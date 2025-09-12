Káva jako byznys. Našli jsme podnikatele, kterým záleží na každém zrníčku

Přijít na něco inovativního se jeví jako složité a člověk může bojovat s pocitem, že vše již bylo objeveno. Za novinkami však může stát například nápad z běžného života či praxe nebo mohou pomoci nejrůznější projekty a soutěže.
Co se dozvíte v článku
Kosmetika z kávových zbytků
Pro ty, kteří mají nějaké nápady a také odvahu, je tady například JIC, inovační agentura založená městem Brnem, Jihomoravským krajem a brněnskými univerzitami. Ta pravidelně pořádá hackathon Challenge Lab, který se zaměřuje na konkrétní výzvy spojené s udržitelností, potravinářstvím a cirkulární ekonomikou. V loňském roce spolupracovali s pražírnou Rebelbean a tématem hackathonu tak bylo zpracování kávových plev.
Vítězové Martin Kubelka a Matěj Černý tehdy zaujali kosmetikou vyráběnou z kávového chaffu, tedy kávových slupek. Jak uváděl magazín JIC, našli ve slupkách cenný zdroj přírodních antioxidantů, které pomáhají neutralizovat volné radikály poškozující pokožku.
Díky tomu se hodí do anti-age produktů – podporují pružnost kůže a pomáhají zpomalit její stárnutí, doplnil Matěj Černý. Po úspěchu na hackathonu Martin s Matějem společně založili značku nazvanou GreenCycleCosmetics.
Jak vysvětlují na webu, z kávových zbytků, a to konkrétně ze sedliny a chaffu extrahují účinné látky, které nacházejí uplatnění v moderní kosmetice. Využívají přitom šetrné, kosmeticky přívětivé extrakční metody a ověřují účinnost látek pomocí laboratorních analýz. Jejich cílem je nabídnout kosmetickým firmám přírodní alternativu k běžně používaným složkám, a to s menší ekologickou stopou, ale srovnatelnou nebo vyšší účinností.
Chceme propojit vědu, udržitelnost a krásu v jedno funkční řešení, které dává smysl jak pleti, tak planetě, zdůrazňují s tím, že jejich přírodní extrakt z kávové sedliny a chaffu pomáhá značkám vytvářet čistou, funkční a odpovědnou kosmetiku šetrnou jak vůči pokožce, tak i vůči planetě.
Sirup z kávových slupek
Jiná soutěž, konkrétně EWA 2024 Program, pomohla rozjet podnikání také Martině Jelčić (Zelenákové). Měla v plánu pracovat s bioodpady a přeměnit je na energii, a jako milovnice kávy se chtěla zaměřit na kávový průmysl. Původně přemýšlela o lógru a nakonec skončila také u kávových slupek. Jak prozradila serveru Podnikatel.cz, kávové slupky tvoří 1% hmotnosti upražené kávy a na jeden kilogram kávy se vytvoří 10 gramů kávových slupek, přičemž záleží na procesu.
Ročně ve světě zůstane nevyužitých okolo 37 milionů vedlejších produktů. Celkově se v České republice vyprodukuje okolo 1700 tun kávových slupek ročně, upřesnila.
Martina tedy z kávových slupek vyrábí sirupy pod značkou Shupka. Jak jsme psali, unikátnost sirupů je také v chuti, která je opravdu specifická. Lidem podle Martiny nejvíce připomíná javorový sirup, ale každý říká něco jiného a někdo zmiňuje i perníček.
Plastelína i hnojivo
Výše zmíněného hackathonu se zúčastnily i studentky biochemie Lenka Jurasová a Zdenka Vilhanová se svým projektem nazvaným Chaffean. Představily zde přeměnu kávových plev na modelovací hmotu, která po použití může složit i jako hnojivo pro rostliny. Soutěžily s ním také v projektu Start Your Business Masarykovy univerzity a také zde zaujaly porotu a obsadily druhé místo. V rozhovoru pro přírodovědeckou fakultu MUNI řekly, že modelínu vyrábí z kávového chaffu a plánují se podívat i na další vhodné materiály, které jsou považovány za bioodpad. Největší výzvou pro ně bude získání evropské certifikace, aby mohly vstoupit na trh. Od začátku mají přitom v plánu působit na českém a slovenském trhu, ale nechávají to vše zatím otevřené.
Stipendium jsme použily na nákup domén, návrh designu obalů, testovací obaly a nákup surovin na výrobu modelíny, prozradily dále v červnu.
Boty nejen z kávy
Kave Footware je značka, kterou v roce 2015 založila designérka Eva Klabalová. Vystudovala design obuvi v České republice a inovace v obouvání v Holandsku. Díky svým zkušenostem zjistila, jaká je propast mezi nesmyslnými globálními pohyby zboží a zapomenutými lokálními možnostmi produkce, a rozhodla se to změnit. Do továrny tak nastoupila ne jako dělnice, ale kreativní ředitelka vlastní značky.
Tenisky Kave Footware se vyznačují tím, že jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů a ekologicky s ohledem na životní prostředí. Kromě přebytků gumy a obnošených podešví patří mezi materiály kávová sedlina nebo například korky od vína od českých vinařů. Jak popisují na webu, každá bota je originál díky speciální výrobní technologii, má svou jedinečnou barevnou kombinaci a vznikají tak jedinečná díla v limitovaných kolekcích a s minimální ekologickou stopou. Tenisky dříve vyráběli ve Zlíně, dnes je šijí a lisují na Slovensku a materiály zpracovávají v Otrokovicích ležících nedaleko od Zlína.
Originální doplňky s vůní dálek
Značka KAWAK přináší na trh originální eko tašky a batohy z pytlů od kávy z českých pražíren výběrové a fair trade kávy. Ty vyrábějí lokálně, s láskou k přírodě, cestování, ke kávě a k lidem. Zakladatelka značky Věra Ester serveru Podnikatel.cz už dříve popsala, že hledala projekt, kde by mohla využívat recyklovaný materiál a narazila na pytle od kávy. Tehdy ještě netušila, že to je materiál, který se nezpracovává zrovna jednoduše a že má také svá omezení.
Když jsem se ale těmito úskalími částečně prokousala a vznikly první tašky, rozhodla jsem se, že zkusím v této oblasti podnikat, popsala.
Pytle od kávy jsou podle Věry materiál, který má za sebou dlouhé cestování (juta je pěstovaná v Asii, káva se do pytlů plní v jižní Americe nebo Africe). Proto se doplňkový materiál snaží nakupovat od českých výrobců.
Jde o popruhy, materiál na podšívky nebo batohovinu, upřesňuje a dodává:
Jsem ráda, že u nás možnosti jsou a tento materiál už, alespoň kvůli mému projektu, cestovat po světě nemusí.