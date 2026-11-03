Kapři letos na Vánoce mírně podraží. Bude jich ale dostatek

Jak moc cena vzroste, to rybníkáři zjistí až po výlovech.
Letošní sezona byla komplikovaná hlavně v systému hospodaření, tedy v malých objemech vody, která se ani neobměnila. Kapři jsou v dobré kondici, jejich přírůstky jsou ale nižší, uvedl Ivan Šútovský, ředitel Rybníkářství Pohořelice.
Do cen se promítnou i zvýšené náklady na pohonné hmoty
Do letošního chovu se promítlo počasí a nedostatečné množství srážek. Právě objem dostupné vody patří mezi zásadní faktory, které ovlivňují produkci ryb. Letos požadované množství chybělo.
Do letošních cen budou muset rybníkáři promítnou také zvýšené náklady na pohonné hmoty. Ceny tak povyskočí o nižší jednotky procent.
Za kolik se bude kapr prodávat přímo před Vánoci, tak zatím nelze přesně určit.
Čtyřčlenná rodina tak může za vánočního kapra zaplatit zhruba o 5 Kč více za slavnostní večeři pro jednu osobu, doplnil Šútovský.