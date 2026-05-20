Kde teď hned zjistíte, kolik letos zaplatíte na dani z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí je potřeba uhradit vždy nejpozději do konce května. Letos 31. květen vychází na neděli, proto je termín posunut na pondělí 1. června.
Pokud si ale chcete povinnost splnit s předstihem, nemusíte čekat na poštu ani datovou zprávu. Existuje hned několik způsobů, jak výši daně zjistit.
Nejrychlejší cesta vede přes portál MOJE daně
Nejpohodlnější variantou je využití portálu MOJE daně a jeho Daňové informační schránky (DIS+).
Po přihlášení například přes bankovní identitu, eObčanku nebo datovou schránku zobrazí:
- aktuální výši daně z nemovitých věcí,
- termín splatnosti,
- platební údaje,
- QR kód pro rychlou úhradu,
- přehled plateb i případných nedoplatků.
Finanční úřad rozesílá složenky i datové zprávy
Klasickou cestou je doručení informace od finanční správy.
Poplatníci mohou očekávat:
- datovou zprávu do datové schránky,
- poštovní složenku.
Rozesílání údajů o dani z nemovitých věcí začíná zpravidlakolem 22. dubna a poslední složenky by měly letos dorazit nejpozději do 25. května.
Řada lidí ale na tyto informace stále čeká zbytečně dlouho, přestože údaje mají k dispozici online už dříve.
Výši daně zjistíte i na úřadě
Další možností je hromadný předpisný seznam, který bývá veřejně vyvěšen na úřední desce příslušného finančního úřadu. Touto cestou lze výši daně ověřit i bez využití online služeb.
Orientační výpočet nabídne kalkulačka
Pokud chcete předem odhadnout, kolik letos zaplatíte, lze využít online kalkulačku daně z nemovitých věcí.
Ta pracuje například s údaji jako:
- typ nemovitosti,
- výměra pozemku nebo podlahová plocha,
- lokalita,
- další parametry vycházející z údajů katastru nemovitostí.
Výsledek je pouze orientační, může ale pomoci udělat si představu o očekávané částce.
Na termín nezapomeňte
Ať už zvolíte jakýkoli způsob, důležité je termín nepřehlédnout. Daň z nemovitých věcí musí být uhrazena nejpozději do konce května, a informace o její výši už nyní většina poplatníků najde během několika minut online.