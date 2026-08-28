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Juchelka chce zrušit změny u podpory v nezaměstnanosti, které nedávno vychvaloval

Daniel Morávek
Dnes
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Ilustrační obrázek
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Navýšení podpory v nezaměstnanosti, které platí od začátku letošního roku, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka ještě před pár měsíci chválil a vysvětloval, jak je prospěšné. Nyní ale Juchelka obrátil a změny chce zrušit.
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Při schvalování změn přitom pro navýšení podpory hlasovalo i celé hnutí ANO. Obrat kritizují zaměstnavatelé, zaměstnanci i experti.

Co se dozvíte v článku
  1. Juchelka chce zrušit navýšení podpory v nezaměstnanosti
  2. Juchelka ještě před několika měsíci změny vychvaloval
  3. Vyšší podpora usnadňuje změnu práce, která přináší vyšší příjem

Juchelka chce zrušit navýšení podpory v nezaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) médiím potvrdilo, že plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a od ledna tak chce podporu snížit. Podle MPSV tím stát ušetří 4,5 miliardy korun. Podpora by tak v prvních měsících znovu klesla z 80 % předchozího výdělku na 65 %. Maximální podpora by se pak měla snížit ze stávajících 80 % průměrné mzdy na 60 %. 

Změny přitom platí teprve tři čtvrtě roku. Navýšení podpory sice předložila předchozí vláda (nynější opozice), hnutí ANO, včetně nynějšího premiéra Andreje Babiše a ministra Aleše Juchelky, pro návrh na zvýšení podpory v nezaměstnanosti hlasovalo. A hnutí ANO (opět i s Andrejem Babišem) navíc hlasovalo i pro celou novelu zákoníku práce, které kromě vyšší podpory přinášela i další změny, například prodloužení zkušební doby.

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Juchelka ještě před několika měsíci změny vychvaloval

Aleš Juchelka, už jako ministr, navíc před několika měsíci úpravu podpory vychvaloval a vysvětloval, že cílem změn není, aby lidé zůstávali bez práce, ale aby se mohli do zaměstnání vrátit rychleji a na odpovídající pozici. Vyšší podpora v prvních měsících dává lidem prostor hledat práci podle kvalifikace, zapojit se do rekvalifikací a zvyšovat svou hodnotu na trhu práce. To je přínosné nejen pro ně, ale i pro stát a ekonomiku, komentoval Juchelka a dodal: Reforma je nastavena tak, aby dlouhodobě snižovala riziko chudoby, zkracovala dobu nezaměstnanosti a vedla k vyšším budoucím příjmům veřejných rozpočtů.

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Vyšší podpora usnadňuje změnu práce, která přináší vyšší příjem

Vyšší podpora v prvních měsících usnadňuje změnu práce za účelem zvýšení výdělku a rozhýbává tak pracovní trh. Například podle analýzy MPSV je změna práce spojená s 8 až 12% růstem mzdy. Nízká podpora v nezaměstnanosti v minulosti tak byla brzdou takového růstu, protože její nedostatečná výše způsobovala u řady domácností nezaměstnaných dočasný pád do chudoby. To přirozeně demotivovalo pracovníky k přechodu na lepší pracovní pozice a nutilo mnoho lidí zůstávat v nevyhovujících zaměstnáních. 

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Stávající Juchelkův obrat kritizují zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů i odborníci. Analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský na sociální síti X upozornil že podpora v nezaměstnanosti je zásluhová pojistná dávka. Odpovídá výši předchozích příjmů a z nich odvozených povinných odvodů, včetně příspěvku na aktivní politiku zaměstnanosti (1,5 % vyměřovacího zakladu). Stát letos na aktivní politiku zaměstnanosti vybere zhruba 32 mld. Kč, zpět v rámci podpor vrátí méně než polovinu, doplnil Dombrovský.

Sociolog a zakladatel PAQ Research Daniel Prokop k tomu na síti X už dříve napsal: Počet nezaměstnaných meziročně stoupl o 41 tisíc. Čerpajících podporu jen o 14 tisíc. Čerpá ji okolo 27 % nezaměstnaných. Naopak máme nejvyšší dlouhodobou nezaměstnanost od 2017. Problém není navýšení podpory v prvních měsících umožňující vystřídat práce. Neumíme rekvalifikovat a vracet lidi na trh.

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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