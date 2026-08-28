Juchelka chce zrušit změny u podpory v nezaměstnanosti, které nedávno vychvaloval

Při schvalování změn přitom pro navýšení podpory hlasovalo i celé hnutí ANO. Obrat kritizují zaměstnavatelé, zaměstnanci i experti.
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Juchelka chce zrušit navýšení podpory v nezaměstnanosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) médiím potvrdilo, že plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a od ledna tak chce podporu snížit. Podle MPSV tím stát ušetří 4,5 miliardy korun. Podpora by tak v prvních měsících znovu klesla z 80 % předchozího výdělku na 65 %. Maximální podpora by se pak měla snížit ze stávajících 80 % průměrné mzdy na 60 %.
Změny přitom platí teprve tři čtvrtě roku. Navýšení podpory sice předložila předchozí vláda (nynější opozice), hnutí ANO, včetně nynějšího premiéra Andreje Babiše a ministra Aleše Juchelky, pro návrh na zvýšení podpory v nezaměstnanosti hlasovalo. A hnutí ANO (opět i s Andrejem Babišem) navíc hlasovalo i pro celou novelu zákoníku práce, které kromě vyšší podpory přinášela i další změny, například prodloužení zkušební doby.
Juchelka ještě před několika měsíci změny vychvaloval
Aleš Juchelka, už jako ministr, navíc před několika měsíci úpravu podpory vychvaloval a vysvětloval, že cílem změn není, aby lidé zůstávali bez práce, ale aby se mohli do zaměstnání vrátit rychleji a na odpovídající pozici.
Vyšší podpora v prvních měsících dává lidem prostor hledat práci podle kvalifikace, zapojit se do rekvalifikací a zvyšovat svou hodnotu na trhu práce. To je přínosné nejen pro ně, ale i pro stát a ekonomiku, komentoval Juchelka a dodal:
Reforma je nastavena tak, aby dlouhodobě snižovala riziko chudoby, zkracovala dobu nezaměstnanosti a vedla k vyšším budoucím příjmům veřejných rozpočtů.
Vyšší podpora usnadňuje změnu práce, která přináší vyšší příjem
Vyšší podpora v prvních měsících usnadňuje změnu práce za účelem zvýšení výdělku a rozhýbává tak pracovní trh. Například podle analýzy MPSV je změna práce spojená s 8 až 12% růstem mzdy. Nízká podpora v nezaměstnanosti v minulosti tak byla brzdou takového růstu, protože její nedostatečná výše způsobovala u řady domácností nezaměstnaných dočasný pád do chudoby. To přirozeně demotivovalo pracovníky k přechodu na lepší pracovní pozice a nutilo mnoho lidí zůstávat v nevyhovujících zaměstnáních.
Stávající Juchelkův obrat kritizují zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů i odborníci. Analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský na sociální síti X upozornil že podpora v nezaměstnanosti je zásluhová pojistná dávka.
Odpovídá výši předchozích příjmů a z nich odvozených povinných odvodů, včetně příspěvku na aktivní politiku zaměstnanosti (1,5 % vyměřovacího zakladu). Stát letos na aktivní politiku zaměstnanosti vybere zhruba 32 mld. Kč, zpět v rámci podpor vrátí méně než polovinu, doplnil Dombrovský.
Podpora v nezamestnanosti je zasluhova pojistna davka; odpovida vysi predch. prijmu a z nich odvozenych povinnych odvodu, vcetne prispevku na aktivni politiku zamestnanosti (1,5 % vym. zakladu). Stat letos na APZ vybere ~32 mld. Kc, zpet v ramci podpor vrati mene nez polovinu! https://t.co/vEcr01x90w— Tomáš Ervín Dombrovský (@Tomas_Ervin) August 28, 2026
Sociolog a zakladatel PAQ Research Daniel Prokop k tomu na síti X už dříve napsal:
Počet nezaměstnaných meziročně stoupl o 41 tisíc. Čerpajících podporu jen o 14 tisíc. Čerpá ji okolo 27 % nezaměstnaných. Naopak máme nejvyšší dlouhodobou nezaměstnanost od 2017. Problém není navýšení podpory v prvních měsících umožňující vystřídat práce. Neumíme rekvalifikovat a vracet lidi na trh.
Počet nezaměstnaných meziročne stoupl o 41 tis. Čerpajících podporu jen o 14k. Čerpá ji okolo 27 % nezam. Naopak máme nejvyšší dlohodobou nezaměstnost od 2017. Problém není navýšení podpory v prvních měsících umožňující vystřídat práce. Neumíme rekvalifikovat a vracet lidi na trh https://t.co/srnrrY1miR— Daniel Prokop (@dan_prokop) July 29, 2026