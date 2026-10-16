Karamelový sen: Manželé vlastnoručně tvoří poctivý tekutý karamel

Žádné velké kotle, průmyslové linky ani úvěry. Irena a Václav Kalkušovi vyrábějí Český karamel ručně, po malých dávkách a s důrazem na absolutní kvalitu surovin.
Co se dozvíte v článku
- Od jógy po vlastní byznys
- Plán? Jen cesta nahoru
- Chtěli mít všechno v pořádku
- Hlavní je teplota
- Začal míchat i levačkou
- Kvalita bez kompromisů
- Karamel do kávy i na maso
- Prohlídky karamelovny lákají místní i cizince
- Tip na další příběh
Od jógy po vlastní byznys
Irena se karamel naučila vyrábět na józe. Je šetrnější pro tělo než cukr, a proto si jej už před 35 lety vyráběla sama. Její manžel Václav se s ním seznámil už v dětství. Když nebyly cukrovinky nebo sladkosti, rodiče jim přilepšovali cukrkandlem. Irena dále prozrazuje, že dnes už je to 14 let od toho, kdy se s manželem rozhodovali, co by mohli společně tvořit smysluplného.
Chtěli jsme být více spolu, nějak nám to nefungovalo a chtěli jsme to zkusit změnit tímto způsobem. Kamarádi nás ukecali na karamel, protože ho od nás dostávali jako dárky, doplňuje. Václav k tomu dodává, že nemají informace o tom, že by karamel v takové podobě v České někdo vyráběl, natož ručně.
Já to poctivě míchám po třech kilech v karamelovně. Základ je kvalitní, lidem to chutná a když k nám přijdou, tak jsou z toho unešení, říká.
Podle Václava je jejich největší úspěch, že jsou stále spolu a vydrželi to. Mají totiž i ve svém okolí několik případů, kdy byznys rozvrátil manželství. Oni si přirozeně a rozumně rozdělili úkoly s tím, že zároveň jeden druhého nenutí dělat, co nechce. Všechno tak zvládají sami ve dvou, nemají žádné zaměstnance.
Vařit za mě nikdo nemůže, to žena nezvládne. Já zase už nedělám jiné věci kolem jako je například konečné úpravy při balení lahviček, ozdobení visačkou a jutou. A potom třeba kancelář nebo banky mám na starosti, protože ačkoliv se to nezdá, tak to zabere hodně času, popisuje Václav.
Plán? Jen cesta nahoru
Když Kalkušovi začínali, bylo to pro ně náročnější ještě v tom, že jim zrovna dcera řekla, že nemůže být ve škole. Je podle Ireny hodně citlivá a také jim stále pomáhá, od svých 10 let jim kreslí obrázky na etikety.
Takže jsme současně s náběhem na karamel začali domácí vzdělávání na druhém stupni. Bylo to hodně náročné, ale s odstupem času vidím, že nám to prospělo celé rodině a naučili jsme se ještě mnohem lépe komunikovat, vzpomíná Irena s tím, že dcera se nyní chystá na závěrečné magisterské zkoušky a dali jí tak dobré základy i vzor z rodiny.
Co bylo nejdůležitější, že jsme si neudělali žádný podnikatelský plán. Kdybychom jenom trošku tušili, co nás během roků potká, tak bychom asi neměli odvahu do toho jít, dodává Irena s úsměvem. Václav upřesňuje, že jejich podnikatelský plán byla šipka nahoru, i když mu už bylo 50 let. Už dva nebo tři roky po začátku byli zváni na workshop do coworkingové centra, kde byla paní Margareta Křížová z pořadu Den D.
Když jsme se tam prezentovali, lidé z publika se ptali: No a vy se nebojíte, že vás někdo bude kopírovat?" A první, co mě napadlo, jsem řekl: "V žádném případě, protože než to někoho napadne, tak my budeme někde támhle nahoře a ukázal jsem rukou šipku nahoru s tím, že už budeme pryč a budou nás těžce dohánět, směje se jejich podnikatelskému záměru.
Dnes si je Václav jistý, že se jen tak nikdo nenajde. Nechce nějak machrovat, ale důvodem je jak jejich know-how a 20 různých příchutí, na které si každý musí přijít sám, ale také to, že se podle něj nenajde takový cvok, co by to takhle dělal.
Ale lidé si vždycky hledají zkratky a chtějí co nejvíce a co nejrychleji vydělat, podotýká. Souhlasí s ním i Irena.
Měli jsme pár reakcí z obchodů a z kaváren, že tam přišel někdo jiný s karamelem a tak ho zkusili. A pak jsme dostali maily, že se velice omlouvají, že zkoušeli něco jiného, protože náš karamel je prostě nejlepší. Takže se vrátili zpátky, uvádí.
