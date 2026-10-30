Kdo je expert na AI, může vydělávat až přes 100 tisíc korun měsíčně

Mzdy v tradičních IT naopak stagnují. Firmy navíc omezují nábor juniorů a pod vlivem automatizace a AI přehodnocují požadavky na některé pozice. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Grafton Recruitment a Gi Group.
Největší zájem mají o odborníky, kteří dokážou kombinovat více dovedností a přinášet konkrétní přidanou hodnotu. Naopak u rutinnějších činností roste tlak automatizace a umělé inteligence, což se promítá nejen do poptávky po zaměstnancích, ale postupně také do jejich odměňování, říká Eliška Smržová, ředitelka divize Grafton Recruitment.
Home office zvyšuje atraktivitu pracovní nabídky
Bonus home office je pro IT odborníky důležitý a zůstává vedle mzdy jedním z hlavních faktorů, podle nichž IT specialisté posuzují atraktivitu pracovní nabídky. Jenže řada zaměstnavatelů od home office ustupuje a práci na dálku naopak omezuje.
Mzdové rozdíly se mezi regiony postupně snižují. Nejvyšší mzdy jsou dlouhodobě v Praze, následované Jihomoravským krajem. Relativně silnou pozici má také Moravskoslezský kraj, a to jak z hlediska mzdových podmínek, tak dostupnosti specializovaných pracovních příležitostí.
Výše mezd se stále liší
Na opačném konci pak stojí především Zlínský a Olomoucký kraj a Vysočina. V některých IT profesích výrazněji zaostávají také Plzeňský a Liberecký kraj. Například vývojář v C# může v Praze a Středočeském kraji dosáhnout na mzdu až 135 000 Kč měsíčně, zatímco ve Zlínském kraji je horní hranice mzdového rozpětí 70 000 Kč.
Mzdový průzkum zahrnuje více než 350 pracovních pozic v devíti hlavních segmentech trhu práce napříč celou Českou republikou. Uvedené mzdové údaje vycházejí především z nástupních mezd kandidátů, kterým Grafton Recruitment a Gi Group zprostředkovaly zaměstnání, a z požadavků zaměstnavatelů hledajících nové zaměstnance prostřednictvím těchto personálních agentur. Uvedené částky představují obvyklou měsíční hrubou mzdu včetně variabilních složek. Sběr dat probíhal ve druhém čtvrtletí roku 2026.