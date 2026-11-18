Samotná EET 2.0 startuje na začátku roku 2027. Leden by měl nicméně fungovat v pilotním režimu a naostro se pojede až od února.
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K EET se už přihlásilo 31 tisíc podnikatelů
K EET se mohou podnikatelé registrovat od začátku listopadu a jak serveru Podnikatel.cz uvedla finanční správa, doposud tak učinilo necelých 31 tisíc z nich.
K 15. listopadu 2026 se k EET 2.0 prostřednictvím Daňové informační schránky plus (DIS+) přihlásilo celkem 30 895 daňových subjektů. Jedná se o subjekty, které si EET 2.0 v systému DIS+ aktivovaly a tento údaj tedy vyjadřuje počet všech subjektů aktuálně přihlášených k EET 2.0, upřesnil Patrik Madle, mluvčí Generálního finančního ředitelství.
Celkově by se EET 2.0 měla podle odhadů ministerstva financí dotknout až 600 tisíc podnikatelů.
Za předpokladu, že kontaktní platby nebo platby v provozovně přijímá cca 40 % z celkového počtu podnikatelů a při zohlednění navrhovaných výjimek, by evidenci tržeb mohlo podléhat cca 600 tis. podnikatelů celkem. S ohledem na skutečnost, že neexistují relevantní data o způsobu plateb a nelze předem predikovat, kolik poplatníků využije např. potenciální výjimku z evidence tržeb týkající se paušální daně, jedná se o velmi hrubý odhad, uvedlo ministerstvo ve zprávě RIA, kterou předložilo společně s návrhem zákona.
Jak se k EET přihlásit?
Podnikatelé nicméně stále mají na přihlášení k EET 2.0 dost času. EET 2.0 totiž odstartujte až v lednu 2027. První měsíc má být navíc pilotní a finanční správa slibuje, že nebude udělovat sankce. K EET 2.0 se lze přihlásit prostřednictvím Daňové informační schránky plus (DIS+), která je součástí portálu MOJE daně. Po zobrazení úvodní stránky MOJE daně stačí kliknout na dlaždici Online finanční úřad a přihlásit se prostřednictvím identity občana (bankovní identita, eObčanka apod.), přihlašovacích údajů do datové schránky nebo přístupových údajů přidělených finanční správou. Po vstupu do DIS+ se k EET lze zpravidla přihlásit stiskem příslušného tlačítka.
Abyste se k EET mohli přihlásit, musíte mít DIS+ aktivovanou. Pokud ji aktivovanou nemáte, učiníte tak následujícím způsobem. Otevřete si portál MOJE daně a klikněte na dlaždici Online finanční úřad. Následně se přihlaste prostřednictvím identity občana (bankovní identita, eObčanka apod.), přihlašovacích údajů do datové schránky nebo přístupových údajů přidělených finanční správou. Po zobrazení vaší osobní DIS+ klikněte na tlačítko Aktivovat – nejpozději do 48 hodin budete mít vaši DIS+ zpřístupněnou.