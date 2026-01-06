Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční, ačkoli žádnou daň neplatí?

Poplatník je totiž povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo. Kdo má tak vozidlo, u kterého by bez zohlednění osvobození byla dílčí daň za něj vyšší než 0 Kč, musí přiznání podat.
Co se dozvíte v článku
Z auta do 12 tun se daň neplatí
Už několik let se silniční daň u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun neplatí.
Takto je nyní daň stanovena:
Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB
|Počet náprav
|Největší povolená hmotnost v tunách (od-do)
|Výše daně v Kč
|2
|do 12
|0
|2
|12 – 13
|804
|2
|13 – 14
|2304
|2
|14 – 15
|3204
|2
|od 15
|7200
|3
|do 15
|0
|3
|15 – 17
|1404
|3
|17 – 19
|2904
|3
|19 – 21
|3804
|3
|21 – 23
|5800
|3
|od 23
|9408
|4 a více
|do 23
|0
|4 a více
|23 – 25
|3804
|4 a více
|25 – 27
|6000
|4 a více
|27 – 29
|9408
|4 a více
|od 29
|14 004
Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD
|Počet náprav
|Největší povolená hmotnost v tunách (od-do)
|Výše daně v Kč
|2
|do 16
|0
|2
|16 – 18
|408
|2
|18 – 20
|900
|2
|20 – 22
|2004
|2
|22 – 23
|2604
|2
|23 – 25
|4609
|2
|25 – 28
|8004
|2
|28 – 31
|8700
|2
|31 – 33
|12 108
|2
|od 33
|18 408
|3 a více
|do 36
|0
|3 a více
|36 – 38
|11 808
|3 a více
|38 – 40
|16 308
|3 a více
|od 40
|24 204
U všech výše zmíněných vozidel od července loňského roku platí nižší výše daně u vzduchových závěsů hnací nápravy. Pro účely daně silniční se na zdanitelné vozidlo hledí, jako by mělo vzduchový závěs hnací nápravy, pokud je podle zákona o silničním provozu alespoň 1 hnací náprava pro účely posuzování největší povolené hmotnosti silničních vozidel, která neohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace, považována za nápravu vybavenou vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za rovnocenné. Sazby lze nalézt v zákoně o dani silniční.
Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O
|Největší povolená hmotnost nákladního přívěsu v tunách
|Výše daně v Kč
|do 12
|0
|od 12
|3600
Co je předmětem silniční daně
Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo, kterým se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice.
Zdanitelným vozidlem (resp. vozidlem, které není předmětem daně) však nejsou následující vozidla:
- s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
- kategorie N podkategorie - vozidlo zvláštního určení nebo terénní vozidlo zvláštního určení nebo
- kategorie O s kódem druhu karoserie DA.
Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, jež jsou předmětem daně.
Kategorie vozidel N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:
- Kategorii N1 – motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny
- Kategorii N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun
- Kategorii N3 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun
Kategorie vozidel O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:
- Kategorii O1 – přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny
- Kategorii O2 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny
- Kategorii O3 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
- Kategorii O4 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun
Vozidlo kategorie O s kódem druhu karosérie DA je návěs, který není předmětem daně silniční.
Předmětem daně jsou tak stále i nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, dani však podléhají pouze vozidla s nenulovou roční výší daně. Ta se uplatňuje u vozidel určitého počtu náprav až od určité stanovené tonáže celkové hmotnosti (např. u vozidel se dvěma nápravami až od 12 tun).
Kdo je poplatníkem daně
Poplatníkem daně silniční je ten, kdo
- je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
- užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.
Poplatníkem daně silniční je rovněž
- osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
- organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
- stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí:
Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.
Kdo musí podávat přiznání
Pozor však na to, že stále platí, že někteří poplatníci musí podávat přiznání k dani silniční, přestože žádnou daň neplatí. Poplatník je totiž povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období (letos tedy do pondělí 2. února 2026).
V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,
- za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
- za které se uplatňuje sleva na dani nebo
- které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.
V daňovém přiznání se neuvádí zdanitelné vozidlo osvobozené podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 1, tj. pokud je poplatníkem diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost.
Nicméně platí, že pokud silniční daň činí méně než 100 Kč, daň se nepředepíše a ani neplatí.
Vychází se z registru vozidel
Kategorie vozidla a další parametry rozhodné pro daň se zjišťují primárně podle údajů uvedených v registru silničních vozidel, bez ohledu na to, zda odpovídají skutečnému stavu, platných
- na začátku zdaňovacího období nebo
- při první registraci tohoto zdanitelného vozidla v registru silničních vozidel v České republice, pokud k první registraci došlo v průběhu zdaňovacího období.
Co k daňové přiznání podat
Daňové přiznání lze nově podat pouze elektronicky datovou zprávou:
- podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
- s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
- využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
- prostřednictvím daňové informační schránky.
Co dalšího se změnilo pro rok 2026
Sice už na začátku loňského července nabyla účinnosti novela zákona o dani silniční, některé změny se však uplatní až v roce 2026. Konkrétně jde o tyto změny účinné od 1. ledna 2026 (uplatní se v daňovém přiznání podávaném za zdaňovací období 2026):
- upravené výše daně (dělitelné číslem 12) u vozidel s jiným závěsem hnací nápravy,
- zrušení slevy na dani u vozidel uskutečňujících kombinovanou dopravu s využitím vodní cesty.