Chtěli mít všechno v pořádku
Když Irena dělala první karamel po třiceti dekách, vystačila si se svou kuchyní. Jakmile se však rozhodli, že jej chtějí dodávat i do obchodů a podobně, museli si zajistit prostory a dodržet předpisy ohledně hygieny a potravinářské inspekce. Bylo pro ně od začátku důležité mít v tomto ohledu vše v pořádku. Tehdy netušili, co je všechno čeká a neustále se učili a dozvídali se nové věci například ohledně toho, co má být na etiketě. Radila jim tehdy jak právě potravinářská inspekce, tak také využívali workshopů Agrární komory ČR ve spolupráci s Krajským úřadem, nebo SZIP při Ministerstvu zemědělství.
Co se týče kontrol, jsou tedy podle Václava v pohodě a nemají se čeho obávat. Jsou kolegové výrobci různých jiných potravin, které to obtěžuje a zlobí se, že po nich pořád někdo něco chce. My to vidíme z té druhé strany, jako spolupráci, shrnuje.
Hlavní je teplota
Ve čtvrtky mají v provozovně otevírací den. Irena popisuje, jak do ní nedávno přišla mladá slečna ze Zlaté Koruny a říkala, že vůbec nesladí, ale jejich karamel by někde použila. Slyšela totiž, že je lepší pro tělo a koupila si rovnou litrovku. Takže si podle Ireny lidé, kteří nesladí, uvědomují, že je cukr dobrý pro mozek. A že karamel je pro tělo výhodnější.
Proces naší výroby je řízená tepelná karamelizace, stvrzená právě Českou cechovní normou, dodává Václav s tím, že kromě teploty odstavení z vařiče je důležitá také konzistence, která se měří refraktometrem. Když manželé vytvářeli Českou cechovní normu, konzultovali to s chemiky a odborníkem na životní styl a výživu, který na tato témata píše i knihy. Díky tomu měli možnost si to vše ověřit.
Karamel totiž nesmí být hořký nebo připálený, nesmí smrdět a zkrátka má mít lahodnou chuť.
Hořký, tmavý, nebo spálený karamel by obsahoval rakovinotvorné akrylamidy a neurotoxiny, což nemůžeme dopustit, podotýká Irena. Jak popisuje Václav, Česká cechovní norma je záruka pro spotřebitele, že před rokem, dneska i za pět let bude karamel pořád stejný, že se v něm nedá nic zaměnit nebo urychlit. Kontrola ohledně normy k nim chodí každý rok, aby potvrdila, že je vše v pořádku.
Začal míchat i levačkou
Irena zdůrazňuje, že splnění podmínek pro kvalitní tekutý karamel se docílí jen tehdy, když se vše dělá v malém množství. U nich se jedná o várky o objemu tří kilogramů.
Je to fyzicky hodně náročné, už jsem si několikrát namohl ruku a musel se naučit vařit i levačkou, usmívá se Václav. Dnes tak míchá oběma rukama, kdy má dva hrnce, jeden míchá pravou a druhý levou rukou. Samozřejmě ne najednou, ale popořadě, ať si odpočine ta druhá…
Vyrobit jednu várku trvá kolem dvaceti minut, ale i tak Václav vyrábí maximálně tři hodiny denně. Nedá se to vydržet dlouho a odnáší to hlavně ruce. Ze začátku trpěla i záda a Václav si musel vařič zvednout nahoru, aby stál rovně.
Na to všechno člověk přijde. Je důležité pozorovat své tělo a i ten pohyb rukou se musel vytunit, doplňuje.
Lidé se manželů často ptají, proč nepoužívají nějakého robota, ale to právě při ruční výrobě nejde. Při přípravě karamelu je nejvíce důležitá bdělost a soustředěnost na proces karamelizace a míchat, když je právě potřeba. Cukr si totiž v různých těch fázích dělá co chce, třeba i „leze“ z hrnce a je pak konec s výrobou.
A my nechceme používat žádné stabilizátory nebo odpěňovače, shodují se Kalkušovi.
Kvalita bez kompromisů
Tekutý karamel je v nabídce mnoho příchutí. U všech je základem český karamel, na který mají právě Českou cechovní normu. Každý má však svou specifickou formu další úpravy.
Nejdříve jsme chtěli vyměnit cukr za karamel u smrkových výhonků a pampelišky, chtěli jsme spojit kvalitní kávu s karamelem, byla poptávka po slaném karamelu a tak jsme vyvinuli slaný chilli karamel na saláty, sýry a maso, popisuje Irena vznik nových příchutí.
