Podnikatel.cz  »  Byznys

Kapři letos na Vánoce mírně podraží. Bude jich ale dostatek

Michael Hovorka
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Ilustrační obrázek
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Chovná sezóna kaprů byla pro rybníkáře komplikovanější, bylo málo vody. A to se také promítne do ceny. Kapři letos podraží.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Jak moc cena vzroste, to rybníkáři zjistí až po výlovech. Letošní sezona byla komplikovaná hlavně v systému hospodaření, tedy v malých objemech vody, která se ani neobměnila. Kapři jsou v dobré kondici, jejich přírůstky jsou ale nižší, uvedl Ivan Šútovský, ředitel Rybníkářství Pohořelice.

Do cen se promítnou i zvýšené náklady na pohonné hmoty

Do letošního chovu se promítlo počasí a nedostatečné množství srážek. Právě objem dostupné vody patří mezi zásadní faktory, které ovlivňují produkci ryb. Letos požadované množství chybělo.

Do letošních cen budou muset rybníkáři promítnou také zvýšené náklady na pohonné hmoty. Ceny tak povyskočí o nižší jednotky procent. 

Za kolik se bude kapr prodávat přímo před Vánoci, tak zatím nelze přesně určit. Čtyřčlenná rodina tak může za vánočního kapra zaplatit zhruba o 5 Kč více za slavnostní večeři pro jednu osobu, doplnil Šútovský.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Michael Hovorka - šéfredaktor Podnikatel.cz

Michael Hovorka

Šéfredaktor Podnikatel.cz. Odborný web vede od jeho založení v roce 2007.

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Daňové a účetní novinky roku 2027
6. 1. 2027
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2027
11. 1. 2027
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).