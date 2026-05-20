Kde teď hned zjistíte, kolik letos zaplatíte na dani z nemovitých věcí?

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Konec května každoročně znamená pro majitele bytů, domů, pozemků či garáží jednu povinnost navíc, zaplatit daň z nemovitých věcí. Mnoho lidí čeká na informaci od finančního úřadu. To ale není třeba.

Daň z nemovitých věcí je potřeba uhradit vždy nejpozději do konce května. Letos 31. květen vychází na neděli, proto je termín posunut na pondělí 1. června. 

Pokud si ale chcete povinnost splnit s předstihem, nemusíte čekat na poštu ani datovou zprávu. Existuje hned několik způsobů, jak výši daně zjistit.

Nejrychlejší cesta vede přes portál MOJE daně

Nejpohodlnější variantou je využití portálu MOJE daně a jeho Daňové informační schránky (DIS+).

Po přihlášení například přes bankovní identitu, eObčanku nebo datovou schránku zobrazí:

  • aktuální výši daně z nemovitých věcí,
  • termín splatnosti,
  • platební údaje,
  • QR kód pro rychlou úhradu,
  • přehled plateb i případných nedoplatků.

Finanční úřad rozesílá složenky i datové zprávy

Klasickou cestou je doručení informace od finanční správy.

Poplatníci mohou očekávat:

  • datovou zprávu do datové schránky,
  • poštovní složenku.
Rozesílání údajů o dani z nemovitých věcí začíná zpravidlakolem 22. dubna a poslední složenky by měly letos dorazit nejpozději do 25. května.

Řada lidí ale na tyto informace stále čeká zbytečně dlouho, přestože údaje mají k dispozici online už dříve.

Výši daně zjistíte i na úřadě

Další možností je hromadný předpisný seznam, který bývá veřejně vyvěšen na úřední desce příslušného finančního úřadu. Touto cestou lze výši daně ověřit i bez využití online služeb.

Orientační výpočet nabídne kalkulačka

Pokud chcete předem odhadnout, kolik letos zaplatíte, lze využít online kalkulačku daně z nemovitých věcí.

Ta pracuje například s údaji jako:

  • typ nemovitosti,
  • výměra pozemku nebo podlahová plocha,
  • lokalita,
  • další parametry vycházející z údajů katastru nemovitostí.

Výpočet daně z nemovitých věcí 2026

Výsledek je pouze orientační, může ale pomoci udělat si představu o očekávané částce.

Na termín nezapomeňte

Ať už zvolíte jakýkoli způsob, důležité je termín nepřehlédnout. Daň z nemovitých věcí musí být uhrazena nejpozději do konce května, a informace o její výši už nyní většina poplatníků najde během několika minut online.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

