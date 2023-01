Kamarádky vyrábějí dětské kolotoče na míru. O podnikání rozhodly jejich děti

Svůj záměr nyní rozjíždějí a Podnikatel.cz nahlédl do jejich ateliéru v Kadani. Kolotoče tu totiž vznikají ručně a každý kousek je originál vytvořený na míru.

Byznys vznikl na procházkách s kočárky

Nikola Dunková a Eva Tumpachová jsou dvě kamarádky a mámy z Kadaně, které stojí za projektem NyNy věci. Vyrábějí dětské kolotoče nad postýlky nebo do interiérů, ozdoby na kočárky nebo batohy a ušité mazlíky v životní velikosti – třeba lišáka, který se stal tak trochu jejich maskotem a může sloužit jako polštář, ležet u dveří, aby netáhlo, nebo se na něm mohou děti vyřádit. Nabízejí i vlastní doplňky a komponenty sloužící k uchycení kolotočů.

K nim do ateliéru se Podnikatel.cz dostal v době, kdy je jejich podnikání na začátku. Nahlédl „do kuchyně“ nového podnikatelského záměru, kterým se Nikola s Evou plánují výhledově uživit. „Do kuchyně“ doslova, se svým projektem totiž zabraly podkrovní garsonku.

O jejich podnikání přitom vlastně rozhodly jejich děti. Nejdřív Nikola, dvojnásobná maminka, vyráběla kolotoče, hry a hračky pro své děti. Když se Evě před rokem a půl narodil syn, dostal od Nikoly kolotoč nad postýlku. Strašně se mi líbil. Zeptala jsem se Nikoly, proč tak nádherné věci neprodává. Začaly jsme o tom debatovat a zakrátko se rozhodly, že do toho půjdeme společně, vypráví Eva o úplném počátku jejich podnikatelského nápadu. Nikola dodává: Nejvíc jsme toho vyřešily, když jsme chodily na dlouhé procházky s kočárky.

Název z vysokoškolské přezdívky

Nikola na vysoké škole vystudovala výtvarnou kulturu, k tvorbě a krásným věcem má proto velmi blízko a vždycky se jim věnovala – ať už doma, při učení výtvarné výchovy nebo během různých uměleckých projektů. Od domácího vyrábění k podnikání, e-shopu a prodeji na zakázku, ale musely ujít určitou cestu. Především jsme si musely vyčlenit čas, což bylo kolikrát s dětmi a na rodičovské složité. Skloubit podnikání s dětmi, i když máme hlídání, je docela hukot, vypráví Eva.

Hned od začátku přitom bylo jasné, jak si rozdělí úkoly a co je čí parketa – Nikola má na starosti kreativní stránku a tvorbu. Eva vystudovala obchodní akademii a deset let pracovala v bance. Teď obstarává web, na který si také troufly samy s pomocí šablony a profesionálních fotek z fotoateliéru, objednávky, komunikaci s lidmi a management projektu. Tím, že máme děti a jsme na mateřské, s rozjezdem jsme tolik nepospíchaly. Ale už přesně víme, jakým směrem se chceme dát, ustálily jsme si výtvarnou stránku a já se učím být zodpovědná. Perfektně se doplňujeme, Evča je určitě víc praktická než já, směje se Nikola nad jejich spojením. Do názvu si daly Nikolinu přezdívku z vysoké, Nyny. Tak vznikly NyNy věci. Pro výrobky, které jsou určené hlavně dětem, se takový název hodí. O ničem jiném jsme ani neuvažovaly, objasňuje Nikola.

Přečtěte si také příběh Martiny Brandové, kterou k podnikání s pralinkami dovedly sny: K podnikání ji donutily věštecké sny. Díky nim vyrábí fantastické pralinky.

Dětský kolotoč s hodinami rukodělné práce

Své věci se přitom rozhodly vyrábět na míru. Na webu mají vzory, ale je na zákazníkovi, jak přesně si svůj kolotoč představuje, na jaké téma, z jakého materiálu nebo třeba v jaké barevnosti. I když konečné slovo týkající se výtvarné stránky si vždycky nechává Nikola. Vysvětluje, že nemá ráda stereotyp a vyrábění velkého množství stejných věcí, proto nechtěly jít cestou tvorby do zásoby a klasického e-shopu, který má zboží na skladě. U dětí bych tím ráda budovala estetické cítění. Myslím, že si každé dítko zaslouží svůj vlastní kolotoč nebo hračku přesně šitou na míru. Nepotřebujeme přitom rozhodně žádné přesné zadání, ani to, aby si zákazník vybral na webu přesný vzor, stačí ťuknout, naše fantazie je veliká, říká Nikola k systému zakázkové výroby, který zvolily.