Václav vysvětluje, že když něco vyvíjeli, kladli vždy velký důraz na kvalitu vstupních surovin. Některé příchutě tak vyvíjeli několik let nebo je nechali půl roku v regálu, aby zjistili, jak se chová. Dlouho například vytvářeli zázvor a hledali ten správný. Zkoušeli ten z Číny, který nebyl to pravé “ořechové”.
Na Zemi živitelce jim jiný podnikatel poradil, že jestli chtějí pořádný zázvor, musí mít ten v bio kvalitě z Peru. Zároveň dodal, že s ním v Evropě obchodují jen Němci, kteří se s ním s poptávkou pod tunu vůbec nebudou bavit. Později s Němci začaly obchodovat zdravé výživy a bylo to jednodušší.
Zázvor je třeba dvakrát, třikrát dražší než ten z Číny, ale umíme to zakalkulovat a radši jdeme touhle cestou, podotýká Václav. Podobně to mají s kávou nebo se skořicí (používají kvalitní cejlonskou), tak, aby všude byly opravdu kvalitní suroviny. I vodu používají upravovanou. Jak se začne něco šidit, lidé to podle manželů poznají.
Karamel do kávy i na maso
Tekutý karamel lidé používají do čaje i kávy, na palačinky, zmrzlinu, do jogurtů nebo kaší. Irena si dává hot chilli do kávy, což jí doporučila zákaznice, co si pro něj chodí. Nejvíce je používá na zeleninové saláty pro zpestření chuti nebo na sýry. A pak hlavně dochucuje jídla, ať už jde o maso nebo omáčky a polévky.
Občas nás lidi překvapí, kam všude ho použijí, takže je to moc příjemné to od nich i slyšet, shodují se manželé.
Někteří zákazníci neví, jak mohou karamel použít a jsou pak překvapeni. To je i jedním z důvodů, proč Irena píše recepty na jejich web. Podle Václava je vzdělávání lidí jejich největší a nejdlouhodobější úkol. Nyní, když jezdí na trhy, tak už je spousta lidí zná a ví, co s karamelem. Ale pak jsou ti, co ne.
A my jim potřebujeme vysvětlit, na co se to použije a dáváme jim ochutnat. Když jsou vnímavější, tak je i něco napadne. Ale je to trvalý a věčný proces, kterým provázíme nové a nové lidi, shrnuje Václav.
Prohlídky karamelovny lákají místní i cizince
Manželé dělají také komentované prohlídky karamelovny. Václav podotýká, že jim tam návštěvníky přivedl covid, což je jedna z mála pozitivních věcí na té době.
Jak se nikam nemohlo, Česko praskalo ve švech. Lidé byli zvědaví a chtěli něco zažít, upřesňuje. Tehdy byly prohlídky karamelovny dohledatelné na webu města jako zážitek a využilo toho mnoho lidí. Roky 2021 a 2022 byly tedy v návštěvnosti pro manžele nejlepší a lidé museli čekat venku, až bude v provozovně místo.
V rámci prohlídky mají na návštěvníky Kalkušovi více času než třeba na stánku, začínají proto hodně zeširoka, popisují své začátky, mohou ochutnat karamel a podívat se, kde a jak se vaří.
Vidí, že nám opravdu stačí pár vařičů a čtyři hrnce. Rozhlíží se a ptají se, kde máme ty kotle. A pak jsou udivení, že dokážeme udělat tolik muziky za takových podmínek, směje se Václav.
Irena doplňuje, že se k nim objednávají i cestovní kanceláře. Pro ně dokážou připravit i ochutnávku jídel s tekutým karamelem.
Každá návštěva je specifická, ale vždycky příjemná, zdůrazňuje. Václav dodává, že k nim jezdí i návštěvy ze zahraničí. Vzpomíná například na Lady Remosku (Milena Grenfell-Baines), jednu z Wintonových dětí, která u nich byla s londýnskou filharmonii nebo michelinskými kuchaři, co vařili i pro královnu. Jednou přijela i rodina ze Spojených států amerických a jeden Japonec se po návštěvě karamelovny sháněl po Českém karamelu v Tokiu. Kontaktoval i ambasádu a nakonec byl karamel z Českého Krumlova součástí japonského potravinářského veletrhu po boku velkých českých značek.
Prohlídky tedy představují krásná setkání s lidmi, kteří mají zájem. A nikdy se nestalo, že by lidé odešli z prohlídky bez karamelu. Jak Irena zmiňuje, chodí k nim i děti z okolních škol a také jsou zvídavé a nadšené.
Malí jsou nejlepší, jsou bezprostřední, učitelky je okřikují a nám to při tom nevadí. Pak jedeme na vánoční trh a děti ukazují stánek rodičům a říkají, ať tam nakoupí, uzavírá s úsměvem Václav.
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