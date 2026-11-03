Kdo všechno na vás může poslat kontrolu na neschopence?

Kontrola během pracovní neschopnosti nemusí přijít pouze od zaměstnavatele. Po prvních dvou týdnech může dodržování léčebného režimu prověřit také Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Kontrola může být namátková, ale také cílená na základě konkrétního podnětu. Kdo ji může vyžádat a podle čeho úřad rozhoduje, kam své kontrolory pošle?
Prvních 14 dnů kontroluje zaměstnavatel, potom sociálka
V prvních 14 kalendářních dnech dočasné pracovní neschopnosti má zaměstnavatel právo ověřit, zda zaměstnanec dodržuje povinnost zdržovat se na nahlášené adrese a respektuje povolené vycházky. Pokud zaměstnavatel zjistí porušení stanoveného režimu, sepíše záznam a předá jej zaměstnanci, ošetřujícímu lékaři i příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).
Zaměstnavatel však nemusí zůstat pouze u vlastní kontroly. Může se obrátit také na OSSZ a požádat o prověření zaměstnance.
Kdo může kontrolu na neschopence vyžádat?
Kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce provádějí pověření pracovníci orgánu nemocenského pojištění. Podle zákona ji mohou uskutečnit:
- Z vlastního podnětu ČSSZ – kontroly mohou probíhat namátkově, bez předchozí žádosti.
- Na podnět zaměstnavatele – například pokud má podezření, že zaměstnanec nedodržuje stanovený režim.
- Na podnět ošetřujícího lékaře – také lékař může požádat o prověření dodržování léčebného režimu.
Pokud zaměstnavatel nebo lékař o kontrolu požádá, příslušná OSSZ ji má provést do sedmi dnů od obdržení žádosti a žadatele následně informovat o výsledku.
Podle čeho ČSSZ vybírá, koho zkontroluje?
Kontroly ze strany sociálního zabezpečení míří mezi práceneschopné pojištěnce ve velké míře namátkově. Úřad ale může reagovat také na konkrétní podnět zaměstnavatele nebo ošetřujícího lékaře.
Z veřejně dostupných pravidel nevyplývá žádný pevný seznam kritérií ani veřejný algoritmus, podle kterého by ČSSZ vybírala jednotlivé adresy ke kontrole. Nelze proto jednoznačně říci, že rozhoduje například délka neschopenky, konkrétní diagnóza nebo určitý den v týdnu. Jisté však je, že zaměstnavatel může dát podnět ke kontrole i v případě, kdy pracovní neschopnost trvá déle než 14 dnů. Kontrola ze strany OSSZ tak nemusí být pouze náhodná.
Může kontrola na neschopence dorazit kdykoliv?
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce není omezena pouze na běžnou pracovní dobu. Kontroloři mohou přijít také o víkendu nebo mimo obvyklou pracovní dobu. ČSSZ upozorňuje, že nemocný musí dodržovat stanovený režim po celou dobu pracovní neschopnosti. Pokud nemá povolené vycházky, musí se zdržovat na adrese, kterou uvedl ošetřujícímu lékaři.
Důležité je také označit místo pobytu jmenovkou a zajistit funkční zvonek, aby kontrola mohla pojištěnce kontaktovat. Pověřený pracovník se musí prokázat průkazem s fotografií.
Práce neschopný nebyl zastižen
Pokud kontrolor pojištěnce na nahlášené adrese nezastihne, ČSSZ jej písemně vyzve, aby úřad kontaktoval. Samotná nepřítomnost na adrese ještě automaticky neznamená sankci. Důležité je vysvětlit okolnosti a posoudit, zda skutečně došlo k porušení léčebného režimu.
Pokud se porušení prokáže nebo pojištěnec neposkytne potřebnou součinnost, může následovat správní řízení. Jeho výsledkem může být krácení nebo odejmutí nemocenského, a to až na 100 kalendářních dnů ode dne porušení režimu, nejdéle však po dobu dané pracovní neschopnosti.
Nemocenské se může krátit i o 50 procent
Zákon stanoví také případy, kdy se nemocenské krátí o 50 procent. Jde například o situace, kdy si pojištěnec přivodil pracovní neschopnost:
- v důsledku opilosti nebo zneužití omamných či psychotropních látek,
- při úmyslném trestném činu nebo úmyslně zaviněném přestupku,
- při rvačce, napadení nebo fyzickém střetu s jinou osobou, pokud nešlo o sebeobranu nebo pomoc napadenému.