Komponenty k výrobě nakupují v papírnictví a galanteriích, spolupracují s Nikoliným bratrem, který je truhlář, a teď hledají kováře. Využíváme korálky, zatím opatrně přírodniny, uvidíme, jak na ně budou zákazníci reagovat. Všude, kde jsem, se dívám po věcech, které by se mohly hodit, popisuje Nikola a ukazuje svůj nový poklad, krystaly z rozloženého babiččina skleněného lustru a také pečlivě roztříděné komponenty do uspořádaných krabiček. Na Evu už svou posedlost materiály přenesla. K dispozici mají i 3D tiskárnu, na které zatím vytiskly barevné dinosaury na speciální tematický kolotoč. Za každým kolotočem nebo jiným výrobkem pak jsou hodiny rukodělné práce.





Jak začínala podnikat Darina Ermisová od první rukou spíchnuté kabelky, čtěte v článku Začalo to podomácku spíchnutou taškou. Teď její značka vydělává miliony.

Výhoda malých vstupních nákladů i trpělivosti

Na začátku měly výhodu prostoru v rodinném domě Nikoliny maminky. Konkrétně v bývalé městské elektrárně a rozvodně z roku 1913, která je technickou památkou, v jejíž velké hale je i bratrova truhlárna. A maminka, která jim dělá účetnictví, pracuje přímo pod ateliérem. Měly i výhodu zásob materiálu k výrobě. Co se týče materiálu, jsem sběratelka a všechno, co můžu někdy využít, shromažďuji, prozrazuje Nikola. Vstupní náklady tak měly minimální. Víc investovaly vlastně jen do speciálních krabic, v nichž kolotoče putují k zákazníkům, aby se nepoškodily a nezamotaly. Jsou zabalené tak, že je lze rovnou vzít a věnovat jako dárek.

K zákazníkům se plánují dostávat hlavně přes sociální sítě i reference a uvažují i o placené reklamě. Zatím jsou ještě doma s malými dětmi, ale do budoucna by se chtěly podnikání věnovat na plno a uživit se jím. Jsme trpělivé, věříme, že se nám to podaří, dodávají Eva s Nikolou. Originalitu, jedinečnost, rukodělnost a řemeslnou práci, kvalitu i specifickou estetiku přitom vidí jako konkurenční výhodu svých výrobků na trhu, který je věcmi pro děti doslova přecpaný.

Cena zatím příjemně překvapuje

To, že kamarádství doplnily i společným podnikáním, zatím vidí jako výhodu – setkávají se totiž častěji a jsou rády, že jejich děti spolu v podstatě vyrůstají. Zatím si v klidu děláme to, co nás baví. Uvidíme, jak budeme mluvit časem, až se nám podnikání víc rozjede, doplňuje Nikola. Už teď se ukazuje, že i kreativita je trochu nakažlivá. Eva občas Nikole vypomůže a nevylučuje, že se do práce na kolotočích dostane tak, že se na ní bude také výrazněji podílet. Chci se ale určitě brzy zlepšit v šití na stroji a vzít si na starost výrobu mazlíků, plánuje Eva.

Jejich ideálním zákazníkem je přitom vlastně kdokoliv, kdo chce udělat druhému radost hezkou věcí. Nemusí jít nutně jen o dárek pro děti, kolotoč se může stát také barevně sladěným interiérovým doplňkem. A mazlíka podle nich klidně ocení i puberťák či hravý dospělý. Velkou výzvou pro ně nicméně bylo stanovit pro výrobky cenu a ohodnotit tak nejen materiál, ale i vlastní práci. S cenotvorbou chtějí ještě dál pracovat i podle další odezvy zákazníků. Dosavadní zákazníky cena příjemně překvapila, uvádí Nikola.

Nejlepší zpětná vazba? Ta od dětí

Ukazuje na tom, že se jejich podnikání rozvíjí spíš organicky než podle přesných a předem daných plánů. Za pochodu se pořád učí nové a nové věci. Měly jsme i pár časových harmonogramů, které úplně nevyšly, přiznává Nikola, která se učí hlavně dodržovat termíny, aby byla připravená, až objem zakázek naroste. Výhledově se přitom Eva s Nikolou nebrání ani rozšíření svého malého týmu, pokud si to rozsah práce vyžádá.

Podnikat s malými dětmi má přitom podle Nikoly v jejich případě veliké plus v tom, že u nich hned vidí zpětnou vazbu na všechno, co vyrobí. Je to ale i trochu blázinec, protože se děti chtějí do všeho zapojit. A je to také energeticky náročné, když nemůžu pracovat s dětmi, pracuji po nocích, přemýšlí dál. Eva doplňuje, že si režim s dětmi a podnikáním už zaběhly a mají také velkou podporu ve svých rodinách.

O tom, jak mateřství nasměrovalo podnikání Adély Husákové Kantůrkové, se dozvíte v článku Mladá maminka si otevřela neobyčejné hračkářství a našla nový smysl života.

Obě měly zkušenost zatím jako zaměstnankyně, Eva v bance a Nikola jako učitelka výtvarky. Jak Nikola říká, protože jsou na rodičovské, zatím se na volnou nohu ještě úplně nepřepnuly. Flexibilita vlastního podnikání a možnost řídit si svůj čas jim však už teď vyhovuje. Do zaměstnání se vracet nechtějí.

Podívejte se také na to, jak Šárka Richtrová podniká v oblasti zařizování dětských pokojíčků: