměrné mzdy na 60 %. Zároveň se zruší zvýhodnění osob od 52 let, které dnes mohou vyšší procentní sazbu pobírat po delší dobu. Samotná délka podpůrčí doby zůstane pět měsíců pro osoby do 52 let, osm měsíců pro osoby od 52 do 57 let a jedenáct měsíců pro osoby nad 57 let.
Jde přitom o krok, který je bizarní a absurdní hned z několika úhlů pohledu. Ještě půl roku zpátky totiž stávající ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka navýšení podpory v nezaměstnanosti vychvaloval a vysvětloval, že cílem změn není, aby lidé zůstávali bez práce, ale aby se mohli do zaměstnání vrátit rychleji a na odpovídající pozici.
Vyšší podpora v prvních měsících dává lidem prostor hledat práci podle kvalifikace, zapojit se do rekvalifikací a zvyšovat svou hodnotu na trhu práce. To je přínosné nejen pro ně, ale i pro stát a ekonomiku, komentoval Juchelka a dodal:
Reforma je nastavena tak, aby dlouhodobě snižovala riziko chudoby, zkracovala dobu nezaměstnanosti a vedla k vyšším budoucím příjmům veřejných rozpočtů.
ANO navýšení podporovalo
Druhou absurditou je, že s navýšením sice přišla předchozí vláda, ale celé hnutí ANO, včetně premiéra Andreje Babiše a Aleše Juchelky, pro návrh na zvýšení podpory v nezaměstnanosti hlasovalo. A hnutí ANO navíc hlasovalo i pro celou novelu zákoníku práce, které kromě vyšší podpory přinášela i další změny, například prodloužení zkušební doby.
Bizarní rovněž je, jak rychle k úpravě dochází. Navýšení totiž platí až od začátku letošního roku a není tak možné udělat jakékoli smysluplné vyhodnocení dopadů a zda splnilo svůj účel, který ostatně sám Juchelka v únoru velmi dobře popsal, tedy aby se mohli do zaměstnání vrátit rychleji a na odpovídající pozici.
Samotné změny jsou v rozporu s Juchelkovou argumentací
Korunu všemu však nasadil nyní Juchelka argumentací, proč změny v podpoře navrhují:
Smyslem podpory v nezaměstnanosti má být především pomoci lidem překlenout období, kdy jsou bez práce, nikoliv vytvářet motivaci zůstávat na podpoře déle, než je nutné. Změny přinesou státnímu rozpočtu úsporu přibližně 4,5 až 5 miliard korun ročně. Toto tvrzení je totiž v rozporu s částí předložených změn.
Jak již bylo uvedeno výše, podpora se má snížit v prvních dvou měsících, zatímco v závěrečné části má naopak vzrůst ze 40 na 45 %. Jestli tak něco tato úprava podporuje, tak setrvání na podpoře delší dobu. Rozdíl mezi jednotlivými obdobími pobírání podpory se totiž snížil a v poslední části dokonce navýšil. Jak navýšení podpory od pátého měsíce dále snižuje motivaci zůstat na podpoře déle, než je nutné, neví zřejmě ani samotný Juchelka. A ani to vědět nemůže, protože je to nesmysl.
Zvýšení podpory mělo přinést peníze do rozpočtu, snížení taky
Úsměvné je také tvrzení MPSV o úspoře 4,5 až 5 mld. Kč ročně. To samé MPSV totiž před rokem a půl, kdy s navýšením podpory přišlo, v návrhu uvádělo, že po zavedení změn se počítá s nárůstem výdajů o 2,4 mld. Kč. Podle modelací však MPSV nakonec dokonce počítalo s pozitivním dopadem na státní rozpočet.
Změna zaměstnání totiž vede ke zvýšení mzdy o 8 až 12 %. To znamená, že u jednoho uchazeče dojde k návratnosti podpory v nezaměstnanosti do státního rozpočtu v horizontu na cca 15 až 20 měsíců. Celkový nárůst mobility o 100 tisíc lidí tedy znamená zvýšené příjmy státního rozpočtu cca o 6 miliardy korun. Investice se tedy státu vrátí v podobě vyšších daňových odvodů, protože očekáváme, že změny lidem pomohou najít si lépe placené zaměstnání, uvedl serveru Podnikatel.cz Jakub Augusta, tehdejší mluvčí MPSV.
MPSV vynalezlo zázračnou ekonomickou metodu
Minimálně v jednom tvrzení přínosů/nákladů tedy MPSV neříkalo pravdu. A nebo na ministerstvu vynalezli geniální metodu na vylepšení státního rozpočtu. Nejprve se schválí krok A (například navýšení podpory), který přinese vylepšení rozpočtu, a následně se krok A zruší, což opět přinese vylepšení rozpočtu. Nezbývá než doufat, že se MPSV o toto své know-how podělí s dalšími ministerstvy. Pokud tak učiní, nebude muset příští rok činit deficit státního rozpočtu 389 mld. Kč, ale může být klidně vyrovnaný. A rovnou lze Juchelkovi i pogratulovat k Nobelově ceně za ekonomii. Bohužel je ale pravděpodobnější, že si MPSV cucá čísla z prstu dle toho, kdo mu právě šéfuje. Nebylo by prvním ani posledním ministerstvem.