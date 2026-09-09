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Kaprovné, výhled na Hrad i placená káva. To všechno firmy vydávají za benefit

Jana Langerová
Dnes
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Zaměstnanci si dávají kávu v práci
Autor: Shutterstock
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Počítač a telefon jako benefit? Pro zaměstnance samozřejmý pracovní nástroj, pro řadu firem stále vrchol štědrosti.
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Lidé na sociálních sítích sdílejí ty nejbizarnější nabídky ze zaměstnavatelských inzerátů: od povinných společných snídaní až po „Prosecco pátky“.

Co se dozvíte v článku
  1. Od běhu na 5 km po poukázku na kapra
  2. Z auta benefit neuděláte, z prosecca možná ano

Od běhu na 5 km po poukázku na kapra

Gabriela Mouez na svém instagramovém profilu @vyhorela_gabi, kde pomáhá lidem nevyhořet, zveřejnila příspěvek s nejabsurdnějšími firemními benefity. Svých sledujících se znovu ptala, jaký nejabsurdnější benefit jim kdy zaměstnavatel nabídl.

Počítač a telefon – bez kterého se moje povolání vykonávat nedá, přidává s úsměvem uživatelka. Flexibilní pracovní doba, ale nemůžete přijít po osmé a odejít před čtvrtou, uváděl jeden uživatel a další dodávali: My jsme měli benefit Výhled na Pražský hrad nebo Za odměnu snídaně, kterou jsme si museli donést, sníst společně a pak si to napracovat. Jednou za rok za mě zaplatí startovné 500 na charitativním běhu 5 km. (uběhnu max. 160 m), zmiňuje další uživatelka s usměvavými emotikony.

Jinou uživatelku na jednom inzerátu zarazilo volno na doprovod prvňáčka 1. září do školy. Jako jo je to milé, ale kolikrát tohle za život děláte, že to musí být vyjmenováno mezi pěti benefity firmy, ptá se dále. Největší kreativitu, kterou jsem zatím zaznamenal, je „Kaprovné“, rozumějte poukázka na kapra v prosinci, dodává další komentující.

Úskalí poskytovaných zaměstnaneckých benefitů v roce 2026 Přečtěte si také:

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Z auta benefit neuděláte, z prosecca možná ano

Na LinkedInu také jedna uživatelka sdílela, že nepřestává být překvapená, co všechno si firmy dokážou napsat jako benefit. Podle ní firemní notebook, telefon, OČR nebo sabbatical není benefit. Nedávno jsem u jednoho inzerátu viděl jako benefit „Možnost řídit firemní automobil“, vzpomíná jeden uživatel.

Kateřina Sádecká působící jako HR specialist junior v Seznam.cz, v příspěvku sdílela, že podle ní největší kouzlo u benefitů podle ní dělají věci, které zachrání den. Zeptala se ostatních uživatelů, jaký je jejich nejoblíbenější malý benefit v práci.

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No, vidíte to. A některé firmy ani doteď nemají sick days ani pět týdnů dovolené. Ale kamarádka pracuje v agentuře a chválí si Prosecco pátky. Od té doby se prý snížila absence kolegů právě v tento den. Zajímavé…, reaguje na příspěvek jedna uživatelka.

Fakt nevím, kde lidi doteď pracovali, že jim tyhle benefity přijdou jako něco, proč si vyberou danou firmu. Každopádně je dobré to mít, než nemít. Zároveň se na tom skvěle poznává, jestli má firma dost peněz, přidává další uživatel s tím, že jednou nastoupil a na stole byly RedBully, Coca-Coly, Fanty atd. a končilo se na vodě z vodovodu s citrónkou. A kamarád má v Británii pátky drinks-day – prostě jezdí kolem stolů paní s vozíčkem a ptá se, jaký plechovkový drink si kdo dá. To je benefit, doplnil v závěru.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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